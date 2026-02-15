13 историй о людях, чья находчивость заставила окружающих посмотреть на них другими глазами

Народное творчество
2 часа назад
Иногда бывают такие моменты, когда мы теряемся и не знаем, что ответить или как поступить. Но есть люди, которые так привыкли находить нестандартные решения, что никакие неожиданности не застанут их врасплох. В этой статье мы собрали истории от пользователей, которые проявили смекалочку в непростой ситуации.

  • Ходила обедать в кафе. Там заказ записывают на листочек, и ты ждешь, когда принесут. Официантка всегда разносила заказы без ошибок. Я такая: «Как вы запоминаете, что кому?» А она: «Секрет!» Один раз она забыла листочек на подносе, а там написано: «Суп рыбный, рагу овощное. Синее платье, черные ботинки». Ах вон оно что!
  • Дочка любила садик, но по утрам истерика: ни в какую не хочет идти в группу, меня не отпускает, рыдает. Я нервничаю, опаздываю, дочку утешаю — уф! И тут мне в голову пришла идея. Каждое утро я стала оставлять в ее шкафчике сюрприз — конфетку или маленькую игрушку. Но посмотреть, что за сюприз, можно было только тогда, когда я уйду. И дочка сама стала меня торопить: «Иди-иди!», чтобы узнать скорее, что там. Долго работало!
  • Работал в огромном отеле рядом с аэропортом. Однажды к нам заселилось 400 человек, у которых была ночная пересадка. На ужине в ресторане все набрали тарелок с едой и разошлись по номерам. Нас было всего трое. Мы должны были собрать по номерам все тарелки, а я устал и хотел домой. Поэтому я выкатил в коридор тележку, поставил на нее стопку тарелок, и гости, видя это, сами начали выносить свою посуду и ставить на тележку. Внезапно сотни людей начали убирать за собой. Дежурный менеджер это увидел, и я подумал, что он меня сейчас отругает, но он улыбнулся и сказал: «Вот почему я люблю нанимать ленивых людей, они придумывают способы быстрее закончить работу». © Unknown author / Reddit
Alex Alex
21 час назад

Так даже если официантка записывает заказ на листочек не обязательно указывать одежду клиента. Можно номер стола

-
-
Ответить
  • У мужа на работе есть несносная коллега. Как-то раз она ворвалась к нему и начала орать из-за какой-то мелочи. Минут 5 не могла успокоиться. А он подождал, пока она закончит, а потом спокойненько так говорит: «Извини, я не слушал. Можешь повторить?» Она топнула ногой и ушла. © Trinibeanbird / Reddit
  • До сих пор смеюсь над родителями из-за этой истории. Они познакомились в новогоднюю ночь, а когда встретились на следующий день, папа забыл, как маму зовут. Он не придумал ничего лучше, чем спросить: «А как твое имя будет на английском?». Мама посмотрела на него очень странно, но ответила: «Так же, Лена». © sergeivikhanov
  • Наш дедушка, к которому мы приезжали на каникулы в деревню, купил нам палатку. Мы, дети, все каникулы там жили и часто даже ночевали. Когда я был маленьким, для меня это была просто радость. Когда стал постарше, то понял, что дед был не только добрым, а еще и очень умным: одной покупкой решил проблему постоянных детских криков и беготни в доме. © Gizzich / Pikabu
Светлана БМВ
23 часа назад

Помню, когда у нас в городе весной было землетрясение, все соседи многоквартирного дома переехали жить в палатки во дворе. Нам, детям это было просто счастье жить в палаточном городке.

-
-
Ответить
  • Когда сестра училась в школе, на нее как-то раз напала икота. И мама ей буднично так говорит: «А ты, кстати, знаешь, что каникулы отменили?» Это был единственный случай в нашей семье, когда испуг помог избавиться от икоты. © Unknown author / Pikabu
  • Смотрели с мужем романтический фильм. Главная героиня решила проверить ухажера, отвернулась и спросила, какого цвета у нее глаза. Я тут же закрываю глаза и спрашиваю мужа: «А у меня какие?» Муж, без тени сомнения: «Зеленые!» К слову, у нас с ним глаза одинаково серые. Я в шутку обиделась: «Неправильно!» Муж: «Почему?» Я: «Ну вот какого цвета у тебя самого глаза?» Муж подходит к зеркалу и выдает: «Зеленые!» Я сначала удивилась, что он так странно цвета воспринимает, и только потом до меня дошло, как же он ловко выкрутился. © Vladimirova / Pikabu
  • Со свекровью у меня отношения были холодные, пока мне от дедушки не досталось наследство — дача. Я природу не особо люблю, муж отказался туда таскаться. Но свекрови дача понравилась. Я ей предложила ездить туда. Она начала огородничать, потом переехала туда, свою квартиру сдала. Развела хозяйство, подружилась с соседями. Теперь я ее любимый человек, в нашу жизнь не лезет, некогда. Ну и вкусняшки местного производства поступают, конечно. Так бы продали это наследство и забыли бы, а оно пригодилось! © Подслушано / Ideer
  • Я постоянно забываю, закрыла ли я машину или нет, а потом нервничаю. И я придумала фишку. Каждый раз, нажимая на брелок, я говорю «заклинание» вроде «кря-кря-кря, домой приехала я». Работает! © Подслушано / Ideer
  • На работе меня заставляли писать ежедневный отчет, который сохранялся на общем диске и был «совершенно необходим» четырем разным людям. Однажды я не составила отчет, и никто ничего не сказал. Я пропускала составление отчета несколько дней подряд — ноль реакции. Тогда я добавила к отчету сообщение: «Если вам нужен этот отчет, пожалуйста, напишите мне», и больше к этой работе не прикасалась. Никто ничего не заметил. © theblue*** / Reddit
  • Один из моих коллег-мужчин регулярно отпускал неуместные замечания в адрес женщин и считал себя лучше всех. Однажды, после очередной его фразочки, я не выдержала: «А если бы мужчина сказал такое твоей дочери? Говори женщинам только то, что она готова услышать». С тех пор он больше так не делал. © Organic_Tap2433 / Reddit
  • Пришли с 4-летней дочкой на детскую площадку. Там корабль, и дети на нем изображают пиратов. Дочка их спрашивает: «Вы кто?». А они отвечают: «Мы пираты и никого не пускаем на наш корабль!» А она выдает: «Вы пираты? Тогда я ваш капитан!» И смело поднялась на мостик к штурвалу. Повезло нам с ребенком, а пиратам с капитаном. © Canvas.Bag / Pikabu

Светлана БМВ
21 час назад

"Птица- Говорун, отличается умом и сообразительностью". Блин, почему я не птица Говорун?

-
-
Ответить

