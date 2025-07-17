20+ прозвищ, которые приклеились к людям случайно, но держатся как родные

Когда мы учились в выпускном классе, в школе появилась новая учительница. У нее была шикарная фигура, она модно одевалась, а вот лицо было некрасивое. И наши мальчики, когда она проходила по коридору, пели песню Кузьмина "Симона - королева красоты". Как же она была довольна! Позднее, когда мы окончили школу, она сказала, что благодарна нам за кличку Симона. Но очень бы хотела узнать, кто дал ей ещё одну, собачью, кличку Чипа. А ее дали учителя