Давно это было. Жили у нас в селе трое участников войны. Была между ними крепкая дружба, укреплённая ещё более крепкими напитками. И были у них прозвища : Брежнев (очень широкие и густые брови), Косыгин( на фронте потерял один глаз) и Подгорный (жил на улице, которая располагалась под горой).
Если где-то собиралась компания с предполагаемым возлиянием- они обязательно должны были там присутствовать и ведущий мероприятия говорил: " Ну политбюро на месте, можно наливать!"
20 историй о прозвищах, за которыми стоят целые сюжеты
Помните, какое прозвище было в детстве у вас? Тогда казалось, что оно приклеилось навсегда, а сейчас мы вспоминаем те времена с теплотой в сердце. В жизни бывает всякое: кто-то до сих пор с гордостью носит «имя», за которым скрывается настоящая история. Товарищ Огурцова, Ватсон, Груша и Маэстро — не удивляйтесь, кого только не встретить в нашей подборке!
- Сестра с рождения светленькая, хрупкая. В детстве еще и волосы пушились. Вот и прозвали ее Цыпленок. А в ее 10 лет во время игры я вдруг рявкнула (тормозила она страшно): «Птаха, ходи!» И все, приклеилась кличка. Вот только лет в 14 почему-то трансформировалась в Ворону. © Елена Александровна / Dzen
У меня есть знакомый Саня с прозвищем Четвертый. Он женился на женщине, у которой три предыдущих мужа тоже были Сашками. Теперь он император Александр Четвертый.
- Есть у меня закадычная подруга по фамилии Грущенко. Когда она устроилась к нам на работу, как-то незаметно стала Грушей! Услышала, засмеялась, сказала, что всю жизнь была Грушей! Много переездов было, и в каждой школе ее так называли, а потом и в техникуме. И мой маленький сын ее так называл — тетя Груша! И свекровь, которая ее пожалела: "Такая девушка симпатичная, а имя дурацкое — Груша, о чем, мол, родители думали! Когда я ей сказала, что она Лена, свекровь чуть Кондратий не хватил. © Водолей 25 / Dzen
На работе нашему отделу было поручено организовать новогодний вечер. Начальница толкнула пафосную речь, а потом умудрилась забраковать целых 12 вариантов нашего сценария. За это и получила почетное прозвище «Товарищ Огурцова».
- Начало 90-х, мы собрались у девчонок. Надела я капроновые чулочки на липучках, где-то зацепилась и один чулок сильно порвала. И тут в гости пришли парни, знакомые подруг. Спрашивают: «А ты почему в одном чулке?» Ну я и брякнула: «А это костюм такой новогодний — «Пеппи Длинный чулок». Так они меня весь весь вечер и называли. Нет, не Пеппи, а почему-то Мэри Поппинс. Потом мы с мальчишками стали общаться в одной компании, а прозвище трансформировалось просто в Мэри. © Vasilisa-Lisa / Dzen
- Были в походе, прямо с рюкзаками и палатками. Остановились заночевать в ущелье. Вся группа смогла поставить свои палатки так, чтоб ветер не сильно трепал и всякие сучья с камнями в спину не втыкались. Все, кроме Дани. Он раза 4 палатку переносил, ибо ее срывал ветер. Колышки вбить не было возможности, ибо кругом сплошной камень. Получил кличку Кочевник. © 9thRodriges / Pikabu
Знакомый хотел почесать собаку, а она испугалась и рванула от него в фонтан. К парню прилепились кличка Герасим.
- У нас во дворе была девушка, которую все называли Бричка. Как-то старшие попросили друга к ней сгонять. Пошел он, стучит в дверь, а открывает не она. Пацан растерялся, забыл как Бричку зовут, да и кличку эту забыл, и в итоге произнес: «Здрасьте, а Телега дома?» © ToughWolf / Pikabu
- Работал я как то в одной фирме, занимались шторами, карнизами и жалюзи. А я был на покраске и красил в основном деревянные колечки, которые на карнизах висят. Колечек этих у нас был целый склад, мешки до потолка... И я любил на них лежать и отдыхать, за что и получил прозвище Властелин Колец. © Ulnarfan / Pikabu
У нас в клубе был тренер Геннадий Георгиевич, и звали его Гэ в квадрате. Соответствовал.
- 1984 год. В институте в соседней группе были Холмс и Ватсон. Потому что тогда вышел фильм с Ливановым, и тот, кто был Ватсоном, отлично копировал ту самую фразу дворецкого: «Овсянка, сээээр». Поэтому мы их так и прозвали. Как сейчас понимаю, что никакой логики не было, но их все так звали. © Юлия С. / Dzen
- Зашла к парню, а у него на двери записка от соседки: «Маэстро, повторим в субботу?» Хотела уже развернуться и уйти, но решила дождаться объяснений. Оказалось, «Маэстро» он стал неделю назад, когда эта самая соседка попросила его помочь разделать огромную щуку, которую ей прислали из деревни. Парень так увлекся процессом и так профессионально размахивал ножом, что та в восторге прозвала его «Маэстро разделки».
