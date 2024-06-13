где такие магазины, заваленные горбушей и в которых покупателям позволяют рыбу щупать?
18 доказательств того, что на любую хитрую гайку всегда найдется свой болт с резьбой
Некоторые люди считают себя самыми умными и думают, что могут перехитрить кого угодно. И все же их манипуляции и уловки зачастую бывают раскрыты, ведь на самом деле окружающие тоже не лыком шиты.
- Продаем квартиру. Сегодня звонит дальняя родственница и говорит: «Вы ведь жилье продаете? Мы хотим купить!» Я отправляю ее к нашему агенту, а она такая: «Ой, нет. А давай мы с тобой договоримся так: ты оформишь квартиру на мою дочку, а я буду каждый месяц тебе по 20 штук на карту переводить. Ну, типа ипотека». Я выпала в полный осадок от такой незамутненности! Сижу, обдумываю это заманчивое предложение. © motevna / Pikabu
- Недавно один знакомый рассказывал, как он магазины обманывает, когда по осени они завалены горбушей. Он приходит в супермаркет с перочинным ножом, надрезает каждую рыбину, пока не найдет с икрой. Говорит, что килограмм икры уже так насобирал. А ведь потом другие покупатели берут эти рыбины, которые он перелапал и надрезал. Вот мне бы такое в голову даже не пришло, а он этим хвалится. Считает себя обалдеть каким умным, а всех остальных простачками, не умеющими жить. © Zegeza / Pikabu
- Звонит мне клиентка, у которой я свадьбу снимал много лет назад. Говорит, что разошлась с прошлым мужем, скоро у нее новое бракосочетание. И выдает: «Как таковой свадьбы не планируется, поэтому не могли бы вы убрать с фотосессии с первым мужем его изображение и поставить на его место нового супруга?» Даже пообещала выслать фотокарточки мужчины для замены и некий гонорар.
На мое удивление: «Как так? Так же нельзя!» — дама ответила очень убедительно: «А зачем мне еще одна съемка, когда нужны лишь 10-15 фоток. Не вижу смысла тратить лишние деньги». С такими аргументами спорить не было смысла. Посоветовал ей толкового дизайнера, который поменял голову одного суженого на голову другого, и женщину это устроило. Висят сейчас где-то б/у свадебные снимки с телом одного мужчины и головой второго. © fayruzov / Pikabu
- Встречалась с парнем полгода. Собиралась покупать квартиру, он тоже давно планировал. У меня не хватало, предложила брать ипотеку вместе. Квартира еще строится, если не сложится — можно перепродать. Спрашиваю, сколько у него есть денег сейчас, и он такой: «170 штук!» Я чуть со смеху не упала. Одолжила на работе, взяла сама.
Прошло полгода, а он все еще дуется. Говорит, хотел меня замуж позвать, теперь сомневается. При этом говорит, что мы купили квартиру, Мы скоро переезжаем. Да ты ни копейки не вложил туда, даже на сделку я на такси ехала. Какое мы?! © Подслушано / VK
- У гипермаркета какая-то тетка вывезла из магазина товары на тележке, переложила в машину, а тележку решила обратно не возвращать — просто оттолкнула в сторону. Я решил ее проучить и как-то донести мысль, что так делать нельзя. Взял и вернул тележку на место — за машину покупательницы. Думал, она начнет орать, но дамочка этот маневр, похоже, не заметила. А через минуту я услышал хлопок и грохот тележки — эта мадам въехала в нее задом! Думаю, реального ущерба там не было, но, возможно, данный случай научит ее убирать за собой. © RoyalTeaRedditor / Reddit
- Женаты уже 3 года. Не устаю удивляться своему супругу и его хитрым манипуляциям! Вначале я думала, что он просто ничего не умеет, а со временем стала подозревать, что он обычный лентяй и придумывает всяческие отговорки, лишь бы ничего не делать. Посуду моет — половину переколотит, в кастрюлю с пельменями вместо соли насыплет соды, цветное белье постирает с белым. Таких примеров можно привести множество. А недавно попросила убрать лоток за кошкой, так он мне устроил целый спектакль — нос зажал, перчатки по локоть надел. При этом муж страстно мечтает о ребенке, клянется, что будет помогать, но мне как-то не верится, ведь уход за малышом тоже порой «грязная» работа. Подозреваю, что он будет продолжать отлынивать, и все это ляжет на мои плечи. Пробовала поговорить с его мамой, но там глухая стена. Она, мол, сына вырастила, а теперь моя очередь о нем заботиться. А то, что он эгоистом стал, ее совершенно не волнует. © КМП / VK
Не поняла про парня.
