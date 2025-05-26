20+ историй, в которых имя или фамилия оказались до смешного «говорящими»

Моя мама угодила сразу и своей маме и свекрови, назвав меня Юлианной.(редкое имя 40 лет назад) Одну мою бабушку зовут Юля, а вторую Анна))) И да, меня часто называли Юля. Объяснять, что я не Юлия, было сложно)) а еще косяк один раз в документах был, где мое имя написали с одной "Н". Так же в переписках по работе бывает, что кто-то пишет мое имя с одной"Н", т9 так выдает🤣 меня это бесит. Хотя я и понимаю, что имя Юлиана встречается чаще, чем Юлианна