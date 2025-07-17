Маленький Джон, один из спутников Робин Гуда, ростом шесть с половиной футов - классика.
20+ прозвищ, которые приклеились к людям случайно, но держатся как родные
Я всегда завидовала людям с крутыми прозвищами. Знаете, такими, которые звучат почти как супергеройские имена — Профессор, Рысь, Волк. А за мной в детстве прочно закрепилось унылое «Люля». Прозвища бывают дурацкие, странные, остроумные, но почти всегда за самыми шикарными стоит история. Эта подборка — о прозвищах, которые можно ставить на визитку — настолько они удачные.
- Был у нас препод, очень пожилой, невысокий, кругленький. Ходил в круглых же очочках с толстенными линзами. На лекциях всегда был в хорошем настроении, много шутил, иногда мог строчку из песни какой-нибудь пропеть. Рассказывал как-то историю, как сам давным-давно сдавал экзамены. Черт меня дернул в шутку спросить: «Триста лет тому назад?»
Он оживился, рассмеялся, говорит: «Ага, все вокруг казалось дивным». Ну и на ближайшие пять лет он стал Черепахой. © Мишель Мадонна / ADME
- У одноклассника фамилия Голиков. Мы звали его, соответственно, Голик. В 7 классе заставили нас из какого-то кабинета выкинуть всякий хлам. Попался на глаза журнал «Наука и жизнь», а в нем статья о происхождении фамилий на Руси, как раз на букву Г. Оказалось, что в Древней Руси голиком называли веник без листьев. С тех пор стали звать его Веник, а в старших классах пошли производные Веня, Вениамин. Так к нему эта кличка прикрепилась, что было как-то неестественно, если его по имени называли. © 108025 Кулешов / Dzen
- Всегда старалась обращаться к людям по имени, а не по кличке. А вот муж из другой среды, там это в порядке вещей. У него большинство знакомых в телефоне по кличкам записано. И вот как-то едем в машине, у него звонит мобильный. На дисплее отображается «Малыш». Я, конечно, сразу в крик: «Что за „малыш“ тебе звонит, да ты вообще офигел!» Он невозмутимо отвечает на звонок: «Малыш, скажи моей жене, кто ты есть» и передает мне трубку. Оказалось, это его приятель под 2 метра ростом и под 150 кг весом. Потом я узнала, что большинство носящих кличку «Малыш» имеют схожие габариты. © ice249 / Dzen
- У меня работал человек по прозвищу Лютый. Меня недавно назначили руководителем и я не знал, почему Лютый. Он был на голову выше меня и очень громко разговаривал. Что-то я немного испугался. А потом узнал, почему его так кличут — потому что фамилия у него Лютиков. А громко разговаривает, потому что глуховат. © Nneon4 / Pikabu
- Знакомый был по фамилии Батов. Женился. Пришли к нам в гости, а мой 4-летний сын кричит: «Мама, к нам батоны пришли». Так в компании семейная кличка и прижилась. А когда у них дети появились, то их нежно называли батончики. © Догы Догы / Dzen
- Мне на работе дали прозвище Капитан Блэк. Звучит, конечно, красиво, но причина этой клички не такая-то шикарная. В общем, был у нас корпоратив. Оказывается, на каждое мероприятие у нас в компании какой-то дресс-код, но я об этом не знал, так как на тот момент работал всего пару месяцев. Прихожу я в назначенное место и вижу, что все в белом, а я одет по-праздничному, но только в черное — черные джинсы, черная рубаха и черный пиджак. Коллеги конечно извинились, что не предупредили, но в тот же день присвоили мне вот такую интересную кликуху. Хорошо хоть не в желтом пришел, а то был бы еще каким-нибудь цыпленком. © Рабочие истории / VK
- Меня в родной художке назвали Меченосец. Есть такая аквариумная рыбка. Я рыжая, тогда стриглась коротко, оставляя одну длинную прядку. И рыбка оранжевая с «прядкой» на хвосте. Ну и по жизни я человек быстрый, и все движения у меня порывистые и спешащие. Так и приклеилось. А я и не против. © Виктория Панайтис / Dzen
В книге недавно попался персонаж по прозвищу Лютик.
"И совсем тот не походил на нежный желтый цветок, зато на ровном месте заводился, впадал в ярость – прозвище пришло от слова «лютый». "
- Подруга рассказывала. Проходила она практику в больнице, и была там дама, то ли медсестра, то ли еще кто, не важно, с волосами выкрашенными в белый цвет, и мощными, черными стрелками на веках. И вот прозвали ее — Белка со стрелками. © Девушка без принципов / Dzen
- Помните, в школах дежурства были, и дежурные ходили с красными нарукавными повязками? У одноклассника фамилия была Лукьянченко, а прозвища не было, да у нас мало у кого были прозвища, все больше по фамилии. И однажды, когда класс дежурил, он пришел с повязкой на которой белой краской старательно написал «Дежурный Лук». Места для фамилии не хватило. С того дня и до окончания школы он был.... Чесноком. © Елена Семенихина / VK
- Было это в детстве. Купили видеомагнитофон, и мой старший брат со своими друзьями стали собирать его. А я, взяв в руки инструкцию, не зная английского языка, прочел в слух первое попавшееся на глаза слово, этим словом было чудаковатое для меня — language, а прочел я, конечно, «лангугаге». В итоге неделю они меня называли Лангуаге. Видя, что мне обидно, перестали, спасибо им. © eduardfigoli / Pikabu
- У моей знакомой есть знакомая Полина. И как то муж спросил ее: «А че, Полина поедет?» Так и прицепилось к девушке прозвище Чиполлино. © Ольга / ADME
собирать видеомагнитофон? он в виде конструктора что ли был? чё там собирать?
