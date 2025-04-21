У нас с первым, покойным, мужем была собака Мишка. Мишель. Я лет через пять потом бывшему неоднократно мыркала во сне"Мишка, рядом ложись"
17 ярких доказательств того, что в браке скучно не бывает
Истории
31 минута назад
Семейные отношения не всегда складываются гладко. Обычно живешь и думаешь, что уж свою вторую половину ты знаешь от и до, но не все так просто. Иногда супруг выкидывает такие коленца, что не знаешь — то ли плакать, то ли смеяться.
- Спим с мужем, и он среди ночи отчетливо так: «Люся, не уходи...» Я лежу, у меня аж сердце в пятки ухнуло. Какая, блин, Люся? Всю ночь глаз не сомкнула, уже в голове своей развелась с ним. Утром спрашиваю: «Ну, и кто такая Люся?» Муж хмурится и выдает: «Собака моя. Первая. Мне ее в детстве подарили. Самая умная была». Я аж зависла. Говорю «Ты что с ней там делал? Я уже почти чемодан собрала!» А он смеется, мол, ну ты и ревнивая! А я ревнивая, да. Но прикинь, лежишь себе, а твой муж ночью зовет кого-то по имени, с надрывом. Тут у кого угодно крыша поедет. © Не все поймут / VK
- Муж сказал, что хочет ходить на танцы. Нашел студию, записался и даже стал гладить футболки перед занятиями. Я напряглась. Спросила: «А с кем ты танцуешь?» Он сказал, мол, это не важно. Я устроилась туда на ресепшен. Стою, красивая, и тут заходит мой муженек, видит меня и лицом такой: «Ты чего тут?» Я улыбаюсь и говорю: «Просто решила побыть ближе к искусству». Через неделю он пришел домой и сказал: «Что-то мне танцы не зашли, не мое это». С тех пор танцует дома. Со мной. По кухне. © Не все поймут / VK
Семейная жизнь - это когда жена на заднем плане пытается потушить пожар, виновник которого стоит с утками и позирует для классной фотки
- Мой муж как-то ключи от входной двери потерял, замучились искать, не нашли. Расстроилась, я на мужа поругалась. Делать нечего, пришлось новую дверь покупать - боялись, что старые ключи попадут в недобрые руки. Через 2 недели случайно нашли эти ключи в старых брюках. Как они там оказались, непонятно, ведь он эти брюки давно не надевал. Зато теперь дверь красивей прежней, с хорошей отделкой косяков. Просто не нарадуюсь! Мужу спасибо сказала и добавила: "Только ключи часто не теряй - дорого менять!" © Лариса Трифонова / Dzen
- Муж резко отказался от кофе, мяса, перестал солить еду. Когда я спросила, почему, он сказал: «Я иду по пути очищения. Мясо — это фу, соль — это привязанность, все тлен». А потом он пошел гулять, я — за ним. Муж зашел в кафе, я тоже. А там девочка, официантка, вся в льняном, в бусиках, улыбается так, что у меня аж скулы свело. Я смотрю на нее, потом на мужа - и все понимаю. Он ради нее, ради этой зеленой феи жрет гречку без масла и нюхает благовония. Вечером спросила прямо. Муж такой: "Ну, мы просто общаемся, она духовно богатая". Я говорю: "Скажи ей, пусть к тебе переезжает - у нас как раз в кладовке много пространства для медитаций". Муж обиделся. А я на следующий день нажарила себе бекона, громко, с запахом, с хрустом. И знаете, в чем прикол? Он потом пришел и укусил. И не гречку. © Не все поймут / VK
- Я не просто удачно вышла замуж, а сорвала джекпот. Несмотря на то, что муж рос в полной семье, его папа дома был редко, он моряк. Воспитывала сына мама. Она его научила стирать, убирать, гладить, готовить. Полы муж моет лучше, чем я. За 2 года, что мы живем вместе, он накупил всякой техники в помощь. Но я никогда не забуду нашу первую совместную ночь. Просыпаюсь я, а любимый ползает на карачках по полу. Я сначала даже не поняла в чем дело. А у него по плану была утренняя влажная уборка. У меня был шок. Зато рядом с ним и я стала хозяйственнее. Но все равно рада, когда прихожу с работы поздно, а дома уже убрано и наготовлено. Сказка. © Рабочие истории / VK
- Делали домашку, когда в комнату забежал муж. Он сказал: «Собирайтесь!» Я ему: «Слушай, мы только сели!» А малышке только скажи делать что-то, кроме ДЗ, она уже собирается. Пришлось и мне одеваться. Повез нас фиг знает куда за город. Вышли из машины, прошли немного и дошли до байдарки! Говорит: «Ну все, будем плавать!» Честно, другая бы, наверное, удивилась. Но я с этим человеком в браке уже 7 лет — и если он что-то и делает, то только чрезвычайно неожиданно и импульсивно. Время провели просто прекрасно, хоть и на следующий день ребенок пошел в школу без выполненного домашнего задания. © Мамдаринка / VK
- Встретила старого знакомого. Пока стояли, подошел наш общий друг. Оказалось, дети у них ходят в один сад. Знакомый говорит: «Ты за дочкой в садик? Ну я с тобой пойду, сына заберу». Мне потом рассказали эпичное продолжение. Пришли они, значит, а друг сына найти не может, зовет воспитателя: «Где мой сын? Папа за ним пришел». Воспитатель так внимательно осмотрела его и отвечает: «Вообще-то ваш сын уже неделю дома. Ваша жена говорит, что болеет». © Палата № 6 / VK
- Мой парень отказался есть базилик, который я купила в продуктовом магазине, потому что растение в горшке. Я спросила, где, по его мнению, фермеры хранят продукты, и он ответил, что у них есть «специальные зоны», которые стерилизуются. А мое растение, мол, несъедобное. Я просто смотрела на него ошарашенно. Не знала, как и реагировать. © buttery****** / Reddit
Жена показывает мужу фотографию и говорит:" Хорошенько запомни это лицо. Сегодня вечером заберёшь его из садика!"
