Меня после аварии один остряк пытался называть Киборг. Типа по кусочкам собирали. Не прижилось почему-то 🤷
17 прозвищ, которые появились из одной фразы — и остались на всю жизнь
Говорят, как корабль назовешь, так он и поплывет, и герои нашей сегодняшней статьи убедились в этом на личном опыте. Имя в паспорте — это для документов, а вот меткое прозвище от друзей — это отражение нашей настоящей сути и истории. Мы нашли 17 пользователей сети, которые не побоялись раскрыть тайну своих забавных, странных, а порой и милых прозвищ.
- У нас в группе техникума были 2 приятеля, которые всегда ходили вместе и сидели вместе. Муханько и Бойко. Как-то учитель спросил, кто сегодня дежурит. И кто-то выкрикнул «Муха, Бойко»! С тех пор их называли Мухобойка. © ankhen / Dzen
- Это было ещё в 1984 году. В институте в соседней группе были Холмс и Ватсон. Потому что тогда вышел фильм с Ливановым, и тот, кто был Ватсоном, отлично копировал дворецкого «Овсянка, сэ-э-эр». Поэтому мы их так и прозвали. Как сейчас понимаю, что никакой логики не было. © Юлия С. / Dzen
- Моя одноклассница — милая изящная блондика, а в школе носила кличку Терминатор. На уроке физкультуры (выездной в бассейне) она при всех спорила с учителем, что лично ей плавание противопоказано, она не хочет «широкую спину, как у Терминатора». И ровно на следующее утро учитель физики делает замечание парню, сидящему позади этой одноклассницы: «Спрятался за широкой спиной девочки, думаешь, я не вижу, что ты там делаешь?» © Чужой Дневник / Dzen
- Мой парень иногда называет меня Халком. Это не из-за того, что я какая-то сильная или больших размеров. Просто когда-то я умудрилась разлить на себя банку зеленки. Не маленькую, даже не средних размеров, а целый литр, который хранила моя бабушка у себя на полке. Я тогда больше недели ходила вся зеленая, как будто настоящий Халк. Со временем зелёнка вымылась, а вот прозвище, которое мне дали во дворе, осталось. Все бы ничего, но вот не хватает нежностей и приятных слов. Ведь кому-то «солнышко», кому-то «зайка», а мне «Халк». © Палата № 6 / VK
- У нас были обычные Рома и Паша в классе, а потом благодаря соцсетям вспомнили и с трудом приняли, что на самом деле они были Романовский Дмитрий и Пашкевич Михаил. © Александра Смольская / Dzen
- Когда я была маленькой, моя мама работала в книжном магазине. Я у нее часто проводила время, читала книги, отдыхала. Когда друзья звали к себе на день рождения, то я всегда дарила им книги. Так легче, ибо это замечательный подарок, да и у мамы в магазине скидка была работникам. А вот моей лучшей подруге не так сильно повезло в детстве. Ее отец работал на каком-то консервном заводе, поэтому она дарила всем банку тунца. Родители говорили, что это хороший подарок и поэтому не покупали что-то другое. Из-за этого ей ещё кличку дали «Юлька Селедка». © Палата № 6 / VK
У нас была Ира, которую звали Вася. Ир было несколько, а она Васильева, вот и стала Васей.
- У нас во дворе было много пацанов. У каждого была своя кличка, которую выбирали все вместе. Она должна была четко описывать человека, как внешне, так и внутренне. Мы успешно всем придумали классные прозвища, они действительно были подходящими, но самая лучшая была, есть и всегда будет — это кличка Вовки. Он был большим ребенком: широкие плечи, крупная голова. Мы дали ему кличку «Холодильник», но не только за внешние признаки, а из-за того, что Вовка всегда таскал с собой бутерброды, воду, фрукты и иногда даже блинчики. © Не все поймут / VK
- Сестра с рождения светленькая, хрупкая. В детстве еще и волосы пушились. Вот и прозвали ее Цыпленок. А в 10 лет во время игры я из-за нетерпения вдруг рявкнула: «Птаха, ходи!» И все, приклеилась кличка. © Елена Александровна / Dzen
- Детство я провел в небольшом поселке. Оттуда в большой город все мечтал уехать один товарищ и всем говорил, что вот-вот уедет, уже, мол, сидит на чемоданах. Так он и стал Чемоданом, жена — Чемоданихой, а сын, соответственно, Чемоданчик. © Умник / Dzen
- Мне на работе дали дивное прозвище — Терминатор Т-800. Дело в том, что у меня очень нудная, однообразная и кропотливая работа. В моей компании именно по этой вакансии большая текучка, ибо люди невероятно быстро устают от однообразия и монотонности. А мне это подходит — я отключаю мозги и просто делаю свою работу! Вроде только пришел на работу, заварил кофе, а тут уже и домой пора. Коллеги считают меня киборгом, которого начальник держит в офисе из-за продуктивности и бесчеловечности. © Палата № 6 / VK
