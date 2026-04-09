Блин, с этими кормушками и белками. В интернете есть видео, как один чувак уже отчаялся и изобрел катапульту для белок, которые все время посягали на кормушку . Она не наносит им вреда, просто отбрасывает в сторону деревьев, но как же это смешно. И смех, и грех просто.
21 человек, которые пытались кого-то обхитрить, но в итоге сами себя перехитрили
Иногда кажется, что ты самый хитрый и точно всех переиграешь. План уже готов, все продумано до мелочей — осталось только провернуть задуманное. Но жизнь любит такие сюжеты: в самый неожиданный момент все идет не по сценарию. В итоге тот, кто хотел обхитрить других, сам оказывается в самой неловкой ситуации.
- Знакомая ездила в Турцию с дочками, им по семь и девять лет. Решила купить чемодан, поехали на рынок. Выбрала подходящий вариант, начали торговаться. Продавец: «$100, за 80 отдам». Подруга говорит, хорошо, круг сделает и вернется. Возвращается, пытается еще цену сбить и просит отдать за 50. Продавец ни в какую, только за 80. Подруга не сдается и настаивает на 50. И тут, ее дочки в 2 голоса: «Мама, он говорил за 80!» Даже продавец засмеялся, отдал за $60.
- Я всегда любила школу, у меня там были друзья, не хотелось дома оставаться, но однажды я нашла в газете, (кто помнит, там было расписание телепередач) что будет какой-то классный мультик диснеевский. Именно в то время, когда я в школе. Я решила схитрить, и меня оставили дома, причем одну. Мультика почему-то так и не было, а на следующий день я узнала, что вчера был какой-то крутой праздник в школе, уроков не было, было чаепитие, все ели вкусные тортики, пили соки. И только тогда я поняла, что я знала об этом, нас предупреждали, у меня даже в дневнике было это записано. А мама, наверное, не стала мне напоминать, чтоб торт не готовить. Для меня это было таким уроком, чтоб больше не хитрить и проверять расписание.
- У меня было 2 дневника. Один настоящий, где часто были лебеди и замечания про поведение. А второй для родителей, где я ставил себе хорошие оценки и подделывал подписи учителей. Обводил всех вокруг пальца и дома меня никто не ругал. Схема работала, и я чувствовал себя самым хитрым в мире. До тех пор, пока наша школа не решила стать более современной. Пришел директор и заявил, что мы переходим на электронные дневники. Так будет удобнее и никакой лишней писанины учителям. Тут то я и спалился. Родители получили доступ к моим оценкам и были просто в шоке. Наняли кучу репетиторов, я попрощался с компьютерными играми и свободным временем на несколько лет...
«Мой отец придумал сложную систему, которая защищает птиц в его кормушке от ястребов»
«Глядите, кто проник вместо них».
- Недавно меня посетила гениальнейшая идея завести котика. Решила схитрить и говорю мужу: «Ой, Миша так любит котиков, давай заведем?» Муж говорит, мол, нет, Миша любит собачек и хочет собачку. Решили спросить у Миши, кого он больше хочет, котика или собачку. Миша во весь голос: «Ба-ба-а-а-а-а-а» (собака значит на его наречии). Я решила не сдаваться. Я каждый день уже дней десять спрашиваю один и тот же вопрос, меняю слагаемые, но ответ тот же: «Ба-ба-а-а». Ну что ж, сидим без животных, к собачке не готова я.
- Я не знаю как это работает, но я каждый божий день просыпаюсь за минуту до того, как должен прозвенеть будильник. Я решил перехитрить всех, и поставил будильник на минуту раньше обычного, в то время, когда я просыпаюсь как раз. Сегодня я проснулся на минуту раньше нового будильника! Как это работает?!
«Младшая не хотела спать и мешала мне работать. Я решил лечь с ней и тихонько улизнуть, когда она заснет»
«Но дочка оказалась умнее меня».
