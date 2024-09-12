16 человек, которые съездили за границу и привезли чемодан впечатлений

полтора метра! да китайцы, небось, и не поняли, что он в очереди стоит! )))
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Пожалуй, у каждого, кто бывал за пределами родной страны, найдется парочка историй о курьезных случаях за границей. И это нормально, ведь в другом месте всегда будет что-то незнакомое и непонятное. Герои нашей подборки тоже поехали за границу и до сих пор находятся под впечатлением.
полтора метра! да китайцы, небось, и не поняли, что он в очереди стоит! )))
«Ехал в поезде во Франции. Сидел, никого не трогал, ел лапшу вилкой. Вдруг какой-то джентльмен встает, подходит, кланяется и забирает у меня лапшу.»
Да просто его достала вонь твоей лапши
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А вот нефиг в Азии тянуть в рот непонятные стритфудные штуки xD