16 случаев, когда деньги стали лакмусовой бумажкой для человеческой натуры
Некоторые люди мечтают обогатиться, а другие уверяют, что не это главное. Но верно одно: деньги меняют человека. Герои нашей статьи столкнулись с тем, что финансовый вопрос стал краеугольным камнем в их отношениях с близкими и не очень людьми, и не каждый смог это выдержать. Хотя многие извлекли из этого важные уроки.
- Взялась я деньги на подарок воспиталке собрать. Думаю, все взрослые люди, скинемся по-быстрому. Но половина начала морозиться: кто-то «забыл», у кого-то «зарплата через неделю». Я докинула из своих денег. Купили подарок, а через неделю вдруг — бах! — садик закрывают на ремонт, детей по другим учреждениям распихивают, а воспитательница вообще уезжает в другой город! А я остаюсь и без денег, и с чувством, что меня конкретно развели. Больше в эти авантюры — ни ногой! © Мамдаринка / VK
- Был у меня кавалер. Рассказал он мне слезливую историю о том, что очень серьезно болен, просил взять кредит ему на лечение. Я сказала, что взяла, и отдала ему пачку денег, запечатанную. Он на радостях понесся в ресторан, а уже в полночь звонил мне и орал, что его из ресторана не выпускают, ибо нечем платить, мол, эй, ты что за деньги мне подсунула? Их не берут! Конечно, они ж не станут брать банкноты из банка приколов. © ВЕЧНЫЙ КАРАНТИН / Dzen
- Нашла дома какую-то тетрадку. Открыла ее и обомлела: муж туда записывает все деньги, которые тратит на меня и ребенка, вплоть до кофе с мороженым! И чеки прикрепляет. Я устроила скандал, а он заявил, что это на случай развода. Я решила отомстить и сделала прейскурант: уборка стоит столько-то, готовка — столько, и так далее по списку, плюс деньги на продукты. Дала этот прайс мужу изучить, он начал возмущаться. Сказал, что подаст на развод и взыщет с меня расходы, которые он потратил на меня и нашего малыша. Ну-ну. © KMП / VK
- В 20 лет встречалась с парнем. Решили жить вместе, сняли комнату напополам. Как потом оказалось, комната была его. Знаю, что есть похожий анекдот, но на деле — не смешно. Я платила этому жуку по 7,5 тысяч в месяц, еще носки его стирала, еду готовила. До сих пор обидно, что я так опростоволосилась. © Подслушано / Ideer
- Мне 14. У моего папы есть двоюродный брат, который владеет рестораном. Как-то мы там обедали, и отец предложил мне устроиться туда летом на подработку. Тогда я решил, что это хорошая идея, потому что карманные деньги мне не помешают, а работать надо будет только в июне. Но позже выяснилось, что я должен отпахать 2 месяца за € 400! Это даже меньше минималки! Ну ок, звоню дяде, чтобы уточнить, когда выходить на работу, а он месяц трубку не берет. Потом вдруг сам набрал меня и наехал, мол, почему ты в ресторан не пришел и не спросил меня лично. Теперь он хочет, чтобы я отработал весь сезон. Мой батя говорит, что это ценный жизненный опыт. А еще он заявил, что заработанные денежки я буду отдавать им с мамой, чтобы они оплатили летний лагерь для моего младшего брата. Почему? «Не хотим, чтобы ты днями напролет сидел за компом». © R3nz- / Reddit
- С лучшей подругой мы знакомы 15 лет. Когда ей исполнилось 22, она познакомилась с богатеньким парнем, который жил на широкую ногу. Мы с ним тоже познакомились, а уже на следующее утро он прислал мне сообщение. Мол, оставь подругу в покое. Прошел год. И вот вдруг я узнаю, что подруга помолвлена! Сразу написала ей, а в ответ прочитала, что они не хотят, чтобы я была на их свадьбе. Я ведь из «низшего сословия», моя одежда явно будет плохо смотреться на их свадебных фотографиях. Person_1999 / Reddit
Про низшее сословие - в такое даже я не поверю. Вы уж совсем заработались.
