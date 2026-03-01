20 историй о прозвищах, за которыми стоят целые сюжеты

Было у нас в институте отдельное здание в центре города. Обычно лекции там шли с утра, две пары. Потом большая перемена и мы ехали остановок 5 на троллейбусе до основных корпусов. Но рядом с этим зданием была кафушка с демократичными ценами и свежим разливным пивом. И что важно из кафешки стекляшки было видно, как подходит к остановке троллейбус. Мы обычно к окончанию лекции, отправляли гонца, он занимал стол и покупал пиво и обеды. Сидим мы перекусываем, пивом запиваем считаем троллейбусы. Один пацанчик рассказывает анекдот 86 года помоему. Про экипаж челенджера героически погиб, столкнувшись с молнией, а экипаж молнии награждён Героями. Подходит последний наш, мы вскакиваем и бежим через дорогу к остановке, ну как бежим? Остановка под горкой,на дороге гололед. Тётка водитель троллейбуса матерится, все водилы тоже. Мы изображаем конькобежцев. Вскакиваем на тротуар здесь пацанчик, который травил на ходу анекдот, подскальзывается и сбивает двух девчонок, с параллельной группы. Они падают на него и все вместе доезжают до остановки. В троллейбусе все ржут. Мы доковыляв до них, подымаем кучу малу и забиваемся в троллейбус. И тут кто то из пацанов. Их Челенджер не выполнил задачу, а наш доставил груз на орбиту. Так и прилипла к нему кличка Челенджер, правда со временем сократилась до Челя. В тот день на пару он так и не пошёл, за дня два до этого купил джинсы,разгружал вагоны и порвал их.