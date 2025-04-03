19 человек, которые точно знают, что если радостью делиться, то ее становится только больше

Одни люди считают, что счастье любит тишину, поэтому молчат о своих успехах. А другие уверены, что хорошим нужно делиться, ведь это запускает бумеранг добра и позитива. Мы, конечно, на стороне последних, и с удовольствием рассмотрели фото героев нашей статьи и порадовались за них.

"Я пошел в поход с детьми. Мы нашли целое цветущее поле, в котором так классно валяться всем вместе!"

"Я сидела в парке и гладила котят, когда эта малышка вцепилась в мою ногу и отказалась отпускать. Я поняла намек и принесла ее домой. Вот какая она сейчас"

«Ее взгляд будто бы говорил: «Ты! Да, ты! Ты меня возьмешь, и мы будем счастливы вместе. У тебя просто нет выбора!» © LibraryLuLu / Reddit

"В 32 года я впервые встретилась со своей родной мамой. Боже мой, мы похожи, как двойняшки!"

"Я продал первый экземпляр своей первой книги незнакомцу. Моя жена поймала этот счастливый момент"

"Вчера вечером состоялось торжественное открытие моего арт-магазина, и его посетили 1000 человек!"

«В детстве я мечтала об этой кукле, но мы жили бедно и не могли себе такое позволить. И вот мне 43 года, и мой мужчина подарил мне Барби моей мечты. Люблю его!»

«Мама была обычной домохозяйкой с тремя детьми. А в 49 лет занялась бегом, и теперь покоряет горы!»

«Я была уверена, что детей у меня не будет. И я никогда так не радовалась тому, что ошиблась! На фото я отмечаю свое 40-летие и готовлюсь стать мамой»

«Моя тетя спасла мне жизнь на этой неделе, став для меня живым донором печени. Она — мой герой!»

"Пару недель назад я сделал в своем саду небольшой пруд из пластиковой ванны. Там поселилась лягушка, и мне хочется плакать от счастья"

«Божечки-кошечки, я выхожу замуж!»

«Я расписываю камни и оставляю их по всему городу, чтобы люди могли их найти. Это делает меня счастливой»

© Soggy-Ambition-7554 / Reddit Nati Ja 53 минуты назад Мои внуки тоже собирают камни и расписывают их, правда, не так красиво. Недавно опять в кармане у внучки обнаружила склад камней. Если что, я в карман залезла по её просьбе, нужно было что-то достать, а куртка висела высоко 😁 - - Ответить

"Регулярные тренировки изменили мою жизнь. Я чувствую себя лучше, чем когда-либо за последние годы!"

"Мы с дочками вместе создаем забавные видеоролики, и это делает нас всех невероятно счастливыми"

"Вчера был мой день рождения, и папа подарил мне полевые цветы. Так мило!"

"Мне 44. Я уже даже не надеялся на то, что у меня когда-нибудь будут дети, но сегодня все изменилось. Я стану старым отцом, но мне все равно!"

"Я всегда хотела нарисовать свой автопортрет с котом, и вот я наконец-то его закончила!"

«В 33 пошел на пробное занятие по карате-кекусинкай поддержать сына⁠⁠. Увлекся. Вчера я получил оранжевый пояс, сын тоже»

"Я только что женился на девушке, в которую был влюблен еще в колледже, но не думал, что у меня есть шанс на что-то большее"