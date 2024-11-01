18 человек, которые столкнулись с чужой культурой и остались под впечатлением

Истории
4 часа назад

Культурные различия частенько могут поставить в тупик, особенно тех, кто впервые с ними сталкивается. Но и бывалых путешественников тоже можно удивить, ведь едва ли кто-то досконально знает все особенности поведения жителя другой страны. Именно о культурных различиях и поведали герои нашей подборки.

  • Уже 7-й год живу в Англии и меня поражает тут отношение родителей к своим детям. В 18 лет ты обязан свалить из дома и начинать самостоятельно жить. Даже в университете большинство работают в кафешках, несмотря на то, что родители обеспеченные. А меня родители поддерживали, я без нервных срывов закончила университет, путешествовала. Со своими детьми поступлю так же. Не понимаю англичан. © Не все поймут / VK
  • Ездила на заработки на Аляску. Там закрутила роман с местным парнем. Подвозит он меня как-то домой. Поболтали, я говорю, мол, пора и честь знать. А он вдруг заблокировал дверь авто, за руку меня схватил и такой: «Стой!» «Ну так себе ухаживания», — подумала я. А потом у меня аж кровь застыла в жилах, когда прямо перед машиной вразвалочку прошел здоровенный медведь! И как я его не заметила? А парень тот сказал, что тут всегда нужно быть начеку. Потом еще извинился, что двери заблокировал, боялся, что я раньше открою, чем услышу предупреждение.
  • Приехала по обмену в Европу. Собрались всей группой на дачу. Вещей я набрала, как на месяц, еле как тащу чемодан. Попросила итальянца помочь. А он, мол, ты уверена? Говорю: «Да, помоги, пожалуйста». Взял он мой чемодан и потащил к машине. Тут подбегает другой одногруппник — испанец и мягко объясняет мне, что если я не надеюсь на отношения с этим вот конкретным итальянцем, то чемодан должна тащить сама. А так я ему жирно намекаю, что у нас все будет. Орала я на всю улицу, чтобы итальянец чемодан мне отдал. © Подслушано за границей / VK
  • В Нидерландах взрослые дети заранее договариваются о встрече со своими родителями. Один мой голландский коллега шокировал меня заявлением, что не сможет потусоваться с нами, потому что в этот день встречается с мамой. И перенести никак нельзя, потому что непонятно, когда тогда они смогут договориться по новой. Я подумала: «Ааааааа... Что за фигня?» Моя мама, например, паникует, если я ей просто не перезваниваю или долго не отвечаю на сообщения. © Shivani Joshi / Quora
  • Разговаривал с испанцем о культурных различиях, и он сказал, что знает один легкий способ понять, что человек из славянской страны, даже если тот говорит на испанском без акцента. Я спрашиваю: «Какой?» Он ответил: «Когда спрашиваешь, мол, как дела, человек из славянской страны начинает рассказывать, как он поживает, нравится ли ему погода, о сложностях на работе, в семье, а испанцы, к примеру, никогда не говорят ничего длиннее, чем „хорошо“». И ведь речь шла не о незнакомцах, а людях в приятельских или даже дружеских отношениях.© thesme15 / Pikabu
  • Сдавали квартиру посуточно. Однажды к нам заселились китаянки — три молодые девочки. В итоге звонят нам в двенадцатом часу ночи. Говорят, мол, выключился свет в квартире. Просим выйти в тамбур, посмотреть есть ли там свет, чтобы понять проблема в доме или в квартире. Отказываются, говорят боятся. Уговорить не удалось, пришлось ехать к ним. Приезжаем. Свет в подъезде есть. Заходим в квартиру. И видим, что в ванной стоит вода! Оказалось, что они мылись, а шторку не зашторили и лили воду прям на пол, потому что у них всегда слив в полу. В ванной стояла стиральная машина и розетка внизу — видимо, замкнуло и вырубило. © FAMILY SPORT / ADME
  • Живу в дешевой студенческой общаге во Франции. Вчера пришли социальные работники, проводили контроль как живут студенты. Постояли на пороге с грустными лицами, повздыхали, и сказали, что мне придется съехать. А знаете почему? Потому что у меня в комнате обои старые, и так жить нельзя. Дали мне новую комнату с ремонтом этажом выше. © Палата № 6 / VK
  • Переехала в Данию пару лет назад, и самым большим культурным шоком для меня стал Julefrokost, что переводится как «рождественский обед». Звучит хорошо, типа такой праздничный прием пищи. Когда нас впервые пригласили, муж предупредил меня, чтобы я ничего не ела до, потому что будет много еды. Я не придала этому большого значения. Оказалось, что «обед» это так, одно название. Люди садятся за стол около полудня и не встают с места до полуночи, а то и позже. И все время на стол подаются новые блюда. На мой первый джулефрокост, я уже часам к трем дня была готова лопнуть. © Aelle1209 / Reddit
  • Прошлым летом пару месяцев отдыхали на Мальте. И это было прямо больно, так как мы попали в сезон праздников. В каждой деревне есть свой праздник — феста, который продолжается около недели, и в это время с утра до вечера гремят фейерверки и хлопушки. Грохот стоит такой, что аж дома трясутся. Ну и каждый раз все собаки в округе заливаются лаем. © oh_no551 / Reddit
  • Когда я был в Италии, даже в очень дорогих, красивых районах во дворах и на балконах можно было увидеть веревки с сушащимся бельем. Уважаю итальянцев за такие штуки. У них в стране вроде бы почти каждый может позволить себе сушилку, но они предпочитают вешать белье на всеобщее обозрение. © SleepyConscience / Reddit
  • Почти год встречалась с голландцем. Однажды хотела купить бутылку воды, но у меня не было мелочи. Попросила его одолжить немного. Бутылочка стоила чуть больше евро. Закрутилась и у меня полностью вылетело из головы, что надо ему вернуть. На следующее утро он написал мне очень подробное сообщение о том, что брать в долг и не возвращать — показывать дурной характер. И в конце указал данные своего счета, чтобы я могла срочно скинуть ему деньги. © elissfr / Reddit
  • Живу в Германии, в нашем округе на автобанах нет скоростных ограничений. Поехали с мужем к его сестре, а он любит быстро ездить. Гонит, как может. Перед нами вылетает маленькая машинка и очень быстро обгоняет, я прямо удивилась. Но в еще большем шоке была, когда увидела, что в той машине две бабульки в возрасте так лет семидесяти. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
  • Отдыхали на Кипре с подругой, купались в бассейне, решили попрыгать с рук друг друга. Прыгаю, а потом вдруг понимаю, что сережки нет. А она простая, серебро, но мама подарила, поэтому важна для меня. Когда потеряла — не знаю. Начинаю искать по бассейну, но сильно не надеюсь, много стоков. Ко мне подходит англичанин и спрашивает, что потеряли. Я рассказываю в чем проблема, он дает маску сыну и очки другим детям, все вместе начинают искать. В итоге нашли мне сережку, хотя я с ней уже почти попрощалась. © Подслушано за границей / VK
  • Как-то в Турции стою в очереди на кассе, вдруг местная дамочка заинтересовалась содержимым моей корзинки. Тычет в пакет с гречкой и удивленно спрашивает, мол что это такое и как его готовить. Я начинаю объяснять и тут впервые читаю, что написано на упаковке. А там красуется надпись «karabuğday», что в буквальном переводе будет «черная пшеница». Ну, я бы тоже такое готовила с опаской.