- Во время моей второй беременности пошли с мамой по магазинам. Для будущей внучки она купила милый розовый пледик. Такой хорошенький, что даже из рук выпускать не хотелось. Но моя радость длилась недолго: подарок увидел мой муж. Со словами: «Ну и фигню же вы купили!» он попытался выведать, сколько плед стоил. Я отказалась говорить, объясняя, что это подарок. Затем он залез на сайт магазина. И понеслась! «Почему так дорого?», «Зачем купили?», «Чего не посоветовались?» И так несколько дней. В итоге на пледик смотреть тошно. Благо сейчас у меня с границами получше и такого треша уже нет. © topotkotov / Pikabu
- Подруга с детства мечтала завести кошку, мы обе жили в нищете, не могли ничего. Я сейчас помогаю брошенным животным. Недавно попросила ее спасти котенка, которого соседи выкинули в коридор. Ему грозило усыпление или смерть на улице. Он очень ласковый, от блох и глистов обработали, прививки сделали. Подруга сказала, что сильно устает на работе и отказалась от мечты. А потом я узнала, что муж купил ей ориентального котенка за 100 тыс. Деньги меняют людей. © Подслушано / Ideer
Женщине с пледом: вы как вчерашняя, честно. Заворачиваете скалку в этот пледик( во избежание тяжких последствий ) и все ему рассказываете, что он хотел. И что не хотел тоже.
- К 25 годам я начала хорошо зарабатывать и решила порадовать себя походом в театр на свой день рождения. Много лет хотела, но билеты недешевые, поэтому практичность побеждала. Купила билеты себе, мужу и своей маме. Бухтеть муж начал еще на подходе, мол, театр неудобно расположен. Потом были неудобные места (партер вообще-то), было душно, были слишком большие антракты, буфет был дорогой и далеко, а я ему не дала взять с собой бутерброды. За такие деньги, мол, места должны быть в царской ложе вообще. Ко второму антракту у меня уже слезы на глазах были. Даже моя очень деликатная мама не сдержалась: «Ну, Сережа, ну что ж вы так?» Видимо, от удивления он замолк. Но дома он меня продолжил отчитывать за непрактичность, неумение покупать билеты, неумение организовывать вылазки. А до кучи еще и за то, что моя мама ему высказала неодобрение. Это потом до меня дошло, что его самолюбие задел тот факт, что я просто взяла и купила дорогие билеты. Я-то, молодая дурочка, зарабатывала в 3 раза больше, чем он. Даже после скидывания на общие нужды (которые определял он, поскольку семейный бюджет вел тоже он) у меня оставалось достаточно денег. Этот красный флаг я уже не смогла игнорировать и оправдывать заботой обо мне. И эти был первый шаг к нашему разводу. © MelissaFlorova / Pikabu
За билеты и театр я не скажу. Но точно знаю: в мой день рождения мой муж улыбается, благодарит и кланяется. Другого сценария быть не может априори.
