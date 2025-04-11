12 животинок, без которых день так и остался бы серым и унылым
Истории
2 часа назад
Мы привыкли видеть животных милыми и послушными, но иногда они оказываются в центре событий — да так, что затмевают всех вокруг. Их выходки бывают настолько смешными и неожиданными, что запоминаются надолго и становятся легендами среди хозяев.
- Моя бабушка занимается разведением собак. Недавно родился щенок со странным пятном на лбу. Думали, кто же возьмет. Позвонила женщина, попросила прислать фото. Через пару минут пишет: «Берем!» В назначенное время заходит семья, и мы сразу все поняли — у них на лбу были такие же родимые пятнышки, у всей семьи: у мужа, детей и у женщины. Они даже засмеялись, сказали, что это судьба, и что теперь этот щенок — настоящий член их семьи. Забрали его с такой радостью, что даже бабушка, которая уже давно привыкла к расставаниям с щенками, расчувствовалась. © Палата № 6 / VK
- Мама выгуливала утром нашу собаку, наблюдала за забавной ситуацией. Бегут по двору, выгнув спины, пара дворовых котов. Среди них один как-то странно подпрыгивает. Приглядывается, понимает, что собачонка размером поменьше этих самых котов устроила им «маленький переполох». Только начала смеяться, как за спиной раздается мужской бас. Хозяин собаки бежит и говорит: «Василий! Василий! Василий Андреевич, отстань от котов! Тебе жить надоело?» © Палата № 6 / VK
- Были с другом в походе. Вечером разожгли костер. Вижу, вдалеке идет ко мне собака! Хорошенькая, но больно пугливая. Рычала, ну я ей кинул кусочек еды. Псина резко утащила лакомство в кусты, и тут прибежал друг со словами: «Серега, ты совсем сбрендил — волка кормить?» © Палата № 6 / VK
- У одного моего клиента есть собачка — доберман. Она однажды застряла в дверном проеме, потому что несла длинную кость и не могла сообразить, как пройти дальше. С тех пор она отказывается проходить через любые двери, даже самые широкие, если у нее что-то в пасти, будь то большая кость или крошечный крекер. Она очень милая, но, мягко говоря, не самая сообразительная. © Kleene_Dilljurke / Reddit
- Я работаю в ветеринарной клинике. Однажды к нам привели собаку, которая проглотила мягкую тканевую тряпку. Нам удалось вытащить ее определенными манипуляциями. Но как только мы закончили, он тут же попытался съесть ее снова — пришлось вырывать из зубов. © *****bizniss / Reddit
- Куки, мальтийская болонка, попал к хозяйке почти бесплатно, потому что его считали упрямым. Но на деле он оказался просто несообразительным. Мы занимались три месяца: хозяйка хотела, чтобы он ходил на пеленку, гулял на поводке и садился по команде. С первыми двумя пунктами он справился, а вот сидеть давалось ему с трудом. В конце концов, он научился, но только если кто-то сидел на корточках и протягивал ладонь. Тогда Куки с радостью садился прямо на нее. Несмотря на мой опыт работы с животными — от собак до слонов, — он так и не понял этой команды. Зато был невероятно милым, словно осознавал свою несообразительность и компенсировал ее поцелуями. © sariacreed / Reddit
- Я был волонтером в организации, которая занималась обучением собак. Они должны были научиться сопровождать незрячих людей и помогать им. Одна из собак успешно прошла обучение и уже начала активно помогать своей хозяйке. А такое обучение, между прочим, стоит довольно дорого — 40,000$. Собака каждый день провожала ее на работу. Но вот однажды, когда шел сильный дождь, ее отец предложил забрать их на машине и отвезти на работу. На следующий день собака просто отказалась работать и больше никогда не выполняла свои обязанности. Думаю, она просто поняла, что если хозяйка захочет, ее можно будет спокойно отвезти на машине! © whatever_the_****_ / Reddit
- В детстве любила стоять и держать нашу собаку за заднюю лапу. Это было довольно удобно для мамы, поскольку я так могла очень долго стоять. В какой-то момент собака начинала порыкивать на меня, тогда мама говорила что-нибудь вроде: «Так!» — и собачка, понурившись, стояла дальше, покорившись судьбе, никуда не уходила и не вырывалась. Моя нянька! © Подслушано / Ideer
- У мамы парня есть собака. Она не может выйти из дома и оставить ее одну: та лает без остановки шесть или семь часов. И что делает мама? Ничего! Принимает условия собаки! Мы взяли ее к себе, чтобы она отдохнула. И всю ночь я пыталась заснуть с ватой в ушах! Все потому что собака не привыкла спать одна, поэтому сидела под дверью и сопела в щелочку. Да так сильно, что моя вата не помогала! В 4 утра я смотрела в потолок со слезами на глазах и пыталась понять, кто виноват в этой ситуации: собака, мама парня или я? © Подслушано / Ideer
- Сидишь после рабочего дня и втыкаешь в экран монитора на какой-то сериал, даже не вникая в суть, как внезапно рядом с тобой приземляется пушистое и разъяренное нечто, орущее диким голосом. В этот момент я поверила во все небылицы и придания, а еще в собственную неадекватность, но, оказалось, что это всего лишь соседский кот, ворвавшийся в квартиру через форточку еще днем и уснувший на шкафу. © Подслушано / Ideer
- Мама пришла с работы, зашла на кухню и со словами: «Котам тоже надо расслабляться», — вылила на пол пузырек валерьянки. Я в шоке, кот тоже, а она: «Ой! Я думала, что на бутылочке дозатор есть». Лужу вытирала я салфетками, а кот лапами. Загребал и облизывал. Мама дает дельный совет: вычесывать кота, пока он расслаблен и катается по полу. Я надышалась испарений валерьянки, противно першит в горле, надеюсь, что кататься по полу не буду. Захожу на кухню, он до сих пор лижет пол, обтирается о стиральную машинку и урчит. Погладила его, а он укусил меня за большой палец на ноге, игриво побежал в коридор и затаился с видом: «А давай ты будешь бегать за мной и искать». © Подслушано / Ideer
- Я взял своего песика из приюта, когда ему было два года. Ничего о его прошлом не знал, но быстро понял, что он не был дрессирован. Видимо, его просто оставили бегать, как вздумается. Он не был плохим, но, конечно, вел себя «непослушно». Когда уже дома научил выполнять разные команды, обычно использовал мягкое «наказание» — отправлял его в отдельную комнату на десять минут. Однажды зашел домой и увидел, как он с аппетитом ест мою еду. Увидев меня, он тут же направился в «исправительную» комнату, все еще держа еду в зубах и не отрывая от меня взгляд. Я никогда раньше не видел такой довольной ухмылки у животных. Он явно подумал: «Оно того стоило». Сейчас мой песик отлично воспитан и просто замечательный. © CrispyMongoose / Reddit
А здесь больше увлекательных историй о животных:
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