20+ домашних любимцев, которые как-то внезапно выросли в хвостатых красавцев
Домашние любимцы так быстро растут! Только принесешь домой пушистый комочек, который умещается на ладошке, а он уже вымахал в огромного пса. Или котенок, которого выкормил из бутылочки, вдруг превратился в роскошного котяру всем на зависть. Наблюдать за тем, растут хвостатые малыши, можно бесконечно, и пользователи сети нам в этом помогут.
«Моя африканская домашняя змея хорошо так вымахала за 4 года!»
«Вот как наш малыш вырос всего за 4 месяца!»
«Он выбрал меня своей хозяйкой, когда мне было 2 года, и все это время мы взрослели вместе»
«За 10 месяцев этот кроха из серого комочка превратился в сияющий бриллиант!»
Продам хамелеона красного... нет, синего... нет, зелёного... Блин, круто! Не, не продам😁
«День, когда мы встретились, и 5 лет спустя. Теперь мой малыш весит 50 кг»
Вот как попугай вырос всего за 13 дней
«Слева ему 8 недель, справа — 8 лет»
«Мой кролик в 3 месяца и в 5»
Зачем заводить собаку, когда можно завести кролика? Затем, что собаки не гадят в прыжке, простите😁
- Зачем заводить собаку, если можно завести гигантского кролика? © QueenShewolf / Reddit
«Моя малышка в 2 месяца, в полгода и в год»
Na третьем фото как олениха(вешалка смешно имитирует рожки))))
«Это мой тегу. На первом фото ему месяц, на втором — почти год»
«Я нашла эту кучу котят в сарае и выкормила их из бутылочки. Им было дня 3 от роду, а сейчас около семи месяцев»
«Я спасла красноухую черепаху 4,5 месяца назад. Вот как она выросла за это время»
«Слева щенку 3 месяца, справа — 10. Я чуть спину не сорвала из-за этой фотки!»
у нас девушка по микрорайону гуляет с двумя борзыми, такие смешные они! Плоские, как будто в 2D нарисованные)))
«Это был самый маленький крольчонок в помете. Посмотрите, как классно он вырос за год!»
«Это Малыш. Он родился во время шторма. Его мама испугалась грозы и не стала его кормить. Я воспитываю его с первого дня»
«Вот как мой питон вымахал за 5 лет»
- С ума сойти, как быстро они растут! © ***Ferrox / Reddit
«Наше трио 4 года назад и сейчас»
«От пушистого комочка до лохматого гиганта всего за 9 месяцев»
- Это пес или волк? Он огромный! © ZariqueFilcon / Reddit
«День, когда я завела кролика, и сегодня, 11 лет спустя»
Это возможно только от хорошего ухода!!! У дочери морская свинка Маша прожила 8 лет.
«Я спасла эту кошечку 3 года назад. Она теперь огромная, но все еще моя малышка»
«Мой удав Анастасия в возрасте от 5 месяцев до 5 лет»
«Моя девочка Дейзи в 3 месяца и в 2 года»
Ой, колли! Как давно не видела этой породы! А в моем детстве их много было!
Многие люди уже поняли, что если делиться радостью и позитивными снимками, то счастья становится только больше, и у нас на эту тему есть отдельная статья.