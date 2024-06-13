18 доказательств того, что на любую хитрую гайку всегда найдется свой болт с резьбой

Не поняла про парня.

Не расписаны. Вроде отношения так себе.

Покупать вместе квартиру?

А как потом делить?- ведь отношения не сильно няшные.

Или невеста хотела тоже выжать в свою пользу денег от жениха?



И вторая история:

Есть служащие, которые собирают оставленные на парковке супермаркета тележки.

Какое-то подленькое создание написало эту историю. Нашел чем хвастаться