" А как вам соленые пельмени и борщ с пельменями?"

  • Почти 3 года живу в Германии, думала, что уже ничему не удивлюсь здесь. Но нет, когда я увидела на пороге своего дома аптекаря из соседнего городка, где я утром брала капли для носа для своей дочки. Она сама в свое личное время абсолютно бесплатно привезла нам другие капли, потому что утром дала для детей от 2 лет. Сижу смотрю на эти два флакона капель и офигеваю. © Подслушано за границей / VK
  • В Японии одна из многих сбивающих с толку вещей это невозможность открыто хвалиться собственными достижениями. Вся эта ложная скромность, которую люди должны демонстрировать. На меня смотрят неодобрительно, даже если я хвалю себя в шутку. Даже сказать, что я приготовила что-то вкусненькое — значит, нарваться на осуждение. © shufu_san / Reddit
  • Когда я впервые приехал в Германию и не знал языка, в супермаркете увидел множество пакетиков с изображением животных. В Индии тоже нормально размещать животных на упаковке, но тигр в логотипе товара вовсе не означает, что это еда для тигра. Я купил несколько пакетиков с кошечкой на картинке, думая, что это еда для людей. Коллега обалдел, когда увидел как я уминаю содержимое упаковки за своим рабочим столом. Он-то мне и объяснил, что это еда для кошек. © Rudradeb Mitra / Quora
  • Мой японский босс выглядел таким испуганным, когда я съела виноград прямо с кожурой. Уверена, что у меня было еще масса культурных промахов, но этот шокировал его до глубины души. © RavioliGale / Reddit

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