Не расписаны. Вроде отношения так себе.
Покупать вместе квартиру?
А как потом делить?- ведь отношения не сильно няшные.
Или невеста хотела тоже выжать в свою пользу денег от жениха?
И вторая история:
Есть служащие, которые собирают оставленные на парковке супермаркета тележки.
Какое-то подленькое создание написало эту историю. Нашел чем хвастаться
- Девушка, с которой я встречался чуть меньше года, знала, что я в ближайшее время детей не планирую, поэтому пила противозачаточные. Потом она обиделась, что я не зову ее замуж, и прекратила пить таблетки в надежде на то, что залетит — и мы поженимся. Она забеременела, но замуж я ее не позвал.
Она родила. Ребенка признали моим через суд, назначили алименты. Только бывшая не подумала, что стипендия аспиранта и лаборанта на кафедре смешная, поэтому ей приходили копейки. Она злилась, но сама виновата. К сыну я не испытывал и не испытываю никаких чувств, я его не хотел, это мое право. Что в итоге? Я официально безработный, неофициально фрилансер. Мой доход весь неофициальный, и он немаленький. Но я принципиально не плачу ей и сыну ни копейки.
Сейчас у меня есть жена, она ждет ребенка. И я его жду, потому что настало время и есть желание. Сыну от бывшей уже 10 лет, я его не видел ни разу. Его мать присылает в соцсети фотки мальчика, но мне правда по барабану. Жестоко? Может быть. Но я имел право не хотеть ребенка. О своем поведении не жалею. © Подслушано / VK
- Ехали с парнем в поезде. Перед нами было два ряда по 2 сиденья, обращенных друг к другу. Там сидели девушка и молодой человек. Парень решил, что он самый умный: снял туфли (у нас жара, ноги у всех потные и пахнут не ландышами, если вы понимаете, о чем я), закинул их на сиденье напротив и уснул. Его девушка втыкала в телефон. Мы решили проучить ароматного соседа: осторожно ногами подтащили его туфлю к себе и затем закинули ее назад, под багажную полку. Когда поезд приехал на конечную, мы стали выходить и услышали возмущенные крики парнишки, который в панике орал: «Где мой ботинок?!» Не суйте потные ноги на сиденья поезда, ребята, и не придется искать свою обувь. © grandmascabbagerolls / Reddit
- Недавно девушка в соцсетях организовала сама себе сбор средств. Мол, она растит двоих детей одна, нужно 7 тысяч, а то у старшего ребенка нет летней одежды, помогите, кто сколько может. Народ у нас сердобольный и жутко щедрый, особенно мамы. Кто-то уже начал скидывать ей деньги, девица горячо благодарила. Я попросила ее написать мне размер одежды ребенка и указать адрес ближайшего пункта выдачи маркетплейса: хотела заказать одежду, оплатить, чтобы она просто сходила и забрала. Ну, если человеку реально нужно одеть ребенка, ему этот вариант идеален. А в ответ на предложение мой пост просто сразу удалили, меня отправили в черный список. © Mnelen1 / Pikabu
Первая история просто жесть!
Оба не правы. Но ребенок!
За что так с ним?
Горе отцу сделать бы стерилизацию!
