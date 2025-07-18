16 случаев, когда деньги стали лакмусовой бумажкой для человеческой натуры

Некоторые люди мечтают обогатиться, а другие уверяют, что не это главное. Но верно одно: деньги меняют человека. Герои нашей статьи столкнулись с тем, что финансовый вопрос стал краеугольным камнем в их отношениях с близкими и не очень людьми, и не каждый смог это выдержать. Хотя многие извлекли из этого важные уроки.