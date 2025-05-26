Соболь - это ценный пушной зверёк. Самый ценный - баргузинский соболь - у него такой роскошный красивый мех и они такие милые хищные зверьки.
20+ историй, в которых имя или фамилия оказались до смешного «говорящими»
Иногда встречаются в жизни люди с такими именами и фамилиями, что хочется спросить: «Вы же пошутили, да?» Однако многим их имена нравятся, а некоторые все же готовы их изменить. Ведь именно из-за них они частенько попадают в разного рода истории и даже анекдоты.
- Во время учебы жили в общежитии. Однажды заходим со знакомой, и вахтер ей говорит:
— Соболь, тебе посылка.
— А как вы меня запомнили? Я же недавно заселилась?
— Так чего не запомнить? Фамилия-то птичья!
- Мы с мужем долгое время не могли придумать имя ребенку. Решили сделать это всей семьей. Собрали родственников, каждый какое-то имя на бумажке, и мы кинули их в мешочек. Так как будет мальчик, имя доставал муж. Итак, барабанная дробь! Он достает бумажку, а там: «Онуфрий». Все замолчали, только в углу дед захихикал! Шутник старый. © Палата № 6 / VK
- Соседи назвали свою дочь Анастейша. Пока гуляют, зовут ее Стася. Спрашиваю, мол, почему не Анастасия, как будет отчество? Отвечают, что Ивановна. Потом посмотрели на меня как дурачка и пошли дальше. Анастейша Ивановна? Я чего-то не понимаю или я реально так устарела? © marta_for / Х
- Познакомился с девушкой по имени Гермиона. Говорю: «О, как-то в голову не приходило, что поколение людей, родившихся после выхода первой книги, уже настолько взрослое». Она: «Да, но родители меня так назвали после выхода фильма».
- Меня родители назвали Серафимой. Я с самого детства ненавидела это имя. А уж когда родители сокращенно называли меня Фимой, меня вообще коробило. Я с детства просила переименовать меня, но родители орали: «Ты что? Ты родилась с таким именем, оно твое на всю жизнь, не будем мы ничего менять!» Поступила я в университет, представлялась именем, которое мне нравилось всегда, — Дарьей.
Стала совершеннолетней, официально изменила имя. Я уже 11 лет как Дарья. Родители общаются до сих пор с обидой, при любом случае пытаются упрекнуть. Недавно я сама стала мамой, назвала дочку Анфисой. Понимаю, что это имя может ей не нравиться, но я не буду обижаться, если она захочет назвать себя иначе, когда придет время. © Подслушано / Ideer
- У моей свекрови фамилия Белль. Работала она в больнице. Бейджик с фамилией на груди, все как положено. Но она всегда недоумевала, почему старики лаяли, когда она входила к ним палату. А потом как дошло. Оказывается, по-немецки «белль» означает — лай/гавкай. Вот так прекрасную фамилию вывернули наизнанку. © Апрель / ADME
Сама мучилась с Фимой, потом дочку Фисой назвала. И зачем так? У нас крысой дети обзывали девочку Анфису(((
- Meня зoвут Apиa, удapeниe нa «И». Ho в дaнь мoдe или eще по какой-то причине мeня нaзывaют Арьей. Mнe нpaвитcя правильное звучание моего имени, пoпpaвлять устала ужe. A eще достали нeдaлeкиe люди, cчитaющиe, чтo нaзвaли меня в чecть Apьи из «Игpы Пpecтoлoв». Иx нe вoлнуeт, чтo cepиaл вышeл намнoгo пoзжe мoeгo poждeния. Ho ceгoдня мeня добил вoпpoc взpocлoгo чeлoвeкa нa coбeceдoвaнии. Жeнщинa лeт 40 cпpocилa: «Зaчeм пoмeнялa имя? Apья вeдь тaк ceбe пepcoнaж». © Сокровенные истории / VK
- Какое имя вам сперва хотели дать родители, но не дали? Меня отец хотел назвать Констанцией, чтобы меня звали Констанция Константиновна. Благо передумал и назвали Валерией в честь дедушки Валеры. © nalerko1 / Х