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- Муж у меня никогда не был щедрым на нежности или комплименты. Такой ходячий грубый камень, широкий, злой, не знающий, как правильно улыбаться. Но я его меньше не любила из-за этого. Я знаю, что он на самом деле такой любящий цветочек, которому просто нужно раскрыться. Он не умеет вырaжать свои чувства ни словами, ни жеcтами. А вчера он внезапно выдал: «Я не искатель сокровищ, но в своей жизни я нашел два бриллианта — тебя и нашу дочь!» И все равно, что это чей-то статус в сети. Главное, что он нашел в себе смелость и силы сказать это! © Мамдаринка / VK
- Муж взял в ряды своих подчиненных бывшую, с которой все было серьезно, но свадебные вопросы и споры разрушили их отношения. С тех пор прошло 6 лет, у нас есть ребенок и ждем второго, а его бывшая не замужем. Муж аргументировал тем, что он взял ее исключительно за профессиональные качества. Хочется верить ему, но в душе кошки скребут.
Месяц не могу нормально жить, но он уверяет, что между ними все кончено, но увольнять ее не собирается, только объясняет, какой доход она успела принести им только за один месяц. А я не могут успокоиться, пока не добьюсь ее увольнения. От нервов попала в больницу, но для мужа только деньги важны и, кажется, его бывшая. © Подслушано / VK
- Мама рассказала историю о том, как мой отец не того ребенка из детского сада привел. Папа тогда много работал, почти не виделся со мной, а еще и зима была: все дети укутаны в шарфы, шапки, пуховики. Я на него не обижаюсь, ведь попробуй найти своего среди всех. Заводит мальчика домой, говорит, что привел ребенка, начинает раздевать его, а мама ржет: «Коля, а как зовут ребенка?» Хорошо, что мама этого мальчика вовремя заметила пропажу, посчитала с воспитательницей, кого не забрали, и позвонила моей маме. Если бы не это, то по всему городу уже искали бы двух детей. © Палата № 6 / VK
- Муж пошел в магазин за туалетной бумагой. У нас было около $ 50, чтобы продержаться неделю. Так этот красавчик вернулся с манговым соком за $ 40, потому что, мол, была акция, а вот туалетной бумаги не было. Я сок, конечно, выпила, но в общем мне было как-то грустненько. © TeamWaffleStomp / Reddit
- И я, и муж работаем. Я в довесок полностью занимаюсь бытом. Задача мужа — скидывать деньги на общий счет, которым тоже распоряжаюсь я. Вдруг стала замечать, что муж халтурит — не скидывает деньги, пока ему 10 раз не напомнишь. Не выдержала, давай выспрашивать, в чем дело. Под натиском выяснилось, что ему некомфортно, мол, он, взрослый мужик, не может распоряжаться своим же заработком. Я говорю: «Не проблема, но тогда и часть быта, которая организовывалась на эти деньги, будет делегирована тебе». И он психанул! Оказывается, этот лоб тридцати с гаком лет все это время реально считал, что зарплата должна идти на всякие крутые штуки, типа новый телефон, всякие штуки для компьютера и полный отрыв в выходные, а вещи повседневной жизни и даже еда... Они просто есть. Цитирую: «Это все стоит копейки, а тот же стиральный порошок вообще покупается раз в год». А ведь нормальный, казалось, мужик. В сфере финансов работает. Должность руководящую занимает. Хочу теперь делегировать вообще всю бытовуху на него, да боюсь, что он только под откос все пустит. © Подслушано / VK
- Оказывается, мой муж всегда думал, что пчела и оса — это одно и то же насекомое, только в разное время года. Типа пчелы летом превращаются в ос. Люблю его, но как можно было до такого додуматься? © JobRich7841 / Reddit
Манговый сок за 40$! Не хило! Он, что, канистру этого сока притащил? Чтобы всю неделю подмываться этим соком. Вместо туалетной бумаги.
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- Поругались с мужем, в ссоре высказал многое про меня: и что сплю целыми днями, ничего не делая дома, и что с жиру бешусь, и что изменяю. Сижу и плачу, так обидно, ведь дома идеальная чистота, холодильник забит вкусняшками, занимаюсь ребенком и даже не гуляю с подругами. А ведь все из-за того, что попросила денег на маникюр. © Подслушано / VK
- На днях жена звонит с претензией: "Ты с кем мне там изменяешь? Признавайся быстро! Где она у тебя: на работе, в подсобке или на кухне? Сюда давай ее!" Я в полном шоке выслушивал сотню претензий. Жена думала, что я ей изменяю с несуществующей девушкой. Пришлось успокаивать ее и узнавать все. Оказалось, что наша четырехлетняя дочь взяла ее телефон, начала мне звонить, а автоответчик сообщил, что я сейчас вне сети. Дочь и подумала, что это женщина какая-то говорит. © Палата № 6 / VK
- Муж такой: "Терпеть не могу кошек!" А потом дочка у него котеночка на день рождения выпросила. Теперь у нас, блин, четыре кошки! Четыре! И всех он притащил. А вчера сказал, что терпеть не может собак. А сын щенка просит. Чего-то я волнуюсь теперь. И не откажешь — муж все-таки любимый. Лучше бы он какую-то полезную на даче скотину терпеть не мог! Куриц там, гусей. © Подслушано / Ideer
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