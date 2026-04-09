21 человек, которые пытались кого-то обхитрить, но в итоге сами себя перехитрили

1 час назад
Иногда кажется, что ты самый хитрый и точно всех переиграешь. План уже готов, все продумано до мелочей — осталось только провернуть задуманное. Но жизнь любит такие сюжеты: в самый неожиданный момент все идет не по сценарию. В итоге тот, кто хотел обхитрить других, сам оказывается в самой неловкой ситуации.

  • Знакомая ездила в Турцию с дочками, им по семь и девять лет. Решила купить чемодан, поехали на рынок. Выбрала подходящий вариант, начали торговаться. Продавец: «$100, за 80 отдам». Подруга говорит, хорошо, круг сделает и вернется. Возвращается, пытается еще цену сбить и просит отдать за 50. Продавец ни в какую, только за 80. Подруга не сдается и настаивает на 50. И тут, ее дочки в 2 голоса: «Мама, он говорил за 80!» Даже продавец засмеялся, отдал за $60.
i_best_kz
  • Я всегда любила школу, у меня там были друзья, не хотелось дома оставаться, но однажды я нашла в газете, (кто помнит, там было расписание телепередач) что будет какой-то классный мультик диснеевский. Именно в то время, когда я в школе. Я решила схитрить, и меня оставили дома, причем одну. Мультика почему-то так и не было, а на следующий день я узнала, что вчера был какой-то крутой праздник в школе, уроков не было, было чаепитие, все ели вкусные тортики, пили соки. И только тогда я поняла, что я знала об этом, нас предупреждали, у меня даже в дневнике было это записано. А мама, наверное, не стала мне напоминать, чтоб торт не готовить. Для меня это было таким уроком, чтоб больше не хитрить и проверять расписание.
aleksa_gutsu
  • У меня было 2 дневника. Один настоящий, где часто были лебеди и замечания про поведение. А второй для родителей, где я ставил себе хорошие оценки и подделывал подписи учителей. Обводил всех вокруг пальца и дома меня никто не ругал. Схема работала, и я чувствовал себя самым хитрым в мире. До тех пор, пока наша школа не решила стать более современной. Пришел директор и заявил, что мы переходим на электронные дневники. Так будет удобнее и никакой лишней писанины учителям. Тут то я и спалился. Родители получили доступ к моим оценкам и были просто в шоке. Наняли кучу репетиторов, я попрощался с компьютерными играми и свободным временем на несколько лет...

«Мой отец придумал сложную систему, которая защищает птиц в его кормушке от ястребов»

Драконятина
33 минуты назад

Блин, с этими кормушками и белками. В интернете есть видео, как один чувак уже отчаялся и изобрел катапульту для белок, которые все время посягали на кормушку . Она не наносит им вреда, просто отбрасывает в сторону деревьев, но как же это смешно. И смех, и грех просто.

«Глядите, кто проник вместо них».

  • Недавно меня посетила гениальнейшая идея завести котика. Решила схитрить и говорю мужу: «Ой, Миша так любит котиков, давай заведем?» Муж говорит, мол, нет, Миша любит собачек и хочет собачку. Решили спросить у Миши, кого он больше хочет, котика или собачку. Миша во весь голос: «Ба-ба-а-а-а-а-а» (собака значит на его наречии). Я решила не сдаваться. Я каждый день уже дней десять спрашиваю один и тот же вопрос, меняю слагаемые, но ответ тот же: «Ба-ба-а-а». Ну что ж, сидим без животных, к собачке не готова я.
tanya.fantar
  • Я не знаю как это работает, но я каждый божий день просыпаюсь за минуту до того, как должен прозвенеть будильник. Я решил перехитрить всех, и поставил будильник на минуту раньше обычного, в то время, когда я просыпаюсь как раз. Сегодня я проснулся на минуту раньше нового будильника! Как это работает?!

«Младшая не хотела спать и мешала мне работать. Я решил лечь с ней и тихонько улизнуть, когда она заснет»

«Но дочка оказалась умнее меня».