- У меня в детском садике была воспитатель с отвратительной манерой тыкать ребенка указательным пальцем, когда отчитывала за что-то. Звали ее Ольга Титовна, мы ее между собой — Ольгой Тыковной. © Мария / ADME
- Муж рыбак. Притом заядлый. Смотрит видео про рыбалку, читает статьи про рыбалку, шоппинг у него тоже исключительно рыбацкий. И такое хобби откладывает отпечаток на нашу семейную жизнь. Муж стал придумывать мне специфические милые прозвища. То я у него карасик, то окунечек, в особо романтичные моменты становлюсь его любимой форелькой. А если злится, то говорит: «Лена, не веди себя как лещ». Не знаю, чем ему лещ не угодил. © Не все поймут / VK
- У нас в школе была учительница биологии, у нее волосы были покрашены в ярко-рыжий цвет. Кличка была Морковка. Спустя много лет, уже в соцсетях увидела ее фото с классом. Теперь она была блондинкой. В комментариях нашла ее новую кличку — Капуста. © Хомяк в колесе / Dzen
- В школе учительница английского была Муза Леонидовна. Дети ласково называли ее Медуза Лимонадовна. © Чистая квинта / Dzen
Ой, и у меня была учительница биологии Морковка )) она губы всегда красила помадой ярко-морковного цвета
- Один знакомый дядька огромный, как медведь, спокойный. Кличка у него — Домкрат, хотя он и терпеть не мог, когда его так называли. Дали ему ее потому, что в дороге на машине заднее колесо порвали, поставили автомобильный домкрат, а он сломался. Подошел тот дядька, поднял машину и ждал, пока водитель колесо поменяет. © stklaus / Pikabu
- У нас в группе был один студент с кличкой «Тафт — три погоды», тогда как раз рекламу по всем каналам крутили этой штуки для волос. Получил он свое прозвище за то, что волосы на его голове всегда стояли дыбом, при любой погоде. И даже зимой, когда шапку снимал они возвращались в свое привычное состояние © Mr.Snowman / Pikabu
- У меня сильно вьющиеся волосы. Ох, как только меня не дразнили в детстве. Но вот пришла к нам работать девочка, красотка редкая, но скромная и застенчивая. Очень кудрявая. Я ей говорю, мол, давай рассказывай, как тебя называли?
— Доширак. © Inna13 / Pikabu
Не, на фотке не то! Я один раз видела блондинку, вот у неё точно волосы были один-в-олин Дошираком
- У нас во дворе у пацана была кличка Амеба. Потому что когда мы толпой приходили на баскетбольную площадку, он всегда первым говорил «Ну что? Делимся?» © RCrusoe / Pikabu
- Мы называли парня, нравившегося моей подруге, Кондратием. Она, когда впервые его увидела, сильно испугалась — он очень неожиданно на мотоцикле вылетел из-за поворота. © krinaxlu
- Подруга забеременела. Узнав об этом, парень слился. Родила, записала дочь как Юлию Степановну. Через год звонит счастливая — вернулся ее хахаль. Вот только оказалось, что зовут его не Степан, а Вова. А все потому, что фамилия у него Разин и друзья дали ему из-за этого кличку — Степка. А подружке это в голову не пришло. Теперь будут менять девочке документы, так как папаша хочет видеть в них свое имя.
- Учительницу географии в нашей школе звали Анна Григорьевна, но за глаза ее прозвали Киса. Уж не знаю, когда и как это прозвище прикрепилось за ней, но все учителя тоже за глаза называли ее так. В наш класс пришла новенькая девочка, мать которой преподавала в нашей школе в младших классах, и, видимо, дома она часто слышала про учительницу Кису.
Так вот, перед уроком географии она меня на полном серьезе спрашивает: «Как отчество Кисы?» Я на полном серьезе ей отвечаю, что Григорьевна. Идет урок, девочка поднимает руку и обращается у к учительнице по имени-отчеству, Киса Григорьевна. Прошло много лет после окончания школы, но я до сих пор помню лицо учительницы и реакцию класса, мы все буквально полегли от смеха. © Александр / ADME
А некоторым людям достались такие имена и фамилии, что ни с какими кличками не сравнить:
Комментарии
Одногруппник мужа - кличка ЧеренА ( кто помнит, это из сериала Спрут с комиссаром Каттани). Настоящее его имя я не слышала ни разу - ни во время учебы , ни после. Перед очередной встречей группы спрашиваю мужа:
- А как на самом деле ЧеренУ зовут?
Задумался…
- Саша…
Когда мы учились в выпускном классе, в школе появилась новая учительница. У нее была шикарная фигура, она модно одевалась, а вот лицо было некрасивое. И наши мальчики, когда она проходила по коридору, пели песню Кузьмина "Симона - королева красоты". Как же она была довольна! Позднее, когда мы окончили школу, она сказала, что благодарна нам за кличку Симона. Но очень бы хотела узнать, кто дал ей ещё одну, собачью, кличку Чипа. А ее дали учителя
Когда я пришла в чвою первую конюшню, там был конь по кличке Падла.
Я думала, ну, хозяин балбес. Оказалось, это не кличка.
А черта характера.