- Однажды я оттолкнул бабушку с дороги, чтобы ее не сбила машина, и выходит, спас ей жизнь. Она дала мне тогда маленькую игрушку-талисман. На ней было написано «На удачу», и с тех пор я на каждый экзамен учил всего один билет, и он мне попадался. На улице стал находить деньги. Выигрываю в каждом конкурсе, и прозвище у меня теперь «Мистер удача». © Не все поймут / VK
- Мой муж рыбак. Притом заядлый. Берет отпуск не ради нашего отдыха, а чтобы неделю прожить у воды. Смотрит видео про рыбалку, читает статьи про рыбалку, шоппинг у него тоже исключительно рыбацкий. И такое хобби откладывает отпечаток на нашу семейную жизнь. Муж стал придумывать мне специфические милые прозвища. То я у него карасик, то окунёчек, в особые моменты романтики становлюсь его любимой форелькой. А если злится, то говорит: «Лена, не веди себя как лещ». Не знаю, чем ему лещ не угодил. © Не все поймут / VK
- Брата моей мамы с детства называли Волк (от имени Вова). Это прозвище так прицепилось, что я лет до 8 не знала его настоящее имя — он всегда для меня был дядя Волк. А у папы есть двоюродная сестра с такого же рода прозвищем — Зайчик (из-за фамилии Зайцев). Мама рассказывала, что на свадьбе, когда их представили друг другу, они драматично сказали: «Ну, здравствуй, Волк!» «Вот мы и встретились, Зайчик!» По рассказам, это было максимально эпично — все родственники выпали со смеху. © Не все поймут / VK
- В моем детстве одежда всегда была на вырост. Помню зима, мне лет 7, мама приносит шубу мутоновую — размера на 3 больше. Я в ней не то чтобы бегать — руки согнуть не мог, стоял как звезда. Как-то вышли мы с классом гулять. Я поскользнулся, лежу, барахтаюсь. И учительница вдруг дает мне прозвище на года. Она выдала: «Ну чисто черепашка!» Сейчас мне уже 35, на работе я Петр Семенович, но для друзей просто — Панцирь.
- В детстве у меня была кличка Бублик. Это все потому, что у моего брата была кличка Батон, а мне просто не знали, что придумать. А потом у нас появилась сестричка, которой дали прозвище Булочка. А вот фамилия наша — Плюшко, такая хлебобулочная семья. © Палата № 6 / VK
- Лет 30 назад мы компанией девчонок отмечаем Новый год. Было нам тогда по 16 лет. Надела я на праздник капроновые чулочки на липучках, где-то зацепилась и один чулок прям сильно порвала — огромная дыра на чулке. Недолго думая, просто сняла его. И тут в гости пришли парни, знакомые одной из подруг. Естественно, спросили, почему я хожу в одном чулке. Ну мне ничего лучшего в голову не пришло, чем ответить, что это такой новогодний костюм — «Пеппи Длинныйчулок». Так они меня весь Новый год называли... Нет, не Пеппи, а почему-то Мэри Поппинс. Потом мы с мальчишками стали общаться в одной компании, а прозвище трансформировалось просто в Мэри. Так и звали меня все — Мэри. © Vasilisa-Lisa / Dzen
- Последние 2 года хотела покрасить кончики в темно-зеленый, но не могла найти нужный оттенок. А потом как-то в интернете наткнулась на видео, где девушка красила волосы зеленкой, и получался именно тот оттенок, что я хотела. Недолго думая, я покрасилась и сейчас безумно рада цвету волос, родители отреагировали нейтрально, а в универе мне дали прозвище «морковка», так как у меня рыжие волосы и зеленые кончики. Всем безумно нравится мой цвет, но шокирует информация о том, чем я их красила © Карамель / VK
Удивительно, как случайное слово становится частью личности и остается с нами на десятки лет. А у вас есть прозвище, которое вас бесит, или, наоборот, вы носите его с гордостью? Ждем ваши истории в комментариях.
Эта статья предназначена исключительно для развлекательных целей. Мы не делаем никаких заявлений и не даем никаких гарантий относительно полноты, точности, надежности или безопасности предоставленного контента. Любые действия, предпринимаемые на основе информации в этой статье, совершаются исключительно на страх и риск читателя. Мы не несем ответственности за любые убытки, ущерб или последствия, возникшие в результате использования этого контента. Читателям рекомендуется действовать самостоятельно, принимать соответствующие меры предосторожности и обращаться за профессиональной консультацией при попытке воспроизвести какую-либо часть этого контента.
Еще больше забавных историй из реальной жизни ищите здесь:
Комментарии
Что ж, настало время второй порции кличее из нашего колледжа (у нас очень интересный колледж). Это всегда лежало на поверхности, но ни я, ни моя однокурсница до поступления не могли и представить, что с лёгкой руки нашей легендарной преподавательницы Воробьёв и Стружко превратятся в воробья и стружку. И если мою кличку вспоминают в основном по делу (ьтпа подлетай сюда или не чирикай), то у однокурсницы это один из вариантов обращения по имени