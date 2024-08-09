15 человек отдохнули за границей, а вместо сувениров привезли фееричную историю

Чего стоять и реветь то? Разбежалась и уууух, хоть и одна. Лови момент, пока он есть и везде ищи позитив. Для двоих шире место, есть где развернуться.
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О поездке в отпуск, да еще и за границу, многие из нас мечтают месяцами, а иногда и годами. Когда наконец долгожданное событие наступает, хочется смаковать каждый час и наслаждаться спокойным отдыхом. Но порой одним лежанием на пляже дело не обходится, ведь жизнь так и стремится подсунуть нам сюрпризы.
Чего стоять и реветь то? Разбежалась и уууух, хоть и одна. Лови момент, пока он есть и везде ищи позитив. Для двоих шире место, есть где развернуться.
Хорошо, что в Кеймада-Гранди твой дротик не воткнулся. А то бы - карачун тебе...😁
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