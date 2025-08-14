20 человек купили вещь на время, а оказалось — на века
Когда-нибудь бывало, что вы купили себе что-то на «годик», не придавая особого значения, а спустя десятилетие замечали, что эта вещь все еще с вами — и не собирается сдавать позиции? Собрали большую подборку как раз таких «вечных» покупок — и
это очень интересно!
«В 1997 году я вышла замуж и нам подарили это на свадьбу. Брак долго не продлился, но эта штука служит мне по сей день»
- Я унаследовал такую же от моих родителей. Эта вещь даже старше меня! © jennifer_3366 / Reddit
Родом из 1998 года — только сейчас окончательно вышла из строя
мне кажется, вокруг моей чеснокодавки строился дом. потому что, я квартиру купила вместе с ней)
- А моей новой меньше 6 месяцев — уже сломалась! © thrownormanaway / Reddit
«Штука из 1970-х до сих пор работает как новенькая!»
И выглядит как новенькая, даже пластик не пожелтел, не пользовались, наверное , все это время ? У нас похожий вентилятор, только напольный, достался от старых хозяев дома, похоже тоже ещё тех годов, у него краска еще белая, а пластик на кнопках уже пожелтел, но мы постоянно пользуемся.
- Готов купить! Сколько хочешь за эту красоту? © Whodean / Reddit
«Пользуюсь встроенным пылесосом, который остался еще с 1957 года в доме моих бабушки и дедушки»
Ужасная гадость эти встроенные пылесосы. Эта кишка всё время запутывается и мешается под ногами.
«Моей микроволновке 43 года — надеюсь, протянет еще столько же»
«Больше 35 лет, а работает как новенький»
Совсем недавно отдали вентилятор,которому было тоже лет 50,если не больше (пожелтел и провод был ненадежным на вид,и очень тяжелый,купили два полегче и кондиционеры в каждой комнате новой квартиры.работал хорошо до последнего,но всего не увезешь…
- Странно ли, что у меня ностальгия по таким кнопкам, хотя я младше этой штуки? © Unknown author / Reddit
«Швейная машинка 1905 года — и она до сих пор работает. Шить на ней каждый день я бы, конечно, не стала, но смотреть на нее — одно удовольствие»
Зингер - неубиваемая швейная машинка. У моей бабули с маминой стороны была такая - шить на ней можно было всё - от тонких до плотных и толстых тканей.
«Старенький MP3-плеер Sony 2008 года до сих пор работает — и под завязку забит лучшими хитами нулевых»
«Вафельница 1920-х годов — все еще работает безупречно»
А такое печенье моя бабушка делала, только у нее форма была не электрическая, она ее на газовой плите грела.
«Дорожный фен старше 30 лет и все так же быстро и отлично сушит»
У меня фен Philips с 1998 года, и он до сих пор прекрасно работает. ))
«Моему механическому карандашу уже 36 лет. Он пережил две дипломные работы, чуть заржавел, но все равно пишет лучше многих новых карандашей. Еще передам его детям»
«Карманные часы дедушки — уже 122 года, и до сих пор прекрасно работают»
«До сих пор работает спустя более 40 лет. Серьезно, из чего же они их сделали? Выглядит и работает так, словно только что сошел с конвейера»
Они их и делали, что-бы работал. А сейчас делают, что-бы по окончании гарантии ты шёл и новый покупал... Они решили, что так экономика работает. А то будешь сто лет пользоваться и новый не купишь...
«По-детски украшенная лампочка накаливания светит уже 23 года и не собирается сдаваться»
В одном пожарном депо в Чикаго лампа светит с 1908 года. Эдиссон, гад собрал производителей ламп и предложил сделать ресурс работы 1000 часов. Иначе новые никто покупать не будет!!! Что-б ему в аду лампочкой гореть вечно ....
«Моему велосипеду уже 28 лет, и я до сих пор каждый день на нем езжу на работу — хоть дождь, хоть солнце»
«Зонт был моим еще в первом классе, а теперь он принадлежит уже моему ребенку-первокласснику»
«Все лето пользовался им и только сейчас понял, что отец купил его больше 20 лет назад»
«Часы моего прадеда все еще тикают — примерно с начала 1950-х»
«Я все еще пользуюсь той же бутылкой WD-40, что была куплена в год моего рождения — ей уже 30 лет»
Свистеть не надо!!! Через год давление газа падает и из нее уже масло не льётся. Я дырочку проделываю, ну жалко ж масло...🤣🤣🤣
«Мой самый первый набор Лего — ему уже 27 лет»
Порой даже не верится, что этим вещам столько лет — а они все еще в строю.
Комментарии
Если бы все вещи работали по 20...100 лет, то все производители разорились !
Если какой-нибудь приблудой не пользовались стопиццот лет, хранили вв заводской упаковке, а потом достали и такие «опаньки, зырьте, как новая, работает», то это не «раньше делали на века», а просто вы откопали работоспособное старье. С часами какими-нибудь еще проще - если их ремонтировать по мере износа деталей, то они конечно проживут реально долго. Вот только в какой-то момент мы воткнемся вв корабль Тесея, ЕВПОЧЯ.
Уже как-то писала под аналогичной статьёй про холодильник на работе, ему в этом году 40 лет, работает отлично, и даже умнее нас, потому что может иногда самопроизвольно разморозиться, если до этого долго не размораживали и при этом забили продуктами до отвала.
Работет ежедневно и за последние 20 лет точно не ремонтировался, только лампочку поменяли. И только в этом году заметила, что дизайнеры те ещё шутники, я так и не поняла, кого они изобразили😅