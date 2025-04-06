20+ домашних любимцев, которые как-то внезапно выросли в хвостатых красавцев

Домашние любимцы так быстро растут! Только принесешь домой пушистый комочек, который умещается на ладошке, а он уже вымахал в огромного пса. Или котенок, которого выкормил из бутылочки, вдруг превратился в роскошного котяру всем на зависть. Наблюдать за тем, растут хвостатые малыши, можно бесконечно, и пользователи сети нам в этом помогут.

«Моя африканская домашняя змея хорошо так вымахала за 4 года!»

«Вот как наш малыш вырос всего за 4 месяца!»

«Он выбрал меня своей хозяйкой, когда мне было 2 года, и все это время мы взрослели вместе»

«За 10 месяцев этот кроха из серого комочка превратился в сияющий бриллиант!»

«День, когда мы встретились, и 5 лет спустя. Теперь мой малыш весит 50 кг»

Вот как попугай вырос всего за 13 дней

«Слева ему 8 недель, справа — 8 лет»

«Мой кролик в 3 месяца и в 5»

Зачем заводить собаку, если можно завести гигантского кролика? © QueenShewolf / Reddit

«Моя малышка в 2 месяца, в полгода и в год»

«Это мой тегу. На первом фото ему месяц, на втором — почти год»

«Я нашла эту кучу котят в сарае и выкормила их из бутылочки. Им было дня 3 от роду, а сейчас около семи месяцев»

«Я спасла красноухую черепаху 4,5 месяца назад. Вот как она выросла за это время»

«Слева щенку 3 месяца, справа — 10. Я чуть спину не сорвала из-за этой фотки!»

«Это был самый маленький крольчонок в помете. Посмотрите, как классно он вырос за год!»

«Это Малыш. Он родился во время шторма. Его мама испугалась грозы и не стала его кормить. Я воспитываю его с первого дня»

«Вот как мой питон вымахал за 5 лет»

С ума сойти, как быстро они растут! © ***Ferrox / Reddit

«Наше трио 4 года назад и сейчас»

«От пушистого комочка до лохматого гиганта всего за 9 месяцев»

Это пес или волк? Он огромный! © ZariqueFilcon / Reddit

«День, когда я завела кролика, и сегодня, 11 лет спустя»

«Я спасла эту кошечку 3 года назад. Она теперь огромная, но все еще моя малышка»

«Мой удав Анастасия в возрасте от 5 месяцев до 5 лет»

«Моя девочка Дейзи в 3 месяца и в 2 года»