Нас было трое друзей со школы, вместе поступили в одно училище и там получили свои прозвища. Один был темноволосым и кудрявым — стал Пушкиным, я с вьющимися волосами и небритыми усами — Лермонтовым, а третий постригся налысо и мы окрестили его Маяковским.
Давно это было. Жили у нас в селе трое участников войны. Была между ними крепкая дружба, укреплённая ещё более крепкими напитками. И были у них прозвища : Брежнев (очень широкие и густые брови), Косыгин( на фронте потерял один глаз) и Подгорный (жил на улице, которая располагалась под горой).
- У нас была учительница по языку и литературе, которую мы всем классом прозвали Маргаритой — в честь пиццы, потому что она постоянно уплетала пиццу в столовке. Однажды она услышала, что мы с подругой говорим про нее и так называем. Она и спрашивает, мол, а почему Маргарита. Мы в ужасе молчим. И тут она мечтательно расплывается в улыбке: «А! Булгаков! Спасибо, девочки!» И почему-то нам стало очень стыдно, хотя правду она и не узнала. © Подслушано / Ideer
- Моя девичья фамилия Ложечкина. Первые 8 классов не было никаких прозвищ, как ни странно. Зато последние два года в другой школе кем я только не была. Вилочкина, Тарелочкина, Стаканчикова и т.д. Если называли какой-то предмет кухонной утвари, значит звали меня. © Екатерина Цораева / Dzen
У нас один посетитель всегда заказывал жюльен. Официанты, глядя в окно: «О, Грибоедов приехал».
Было у нас в институте отдельное здание в центре города. Обычно лекции там шли с утра, две пары. Потом большая перемена и мы ехали остановок 5 на троллейбусе до основных корпусов. Но рядом с этим зданием была кафушка с демократичными ценами и свежим разливным пивом. И что важно из кафешки стекляшки было видно, как подходит к остановке троллейбус. Мы обычно к окончанию лекции, отправляли гонца, он занимал стол и покупал пиво и обеды. Сидим мы перекусываем, пивом запиваем считаем троллейбусы. Один пацанчик рассказывает анекдот 86 года помоему. Про экипаж челенджера героически погиб, столкнувшись с молнией, а экипаж молнии награждён Героями. Подходит последний наш, мы вскакиваем и бежим через дорогу к остановке, ну как бежим? Остановка под горкой,на дороге гололед. Тётка водитель троллейбуса матерится, все водилы тоже. Мы изображаем конькобежцев. Вскакиваем на тротуар здесь пацанчик, который травил на ходу анекдот, подскальзывается и сбивает двух девчонок, с параллельной группы. Они падают на него и все вместе доезжают до остановки. В троллейбусе все ржут. Мы доковыляв до них, подымаем кучу малу и забиваемся в троллейбус. И тут кто то из пацанов. Их Челенджер не выполнил задачу, а наш доставил груз на орбиту. Так и прилипла к нему кличка Челенджер, правда со временем сократилась до Челя. В тот день на пару он так и не пошёл, за дня два до этого купил джинсы,разгружал вагоны и порвал их.
- Вчера у мужа болела спина, а он играл с собакой, перетягивая с ней мячик. И в какой-то момент у него что-то хрустнуло в плече, и спина прошла. Теперь у собаки новое прозвище — собака Остеопака. © ikapika16
А у меня кот как-то ночью запрыгнул на подоконник и потянулся за пролетающей мимо совой. Сорвался и улетел с 4 этажа. Так он впервые в своей жизни побывал на улице. За свой полёт получил прозвище Десантник.
- У нас был один охранник, который на вопрос: «Как дела?» всегда отвечал: «Куда луччи!» Некоторые даже нарочно у него интересовались делами, чтобы услышать, как он это говорит. Вот так его и прозвали — Кудалуччи. Почти итальянская фамилия! Много лет прошло, уж никто и не помнит, как его на самом деле звали, а кличку помнят. © Ромашкодил / Dzen
У моего мужа был друг, его все называли Чайником. Нервный был и быстро закипал.
- Я к чаю покупаю разные вкусности: эклеры, профитроли, капкейки, шоколадные конфеты, торты. Тем временем муж литрами поглощает только варенье. Причем всех видов, а также джемы, повидло и все такое похожее. Теперь я его зову Карлсоном. © imeliza905
А какое прозвище было у вас? Очень ждем вас в комментариях. А пока вы печатаете, предлагаем еще несколько подборок с прозвищами, которые и насмешат, и на мысль натолкнут:
Комментарии
Почему комментариев нет?
У меня, была фамилия Борисова.в школе у нас в основном у всех были прозвища по фамилиям, в основном у девчонок (мальчишки давали). Я была Барсик.
Журавлева - Журка. Субботкина - мясо (мальчишками она казалась крупной)
Мою подругу ко орая, на всех обижалась прозвали Дусей (дуется). Казаркина - коза. Попкова - попик. А у самих парней прозвищ не было.