- Меня зовут Юна. Бесят люди, которые при знакомстве говорят: «Ой, японка, что ли?» Или: «Да ладно, несмешная шутка». Мои родители познакомились в Японии, но даже я не знаю, что сподвигло их так меня назвать. Но мне мое имя нравится, я не собираюсь его менять. Я не придираюсь к Марусям и Валям, так что и они пусть не придираются ко мне! © Подслушано / Ideer
- В 11 лет в ссоре сказала сестре, что ее удочерили. После этого родители начали убеждать меня, что мы обе родные. Только меня зовут Маша и сестру зовут Маша. Либо родители очень странные люди, либо имя младшей сестре они не выбирали. Родители все отрицают. © Подслушано / Ideer
- Супруга ходит в спортивный клуб. Занимается она как-то на велотренажере, и тут заходит в зал семья: папа, мама и сын лет четырех. Говорит, что когда услышала, как они к сыну обратились, то чуть с тренажера не упала. Я, честно говоря, даже не знаю, с какой целью ребенка назвали Тщеславий. © yuvintus / Pikabu
- Родители, выбирая мне имя, решили быть оригинальными и назвали меня Елень в честь героини романа «Волкодав». Имя мне нравится, красивое, необычное, менять никогда не хотела. Но есть одна проблема. Я устала объяснять новым знакомым, что я не «Лена» и что не нужно мое имя подобным образом сокращать. Его вообще сокращать не нужно. Почему-то люди считают допустимым пропустить эту мою просьбу мимо ушей, а потом страшно обижаются или злятся, когда я игнорирую обращение «Лена». Ладно бы была всего парочка таких. Нет же. Мне отчего-то везет регулярно встречать на жизненном пути тех, кто придерживается мнения: мол, как удобно — так и называю. © Подслушано / Ideer
Просто буквы Я и Ч находятся рядом. Нечаянно нажали не ту букву. Ваш К.О.
- Плaниpуeм дeтeй, выбиpaeм имeнa. Cмoтpeлa cepиaл, уcлышaлa имя и пoнялa — вoт oнo, идeaльнoe имя для дeвoчки! Heнaглядный пpиxoдит c paбoты, paccкaзывaю oб этoм. Это имя — Bepa. Oн: «A пoлнoe имя кaкое? Bepaндa?» Paccкaжу дoчepи потом эту иcтopию oбязaтeльнo. © Сокровенные истории / VK
- Мама была беременна старшей сестрой и такая: «Назову Пелогеей, будет все хорошо». Но когда она родила, она такая: «Блин, не, лучше Дашей». В итоге Пелогеей назвали меня. © Atisutasp / Х
- Моя дочь — Милена. В честь той самой Милины из компьютерной игры «Мортал Комбат». Потому что играю, сколько себя помню, а Милина — мой любимый персонаж вот уже 20 с лишним лет. С дочерью тоже часто вместе играем. Когда подрастет, открою ей тайну имени. И никогда не буду порицать за любовь к играм, как делали это мои родители. Надя, 31 годик. © JinxyCat / Pikabu
- Есть байка моего семейства. Рождается моя мама. Дед на радостях отмечал это событие почти месяц и только потом отправился записывать ребенка. А как хотели назвать, забыл. Ну, тетушки в учреждении предлагают ему разные имена: «Может, Варвара?» Дед: «Да, вроде оно». Так и записали. И вот вернулся дед домой, запнулся о порог и спрашивает у бабушки: «Мать, а Верку-то мы как хотели назвать?» Деду — головомойка, матери — проблемы на всю жизнь. В свидетельстве о рождении — Варвара, в паспорте и остальных документах — Вера. © TupikovayaVetv / Pikabu
- Родители дали мне при рождении имя Моника, Моника Анатольевна. Имя экзотическое, а фамилия самая что ни на есть обычная. Это имя для меня стало просто ненавистным. Раньше оно мне просто не нравилось, а потом была популярность сериала «Друзья», и меня спрашивали, не назвали ли меня в честь Моники. Я умоляла родителей переименовать меня, но они отказывались. В 14 получила паспорт с этим дурацким именем. А после 18 я просто пошла и сменила имя, стала Анной. Родители страшно надулись, не разговаривали со мной. Из близких о моем настоящем имени знает только муж и пара старых подруг. © Подслушано / Ideer