- Консультант из магазина электроники позвал меня на свидание. Пошли мы в парк, уточек посмотреть да поболтать. Парню было лет 26-27, все уши прожужжал, как он много зарабатывает, рассказывал о своих планах на будущее, о семье. А я иду, наивная, уши развесила, думаю: "Ничего себе, какой парень серьезный!" И нагулялись мы так, что захотелось поесть, плюс еще и мама попросила купить домой хлеба да молока. Зашли в супермаркет, я взяла, что мама просила, плюс себе сырок глазированный, а он себе киндер взял, сэндвич какой-то и сок. С шуточками за разговором подходим к кассе, я свое выкладываю, а он свои товары подкладывает к моим. А денег у меня с собой впритык. Я сначала немножко не поняла, но, думаю, ладно…Оплатила все, выходим, и я жду, что парень мне эти деньги вернет, а он лыбится и давай дальше мне на уши лапшу вешать. И ничего не сказал, совсем. Дальнейшее общение, естественно, не пошло. © DemureDragonfly / Pikabu
- Соседка работает заведующей детским садом и рассказывает мне, как вчера к ней подошла молодая воспитательница с просьбой дать 3 дня отпуска.
- Как отпуск?! Ты же только в понедельник вышла из отпуска?
- У меня причина уважительная: я замуж выхожу!
- Так чего же ты в отпуске замуж не вышла?
- Вот еще... Буду я на это свой отпуск тратить!
© Unknown author / Pikabu
- Я был в океанариуме. Рядом со мной оказался маленький ребенок, который все время ныл, что через прозрачное окошко в стенке ему плохо видно пингвинов. Один из его родителей решил, что он самый умный, подхватил малыша и поставил его на стенку ограждения. Наверное, так ребенку было лучше видно, вот только родитель отвлекся и чуток разжал руки. Этих пары секунд хватило для того, чтобы ребенок бултыхнулся в бассейн с пингвинами. К счастью, малыш хорошо плавал, а сотрудники океанариума были готовы к форс-мажору: буквально через несколько секунд в бассейне появился человек в гидрокостюме и подхватил ребенка. С малышом все было в порядке. Когда его вернули из вольера, родители, красные, как раки, умчались в неизвестном направлении. © ulfr / Reddit
Соседка юридически безграмотна или тиран: свадьбы, похороны, сессии - полное законное право на отпуск.
Еще и возмущается!
Еще и посторонний по сути человек выкладывает эту историю! Тебе какое дело?
- Встречалась с мужчиной. Он мне предлагал шикарный план: продать мою квартиру, вложиться в ремонт квартиры его маменьки и жить там, а на остаток купить ей однушку. Типа как хорошо: она нам свою квартиру «дарит»! Спросила, как будем оформлять сделку, а он такой: «А зачем что-то оформлять? Квартира и так наша». При этом регистрировать отношения не хотел, ведь «нам и так хорошо, а штамп — это просто формальность». Но недаром я на юридическом училась, и такой расклад меня не устраивал. Как-то не сложилось у нас. Все же хорошо, что с детства родители привили правило: «Все свое держи при себе». Уж лучше двушка в хрущевке, но своя, чем что-то туманное в будущем. © Anna.Tabakova / Pikabu
- Знаю человека, который отпрашивался с работы на похороны бабушки жены, типа нужно супругу в другой город везти на прощание со старушкой. Дали ему несколько оплаченных дней. Вернулся загорелый, отдохнувший, расслабленный. И в разговоре с мужиками проговорился, что никакая бабушка не умирала, а ездили они с родней на озера отдыхать. Два дня выходных да 3 дня так — вот и мини-отпуск. Скандал был знатный. Чтобы прищучить мужика официально, с него потребовали копию свидетельства о смерти, которого, конечно же, не было. Хотели уволить по статье за прогулы, но в конечном итоге переоформили эти дни как отгулы за свой счет и порекомендовали срочно искать новое место работы. © Светлана_psgbel / ADME
- Раз в две недели мы с невестой ходим куда-нибудь на ужин с ее семьей. На прошлой неделе мы пошли в корейский ресторан-барбекю, принадлежащий моему дяде. Весь счет — более $ 240 — оплатил я, попросив родственников своей девушки просто оставить хорошие чаевые официантке. Но несколько дней назад мои двоюродные братья рассказали, что семейка дала на чай ровно $ 1. Я был в шоке от такой наглости и жадности одновременно, ведь это оскорбительно мало. Семья невесты настаивает на том, что они всегда оставляют такие чаевые — это их принцип. Ну я и решил, что больше кормить этих наглецов не намерен. Они еще спрашивали через мою невесту, пойдем ли мы на совместный ужин, но я морозился. В итоге мне еще и высказали, что они, видите ли, находили время, чтобы встречаться со мной раз в две недели, а я, неблагодарный, еще каких-то чаевых с них требую! К счастью, невеста на моей стороне. © totallynot***act / Reddit
Зачем ходить на ужины с родственниками невесты?
