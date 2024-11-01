18 человек, которые столкнулись с чужой культурой и остались под впечатлением

16 неловких историй о том, какие напасти поджидали новичков в первый же день работы
Народное творчество
2 года назад
Культурные различия частенько могут поставить в тупик, особенно тех, кто впервые с ними сталкивается. Но и бывалых путешественников тоже можно удивить, ведь едва ли кто-то досконально знает все особенности поведения жителя другой страны. Именно о культурных различиях и поведали герои нашей подборки.
" А как вам соленые пельмени и борщ с пельменями?"
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