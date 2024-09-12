16 человек, которые съездили за границу и привезли чемодан впечатлений

Пожалуй, у каждого, кто бывал за пределами родной страны, найдется парочка историй о курьезных случаях за границей. И это нормально, ведь в другом месте всегда будет что-то незнакомое и непонятное. Герои нашей подборки тоже поехали за границу и до сих пор находятся под впечатлением.