  • Сестра решила сесть на строгую диету вместе с подругой, чтобы «взаимно контролировать самих себя». Вечером подружка прислала фото салата, а сестрица, умирая от голода, втайне заказала пиццу. Когда курьер позвонил в домофон, она быстро выбежала в подъезд в спортивном костюме, чтобы домашние не увидели «преступления», и решила съесть пару кусков прямо на лестничной клетке. В этот момент дверь лифта открылась, и оттуда вышла та самая подруга с коробкой точно такой же пиццы. Выяснилось, что она скачала фото салата из интернета, а сама решила тайно приехать к моей сестре, чтоб «вместе сорваться с диеты». В итоге обеим пришлось признать, что их сила воли закончилась еще на этапе планирования.
ADME
Светлана БМВ
15 часов назад

Смотря какой салат готовить. Если оливье, или Цезарь, то вполне можно наесться.
А молодёжь только пиццей "пиццается".

  • Муж последнее время часто пропадает в гараже. С утра и до вечера сидит там с мужиками, развлекается, говорит, что стартер поломался, поэтому у него времени на меня нет. Я терпела такое свинское отношение три недели, пока сама не взяла и не починила ему эту проклятую машину. Он пришел с работы и заметно неприятно удивился. Все, теперь отмазки не будет, а на следующей неделе еще на дачу заставлю его съездить, чтобы там мне в огороде помогал, а не в гараже время проводил! Нарвался, красавчик мой хитрый!
  • Мы с коллегой сбежали с работы пораньше и пошли в кино. Сели на последний ряд, чтобы никто не заметил. Весь сеанс впереди нас мелькала знакомая макушка. Зажигается свет, видим, а это наш начальник. Мы в панике. Тут он обернулся и говорит: «О, ребята! Хорошо, что я вас встретил. Я же сказал вашему отделу, что уехал на важную конференцию, а сам сбежал в кино. Надеюсь, в офисе никто не заметил моего отсутствия?» Мы кивнули, не решившись признаться, что в офисе в это время не было вообще никого.
ADME

«Сказала сыну, пока тарелка не станет чистой, никакого мороженого не будет»

«Он тут же высыпал всю еду на стол и заявил: „Клуб чистых тарелок“».

  • Мой друг Артем очень хотел произвести впечатление на девушку. Взял в аренду дорогущий спортивный автомобиль и попросил меня сыграть его «личного водителя». Я эффектно подвезу их к ресторану, а затем заберу. В тот самый вечер они уже сидят в кафе. Я дожидаюсь с машиной на улице. Как вдруг к тачке подошел настоящий владелец. Оказалось, контора по прокату что-то напутала в GPS и решила, что машину угоняют. В итоге на глазах у изумленной девушки «успешного» Темки и его «водителя» арестовали и забрали авто. Выяснять отношения пришлось в отделении, а за ужин платила та самая девушка.
ADME
  • Я в детстве решила схитрить и выкинула мусор из ведра в арык, так сосед по этой газетке — а там же адрес указывался, кто выписал — вычислил кто это сделал.
lena_v_efire
Светлана БМВ
14 часов назад

Ну, враки. Никогда на газете не писали адрес того кто выписывал. Вот если старый конверт или открытка могли быть с адресом. А соседу было не противно копаться в чужом мусоре? Хотя конечно, неприятно вонь по всему двору будет.

«Наш IT-отдел отказывается покупать или ремонтировать любые компьютеры, кроме Dell. Но я их перехитрил»