- Муж подарил мне на день рождения 101 розу. Ох, и бомбило мою свекровь! Сначала спросила, сколько роз в букете. Муж говорит, мол, 101. Свекровь: «А почему не 29?» Потом стала выпытывать, сколько стоит букет. А я сама была расстроена, ведь денег жалко, но из-за этого всего цирка у меня аж настроение поднялось. Пока муж отбивался от маминых вопросов о цене букета, мол, неприлично озвучивать цену, я цвела как те розы. Нарочито восхищалась букетом и благодарила мужа. © 2903 / Pikabu
- Моя дочка продала свою спортивную лошадь дочери мультимиллионеров. Мы не видели мать покупательницы до тех пор, пока та не пришла с деньгами. Сама девочка там милая, еще и такая заядлая наездница, но мне очень жаль ее было. Никто из ее семьи не проявил никакого интереса к ее хобби. Несколько месяцев спустя девчонка позвонила нам и рассказала, что участвует в своих первых соревнованиях. Спросила, не приедем ли мы с дочкой посмотреть на нее, поскольку никого из ее родных там не будет. Мы, конечно, поехали, но блин... © Mary Appleton / Quora
- Несколько раз наблюдала, как деньги меняют людей в лучшую сторону. Была мелочная, склочная девушка, вышла замуж за обеспеченного парня, теперь улыбчивая, дружелюбная, снисходительная. Была требовательная и стервозная начальница, доплатила ипотеку — расслабилась, фрукты на работу стала носить, здоровьем интересоваться и пораньше при необходимости без проблем отпускать. Видела и ситуации с ухудшением. Был приятный парень, простой как три копейки, умудрился замутить с другом успешный бизнес. Теперь с родной матерью судится за оставшуюся от отца дачу. Было два бывших школьных друга, 11 лет дружили, а потом общались по случаю. Один на вахты подался, другой нашел хорошую удаленную работу; один теперь вообще не здоровается и смотрит мимо, второй через губу, а о том, чтобы хоть раз в год на чай зайти, речи не идет. © Подслушано / Ideer
- Одна из хороших подруг моей матери, с которой она знакома уже 20 лет, дочь миллиардера. Ее отец основал крупную сеть ресторанов, она выросла в роскоши и никогда нигде не работала. В месяц ей отстегивают по $ 20 тыс. Все ее основные расходы, включая дом и машину, закрывают родители. Большую часть свободного времени она проводит, прыгая с парашютом. © Jeremy Glenesk / Quora
- У моей подруги обеспеченная мать. И она постоянно возмущается, что та тратит деньги на своих троих детей, мол, все равно не оценят. Купила младшему новые вещи: «Зачем? Он все равно испачкается в саду!» Средний сын попросил новомодные пирожные моти — подруга заказала коробку у кондитера. Мать подруги: «Зачем вы ему купили? Он все равно не поймет вкус!» Как-то подруга купила старшему голубику. Возвращается домой, а сынуля сидит грустный. Спрашивает, что случилось. Он молчит. И мать подруги спокойненько так: «Я вашу голубику убрала в морозилку». Подруга с мужем в шоке. У мужа аж вены на лбу вздулись: «Можно узнать, почему?» Отвечает: «Вы цену на нее видели? Зачем на детей столько тратите?» Муж орет, мол, на кого ему еще деньги тратить. Ради кого он пашет без выходных, как не ради троих детей своих? Тещу выгнал и сказал, чтоб не смела приезжать больше. Откуда такие заскоки? © Lirala / Pikabu
- Покупал ремень в бутике, со мной была моя девушка. И тут в магазине нарисовался 17-летний парниша с личным помощником, который нес его покупки. Пацан сходу громко заявил, что торговый центр «недостаточно высококлассный». А потом вдруг с ужасом посмотрел на ноги моей девушки и такой: «Блин, какие стремные туфли. Где ты их купила?» Она назвала бюджетный магазин, туфельки там стоили всего $10. Так этот мажорчик завопил: «Даже не говори мне о таком! Вообще не говори со мной, пока ты в этих дешевых туфлях», — и умчался прочь. © Bryan R. Goldsmith / Quora
Забавный мажор. Я б завопила в ответ: ура,, наконец то ты появился! Мне неделю снился твой Божественный лик и голос сверху сказал, что мне явится царь всея Земли и оплатит абсолютно все мои расходы.😁😁😁
- У меня всегда были хорошие отношения с невесткой. Но вот проблема: она частенько занимала у меня деньги и не возвращала. Я никогда не напоминала ей об этом. В общей сложности одолжила ей где-то $ 20 тыс. И вот я попросила вернуть сумму, которую она брала в последний раз, а та просто слилась. Короче, я решила откладывать на дом и больше не оплачиваю ее гульки в ресторанах и прочую фигню, а она теперь за моей спиной распространяет разные гадости. © Affectionate_Bag7992 / Reddit
Комментарии
гульки в ресторанах? совсем омерикосы что ли озверели голубей готовить, да еще и за 20 тыщ баксофф