- Сестра решила сесть на строгую диету вместе с подругой, чтобы «взаимно контролировать самих себя». Вечером подружка прислала фото салата, а сестрица, умирая от голода, втайне заказала пиццу. Когда курьер позвонил в домофон, она быстро выбежала в подъезд в спортивном костюме, чтобы домашние не увидели «преступления», и решила съесть пару кусков прямо на лестничной клетке. В этот момент дверь лифта открылась, и оттуда вышла та самая подруга с коробкой точно такой же пиццы. Выяснилось, что она скачала фото салата из интернета, а сама решила тайно приехать к моей сестре, чтоб «вместе сорваться с диеты». В итоге обеим пришлось признать, что их сила воли закончилась еще на этапе планирования.
Смотря какой салат готовить. Если оливье, или Цезарь, то вполне можно наесться.
А молодёжь только пиццей "пиццается".
- Муж последнее время часто пропадает в гараже. С утра и до вечера сидит там с мужиками, развлекается, говорит, что стартер поломался, поэтому у него времени на меня нет. Я терпела такое свинское отношение три недели, пока сама не взяла и не починила ему эту проклятую машину. Он пришел с работы и заметно неприятно удивился. Все, теперь отмазки не будет, а на следующей неделе еще на дачу заставлю его съездить, чтобы там мне в огороде помогал, а не в гараже время проводил! Нарвался, красавчик мой хитрый!
- Мы с коллегой сбежали с работы пораньше и пошли в кино. Сели на последний ряд, чтобы никто не заметил. Весь сеанс впереди нас мелькала знакомая макушка. Зажигается свет, видим, а это наш начальник. Мы в панике. Тут он обернулся и говорит: «О, ребята! Хорошо, что я вас встретил. Я же сказал вашему отделу, что уехал на важную конференцию, а сам сбежал в кино. Надеюсь, в офисе никто не заметил моего отсутствия?» Мы кивнули, не решившись признаться, что в офисе в это время не было вообще никого.
«Сказала сыну, пока тарелка не станет чистой, никакого мороженого не будет»
«Он тут же высыпал всю еду на стол и заявил: „Клуб чистых тарелок“».
- Мой друг Артем очень хотел произвести впечатление на девушку. Взял в аренду дорогущий спортивный автомобиль и попросил меня сыграть его «личного водителя». Я эффектно подвезу их к ресторану, а затем заберу. В тот самый вечер они уже сидят в кафе. Я дожидаюсь с машиной на улице. Как вдруг к тачке подошел настоящий владелец. Оказалось, контора по прокату что-то напутала в GPS и решила, что машину угоняют. В итоге на глазах у изумленной девушки «успешного» Темки и его «водителя» арестовали и забрали авто. Выяснять отношения пришлось в отделении, а за ужин платила та самая девушка.
- Я в детстве решила схитрить и выкинула мусор из ведра в арык, так сосед по этой газетке — а там же адрес указывался, кто выписал — вычислил кто это сделал.
Ну, враки. Никогда на газете не писали адрес того кто выписывал. Вот если старый конверт или открытка могли быть с адресом. А соседу было не противно копаться в чужом мусоре? Хотя конечно, неприятно вонь по всему двору будет.
«Наш IT-отдел отказывается покупать или ремонтировать любые компьютеры, кроме Dell. Но я их перехитрил»
- Мы с соседом не могли поделить парковочное место. Я схитрил и распечатал объявление, что завтра спиливают старые деревья и могут ветки падать на авто. Думал, сработает. Утром смотрю, место пустое. Я паркую машину, иду на работу. Но позже днем поднялся сильный ветер, и... на мою машину рухнула огромная старая ветка. Когда я в шоке вызвал коммунальщиков, они спросили: «А вы разве объявление не видели? Мы же вчера предупреждали, везде листовки вешали». Оказалось, администрация действительно собиралась пилить деревья, и мое поддельное объявление случайно совпало с реальными планами. Сосед, в отличие от меня, внимательно читал городские новости, а я так заигрался в шпиона, что сам припарковался прямо под аварийным тополем.