  • Мы с соседом не могли поделить парковочное место. Я схитрил и распечатал объявление, что завтра спиливают старые деревья и могут ветки падать на авто. Думал, сработает. Утром смотрю, место пустое. Я паркую машину, иду на работу. Но позже днем поднялся сильный ветер, и... на мою машину рухнула огромная старая ветка. Когда я в шоке вызвал коммунальщиков, они спросили: «А вы разве объявление не видели? Мы же вчера предупреждали, везде листовки вешали». Оказалось, администрация действительно собиралась пилить деревья, и мое поддельное объявление случайно совпало с реальными планами. Сосед, в отличие от меня, внимательно читал городские новости, а я так заигрался в шпиона, что сам припарковался прямо под аварийным тополем.
ADME
  • В детстве я отчаянно мечтал о коте, но родители были непробиваемы и игнорировали все мои просьбы, тогда я решил пойти хитрым путем и начал им мстить. Каждое утро в шесть часов я врывался к ним в спальню, прыгал по кровати, шумел, мешал спать, а иногда даже кусал за руки, лишь бы они окончательно проснулись. Спустя примерно две недели такой «осады» родители сдались и согласились завести кота. Казалось бы, я победил, но радость оказалась недолгой: новый пушистый член семьи стал поднимать нас всех уже в четыре утра, действуя ровно так же, как раньше действовал я. Несколько недель таких ранних подъемов — и до меня наконец дошло, насколько же жестоким и продуманным был мой собственный план.
  • Брат как-то претендовал на должность менеджера и решил произвести впечатление своей «занятостью». Когда HR-директор позвонила ему, чтобы назначить встречу, он специально сбросил звонок и перезвонил через час: «Простите, был на важной конференции, едва вырвался. Давайте встретимся в среду, раньше никак не могу — график расписан по минутам». Когда умелец пришел на собеседование, ему отказали сразу. Оказалось, директор по кадрам видела его в тот самый момент «конференции» — он сидел за соседним столиком в кофейне и сорок минут лениво листал ленту соцсетей, выжидая время для звонка.
ADME
  • У меня дома свет подключен очень по-хитрому. С одной стороны — безопасно и всегда есть свет, с другой стороны — свет есть не везде. Намечалась у меня сегодня очень важная встреча. Поставила телефон на зарядку, ноут и со спокойной душой легла спать. Утром проснулась от того, что будильник не прозвенел, все устройства разряжены, потому что в розетках ночью пропало электричество, но в лампочках, блин, свет есть! Из-за этой нелепицы сорвалась важная сделка.
  • Сын может часами играть сам. Полчаса машинки, потом какие-то постройки, потом сидит рисует. Тишина, идиллия. Думаю, ну наконец-то, спокойно могу посидеть. Беру телефон, расслабляюсь. И тут начинается: «Мам, а где мои зеленые носки?», «Мам, а ты знаешь, сколько у динозавров было пальцев?», «Мам, а сколько лет мне будет через восемь лет?» Отложила телефон — ребенок снова занят. Беру его — опять вопросы. Закон подлости в действии. Через десять минут не выдерживаю, решаю хитро отыграться. Прячусь в ванной, закрываю дверь, включаю воду. Думаю, ну все, теперь точно не найдет. И тут из кухни: «Мама, а это нормально, что из духовки дым идет?» Спряталась одна, блин...
  • Еду в метро, читаю книгу. Передо мной стоит женщина, сверлит взглядом, намекая, чтоб ей место уступила. Но я не реагирую. И тут эта дама говорит: «Я читала эту книгу! Там в конце...» и выкладывает мне весь финал. А я в ответ мило отвечаю: «Да, я в курсе, я эту книгу уже второй раз читаю». Ее недовольное выражение из-за того, что не смогла сделать гадость, я буду хранить в своем сердечке.
  • Мне было 12. Я подходила к одноклассникам и просила подписать в углу пустой листик. Все подписывали, шутили про автографы, а я кивала, а потом на пустом листе писала, что они обязуются мне служить. Прятала это добро в пенале. Вышла раз из класса в туалет, и девочки сообща обыскали мою парту, нашли эти бумажки и отнесли учительнице. Вот шума-то было. А бабушка, пришедшая в школу вместо мамы, серьезно покивала, а мне сказала, что я далеко пойду такая хитрая.

Наши герои оказались еще теми хитрецами. Но порой их манипуляции терпят полное фиаско. А вы также искусны в смекалке и умеете выйти сухими из воды? Делитесь своими креативными историями у нас в комментариях.