К чему?
Плохо укладывается в голове.
- Встречалась с мужчиной. Он завел моду ходить ко мне на ужин и завтрак, плюс я ему с собой на работу обед собирала. Сам приходил всегда с пустыми руками. В очередной раз спрашиваю: «Кушать будешь?», а мне в ответ: «Конечно! Я специально дома не ел». Тут я взяла и все ему высказала. После этого стал покупать еду. © Mariya2312 / Pikabu
- Я был подростком. Мы втроем с друзьями ко мне на дачу с ночевкой приехали, чтоб в 5 утра на рыбалку пойти. А бабушка моя нам поесть сделала и на последнем теплоходе отчалила в город. Сидим мы на веранде, уже темнеет, готовимся, снасти собираем. И тут слышу: калитка скрипнула. Выглядываю, а это соседка с двумя корзинами к нам зашла. Я выскакиваю навстречу: "Привет, баб Лен!" А она, даже не поздоровавшись, сразу на выход.
Потом бабушке рассказал, так та в шоке была: у соседки на огороде трава одна и чахлые кусты смородины, зато как ни встретишь ее на станции - вечно уезжает с полными корзинами овощей. И знала ведь, что бабушки дома не будет - та ей сама проговорилась.
Бабуля была у меня боевая, устроила соседке разнос при встрече. Та оправдывалась, что просто к ней поговорить шла. С пустыми корзинами. Зная, что той дома нет. © Zhuchillo / Pikabu
- У нас с мужем пятеро детей. Супруг говорит:
- В спортзал бы тебе походить...
- Хорошо. Посидишь с детьми?
График у него свободный. Но он спрашивает:
- А что, подруг у тебя нет? Пусть вот какая-нибудь посидит вечером часик-то!
Забавно, правда? Человек на работе до 18:00, но может уйти и раньше, так как сам генеральный директор. Но с нашими детьми должна была сидеть какая-то моя подруга. С пятью чужими детьми вечерочком, забив на свою собственную семью! © Kosmonafftik / Pikabu
Иногда люди не знают, что делать с хитрюгами и манипуляторами, и тогда спрашивают совета в интернете. Героям подобных историй можно только искренне посочувствовать.
Комментарии
Вообще не поняла негатив про 3 (законных) дня на свадьбу. Алё, какая кому разница кто на что тратит свой отпуск? Работая по ТК РФ, положены 3 дня на свадьбу. Прям бред чистой воды, и полное незнание законов. Мда...
Даме из последней истории могу посоветовать быстренько родить шестого, и тогда муж перевопитается и будет охотно сидеть с дитачками)
В последней истории: дама не заметила раньше, что муж - ... Ну бывает, ненаблюдательная. (Три точки - потому что реально не знаю, как его охарактеризовать. Нечто типа "безучастный", "мало заинтересованный", "не обремененный чувством излишней ответственности", "ну, такое себе").
Очередной вопрос, где мозги у дамы, которая пятерых детей рожает от мужчины, с детьми которого должны сидеть подруга жены. Она же не разом пятерых родила, я полагаю.
Заголовок не вяжется)) Что-то не нашлась резьба тут почти ни на кого. Девушка,которая не уважает своего парня , не вложившегося в квартиру, продолжает с ним жить. А последний мужик вообще болт на семью кладет и дальше будет класть 🤣