- Когда-то был популярный сериал про Марианну. Так у нас одна маргинальная семейка решила дочь назвать Марианной. Еле отговорили, а была бы Марианна Здохлий. © Stanislav1979 / Pikabu
- Мне с раннего детства не нравилось мое имя. У подружек были традиционные имена: Тани, Иры, Лены, Наташи. А я Эльвира. Когда мама звала меня домой с прогулки во дворе, она кричала: «Эльвира, домой!» Я не могла допустить, чтобы мое имя так громко прозвучало еще хоть раз. И со всех ног бежала домой. А моим подружкам выговаривали мамы: «Вот смотри, Эля какая послушная! Мама один раз позвала и она бежит домой, а вас не дозовешься». Знали бы они, почему я так спешила домой. © mayfani / Pikabu
- Жена показала мне приложение для выбора имени ребенка. Это самая интересная игра, в которую я играл за последнее время! Пройдя ряд привычных имен, приложение сходит с ума и начинает предлагать вообще все подряд — от Чустаффуса до Хидеяки. Оторваться невозможно. «Играл» я так двадцать минут. Сразу отвечу на вопрос, на чем все-таки остановились. Окончательно пока не решили, но без выпендрежа. Либо Гуннар, либо Джером. © glebklinov / Pikabu
- Есть у меня теща. Зовут Людмила Ивановна. Родом из небольшого села в пригороде. Был там у нее дом, и приехал я как-то помочь ей там. Встречается какая-то бабушка: «О, Катя, здравствуй!» Ну, думаю, просто забыла имя тещи. Вторая бабушка на тещу «Катя» говорит, третья. Я ничего не понимаю, теща и жена идут рядом и глазом не моргнут. Вечером спрашиваю жену, мол, что за дичь с именем?
И жена рассказала, что когда теща только родилась, назвали ее родители Катей. Жила Катя, росла, помогала соседкам и прочее. Исполнилось ей 16, и поехал ее папа в город ей паспорт делать. Почему он поехал один и как ему дали паспорт без присутствия ребенка — большой вопрос. Но выдали. А потом оказалось, что в графе имя значилось «Людмила». Отец аргументировал это тем, что ему это имя больше нравилось. © uncleSerj / Pikabu
- У моей тети фамилия была Кучер. Устраивалась она как-то работать, а собеседование проводил начальник отдела. И как услышал ее фамилию, то сразу сказал: «Беру!» А сам руки потирает. Сразу завел ее в кабинет к другим и говорит: «Ну все, комплект. Знакомьтесь, Конева, Телегина и Кучер». © StiMAX / Pikabu
А вот еще подборочка курьезных историй, которые произошли с людьми из-за их имен и фамилий.
Комментарии
Моя мама угодила сразу и своей маме и свекрови, назвав меня Юлианной.(редкое имя 40 лет назад) Одну мою бабушку зовут Юля, а вторую Анна))) И да, меня часто называли Юля. Объяснять, что я не Юлия, было сложно)) а еще косяк один раз в документах был, где мое имя написали с одной "Н". Так же в переписках по работе бывает, что кто-то пишет мое имя с одной"Н", т9 так выдает🤣 меня это бесит. Хотя я и понимаю, что имя Юлиана встречается чаще, чем Юлианна
Меня в школе пару лет называли Моника, кто-то решил, что оно мне подходит, остальные подхватили. Потом постепенно это сошло нна нет. А мне понравилось имя.
Меня назвала Ольгой бабушка - мамина мама, а мама хотела назвать меня Ингой, после того как посмотрела фильм "Колдунья" с Мариной Влади, но бабушка убедила назвать меня Ольгой, так как это звучит привычнее. Я привыкла к своему имени и уже не представляю себя Ингой.