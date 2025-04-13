20+ вещиц из нашего прошлого, которые и в настоящем ценятся ого-го как

Время не стоит на месте, и многие вещи с годами устаревают. Но есть и такие, которые и через 30, и через 50 лет актуальны, как никогда. Мало того, что они навевают воспоминания о детстве, когда рядом были родные и близкие, так некоторые из них еще и реально круто выглядят и работают.

"Гляньте, какую штуку я откопал на балконе! Сразу отмыл, испытал. Первая вафля комом, как водится"

Это же фото со вкусом и запахом моего детства! © kapibara007 / Pikabu

"Моему сыночку из семейных закромов перепал комбинезон. Носим, офигенный!"

«Деду 80 лет, и он очень запасливый. Недавно вручил мне подарок к переезду — я просто хвастаюсь!»

Шикарный подарок! Будет работать и через 20 лет. © ZlayaTyotka / Pikabu

"Когда мне было лет 5, родители подарили педальную машину "Спорт". И вот, когда моему сыну исполнилось 5, мне захотелось восстановить ее и подарить ему"

Красавчик! Да за такое я в детстве душу отдать мог! © Dreamerok4ever / Pikabu



«Это микроволновка „Электроника“ 1981 года выпуска. Взвешивать я ее поленился, но весит она примерно килограммов 35-40»

Об этом детском пианино мечтали многие

«А у меня имеется вот такой артефакт»

«У родственников в культурной столице стоит работающий холодильник 1953 года. Ничего ему не делается. Кажется, он замораживает не только продукты, но и само время»

«Жемчужина нашей новогодней коллекции — гирлянда „Золотой фонарик“ 1989 года выпуска»

«Подарок от папы. Ношу, не снимая»

Отреставрировал старую настольную лампу

«Эту железную дорогу папа покупал в мои 14 лет. Вез из столицы. Сегодня я ремонтировал электровоз, чтобы играть с внучкой»

«В этом году мы осчастливили родителей внучкой, и они наконец-то достали чемодан с детскими вещами с антресоли»

Божечки-кошечки... Такую белую кофточку с полосками когда-то носила моя уже давно взрослая дочь! © CBOEBPEMEHHOCTb / Pikabu



«Нейросеть моего детства⁠⁠»

«Буквально полчаса назад вышли с супругой прогуляться, заодно мусор вынесли. А на мусорной площадке вот какой клад нашли!»

"У меня была внушительная коллекция сувенирных моделей машинок. Прошлым летом я продал ее за очень приличные деньги"

«На выходных наводил дома порядок, перебирал хлам в кладовой. И нашел там вот такую чудесную вещь»

«Не знаю, сколько лет этой авоське и кто из родственников последний ею пользовался, но она шикарна! И в отличном состоянии. Около 4-5 кг продуктов выдерживает без раздумий, и это явно не предел. Теперь хожу в магазин „со своим пакетом“, все оборачиваются и улыбаются».

«Вот что мне досталось в наследство. Дедушка был преподавателем в вузе. Наверное, это подарок от учеников. Я никогда не пользовался такими ручками»

«Мой мотороллер „Вятка“ 1973 года выпуска. Отлично подходит для неспешных прогулок по лесной дороге, сидеть комфортно и мягко. Все дамы 30+ твои (шутка)»

«Дружу с соседом по подъезду — мужичком лет за 70. Сегодня он кое-что передал моему сыну. Я аж прослезился!»

«Самый старый предмет в моем доме. Эти санки катали меня, катают моих детей и, может, будут катать моих внуков. Современные держатся максимум сезон»

«Бабушка достала из запасов»

Когда знаешь, как сделать самые вкусные леденцы на палочке