- В детстве я отчаянно мечтал о коте, но родители были непробиваемы и игнорировали все мои просьбы, тогда я решил пойти хитрым путем и начал им мстить. Каждое утро в шесть часов я врывался к ним в спальню, прыгал по кровати, шумел, мешал спать, а иногда даже кусал за руки, лишь бы они окончательно проснулись. Спустя примерно две недели такой «осады» родители сдались и согласились завести кота. Казалось бы, я победил, но радость оказалась недолгой: новый пушистый член семьи стал поднимать нас всех уже в четыре утра, действуя ровно так же, как раньше действовал я. Несколько недель таких ранних подъемов — и до меня наконец дошло, насколько же жестоким и продуманным был мой собственный план.
- Брат как-то претендовал на должность менеджера и решил произвести впечатление своей «занятостью». Когда HR-директор позвонила ему, чтобы назначить встречу, он специально сбросил звонок и перезвонил через час: «Простите, был на важной конференции, едва вырвался. Давайте встретимся в среду, раньше никак не могу — график расписан по минутам». Когда умелец пришел на собеседование, ему отказали сразу. Оказалось, директор по кадрам видела его в тот самый момент «конференции» — он сидел за соседним столиком в кофейне и сорок минут лениво листал ленту соцсетей, выжидая время для звонка.
- У меня дома свет подключен очень по-хитрому. С одной стороны — безопасно и всегда есть свет, с другой стороны — свет есть не везде. Намечалась у меня сегодня очень важная встреча. Поставила телефон на зарядку, ноут и со спокойной душой легла спать. Утром проснулась от того, что будильник не прозвенел, все устройства разряжены, потому что в розетках ночью пропало электричество, но в лампочках, блин, свет есть! Из-за этой нелепицы сорвалась важная сделка.
- Сын может часами играть сам. Полчаса машинки, потом какие-то постройки, потом сидит рисует. Тишина, идиллия. Думаю, ну наконец-то, спокойно могу посидеть. Беру телефон, расслабляюсь. И тут начинается: «Мам, а где мои зеленые носки?», «Мам, а ты знаешь, сколько у динозавров было пальцев?», «Мам, а сколько лет мне будет через восемь лет?» Отложила телефон — ребенок снова занят. Беру его — опять вопросы. Закон подлости в действии. Через десять минут не выдерживаю, решаю хитро отыграться. Прячусь в ванной, закрываю дверь, включаю воду. Думаю, ну все, теперь точно не найдет. И тут из кухни: «Мама, а это нормально, что из духовки дым идет?» Спряталась одна, блин...
- Еду в метро, читаю книгу. Передо мной стоит женщина, сверлит взглядом, намекая, чтоб ей место уступила. Но я не реагирую. И тут эта дама говорит: «Я читала эту книгу! Там в конце...» и выкладывает мне весь финал. А я в ответ мило отвечаю: «Да, я в курсе, я эту книгу уже второй раз читаю». Ее недовольное выражение из-за того, что не смогла сделать гадость, я буду хранить в своем сердечке.
- Мне было 12. Я подходила к одноклассникам и просила подписать в углу пустой листик. Все подписывали, шутили про автографы, а я кивала, а потом на пустом листе писала, что они обязуются мне служить. Прятала это добро в пенале. Вышла раз из класса в туалет, и девочки сообща обыскали мою парту, нашли эти бумажки и отнесли учительнице. Вот шума-то было. А бабушка, пришедшая в школу вместо мамы, серьезно покивала, а мне сказала, что я далеко пойду такая хитрая.
Наши герои оказались еще теми хитрецами. Но порой их манипуляции терпят полное фиаско. А вы также искусны в смекалке и умеете выйти сухими из воды? Делитесь своими креативными историями у нас в комментариях.
