20 человек купили вещь на время, а оказалось — на века

Когда-нибудь бывало, что вы купили себе что-то на «годик», не придавая особого значения, а спустя десятилетие замечали, что эта вещь все еще с вами — и не собирается сдавать позиции? Собрали большую подборку как раз таких «вечных» покупок

это очень интересно!

«В 1997 году я вышла замуж и нам подарили это на свадьбу. Брак долго не продлился, но эта штука служит мне по сей день»

Я унаследовал такую же от моих родителей. Эта вещь даже старше меня! © jennifer_3366 / Reddit

Родом из 1998 года — только сейчас окончательно вышла из строя

А моей новой меньше 6 месяцев — уже сломалась! © thrownormanaway / Reddit

«Штука из 1970-х до сих пор работает как новенькая!»

© Okinawa808 / Reddit Драконятина 3 часа назад И выглядит как новенькая, даже пластик не пожелтел, не пользовались, наверное , все это время ? У нас похожий вентилятор, только напольный, достался от старых хозяев дома, похоже тоже ещё тех годов, у него краска еще белая, а пластик на кнопках уже пожелтел, но мы постоянно пользуемся. - - Ответить

Готов купить! Сколько хочешь за эту красоту? © Whodean / Reddit

«Пользуюсь встроенным пылесосом, который остался еще с 1957 года в доме моих бабушки и дедушки»

«Моей микроволновке 43 года — надеюсь, протянет еще столько же»

«Больше 35 лет, а работает как новенький»

© i_design_lasers / Reddit Нина С 2 часа назад Совсем недавно отдали вентилятор,которому было тоже лет 50,если не больше (пожелтел и провод был ненадежным на вид,и очень тяжелый,купили два полегче и кондиционеры в каждой комнате новой квартиры.работал хорошо до последнего,но всего не увезешь… - - Ответить

Странно ли, что у меня ностальгия по таким кнопкам, хотя я младше этой штуки? © Unknown author / Reddit

«Швейная машинка 1905 года — и она до сих пор работает. Шить на ней каждый день я бы, конечно, не стала, но смотреть на нее — одно удовольствие»

© Jax_King55 / Reddit Ольга Курпякова 3 часа назад Зингер - неубиваемая швейная машинка. У моей бабули с маминой стороны была такая - шить на ней можно было всё - от тонких до плотных и толстых тканей. - - Ответить

«Старенький MP3-плеер Sony 2008 года до сих пор работает — и под завязку забит лучшими хитами нулевых»

«Вафельница 1920-х годов — все еще работает безупречно»

«Дорожный фен старше 30 лет и все так же быстро и отлично сушит»

«Моему механическому карандашу уже 36 лет. Он пережил две дипломные работы, чуть заржавел, но все равно пишет лучше многих новых карандашей. Еще передам его детям»

«Карманные часы дедушки — уже 122 года, и до сих пор прекрасно работают»

«До сих пор работает спустя более 40 лет. Серьезно, из чего же они их сделали? Выглядит и работает так, словно только что сошел с конвейера»

© Lockwood85 / Reddit Бродяга 2 часа назад Они их и делали, что-бы работал. А сейчас делают, что-бы по окончании гарантии ты шёл и новый покупал... Они решили, что так экономика работает. А то будешь сто лет пользоваться и новый не купишь... - - Ответить

«По-детски украшенная лампочка накаливания светит уже 23 года и не собирается сдаваться»

© VonGinger / Reddit Бродяга 2 часа назад В одном пожарном депо в Чикаго лампа светит с 1908 года. Эдиссон, гад собрал производителей ламп и предложил сделать ресурс работы 1000 часов. Иначе новые никто покупать не будет!!! Что-б ему в аду лампочкой гореть вечно .... - - Ответить

«Моему велосипеду уже 28 лет, и я до сих пор каждый день на нем езжу на работу — хоть дождь, хоть солнце»

«Зонт был моим еще в первом классе, а теперь он принадлежит уже моему ребенку-первокласснику»

«Все лето пользовался им и только сейчас понял, что отец купил его больше 20 лет назад»

«Часы моего прадеда все еще тикают — примерно с начала 1950-х»

«Я все еще пользуюсь той же бутылкой WD-40, что была куплена в год моего рождения — ей уже 30 лет»

© rexyuan / Reddit Бродяга 2 часа назад Свистеть не надо!!! Через год давление газа падает и из нее уже масло не льётся. Я дырочку проделываю, ну жалко ж масло...🤣🤣🤣 - - Ответить

«Мой самый первый набор Лего — ему уже 27 лет»