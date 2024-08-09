15 человек отдохнули за границей, а вместо сувениров привезли фееричную историю

Истории
31 минута назад

О поездке в отпуск, да еще и за границу, многие из нас мечтают месяцами, а иногда и годами. Когда наконец долгожданное событие наступает, хочется смаковать каждый час и наслаждаться спокойным отдыхом. Но порой одним лежанием на пляже дело не обходится, ведь жизнь так и стремится подсунуть нам сюрпризы.

  • Отдыхали с мужем в Египте. Чтобы забить лежак на пляже, мы приходили рано утром, клали на него полотенце и шли завтракать. На 5 день наше полотенце кто-то спер, а управляющий стал требовать купить новое взамен. Я психанула и решила сама найти вора. Сижу вечером в засаде на пляже и вижу как некий мужчина прошелся вдоль лежаков отеля и забрал несколько полотенец. Я настигла его почти сразу. Им оказался тот самый управляющий. Оказалось, он придумал себе такую подработку. Деньги он нам вернул и пообещал так больше не делать. Дальше отдых прошел без приключений. © Палата № 6 / VK
  • Месяц назад я был в отпуске, который официально могу назвать одновременно лучшим и худшим. Уехал отдыхать в Таиланд. Первая неделя была чудесна, я наслаждался экскурсиями и шведским столом, а вот вторую неделю решил по изучать город сам. Взял свою любимую профессиональную камеру и отправился к морю. Пока снимал воду, не заметил приближающуюся волну, которая не только затопила и унесла мою камеру непонятно куда, но и меня с ног свалила. Позже я понял, что и телефон волной унесло. Не пойми как добрался в отель, весь вечер пытался не заплакать. Зато остальное проведенное время без гаджетов было чудесным. Я стал больше смотреть на природу вокруг своими глазами, а не через линзу фотоаппарата. Советую вам в отпуске забыть про телефон, поверьте, тогда отдых будет чувствоваться в два раза круче. © Палата № 6 / VK
  • Мне 21. Заработала сама на свой первый самостоятельный отпуск. Уехала на целых 10 дней. Довольная и счастливая. И тут захотелось мне в аквапарк. Приезжаю такая же довольная и счастливая, все оплачиваю. И тут меня ждал неприятный сюрприз, оказалось, что некоторые горки, на которых я хотела прокатиться, предназначены только для двоих. Все вокруг смеются, парами бегут, а я стою одна и реву. И нафиг эти путешествия, отдыхи тогда, если разделить их по факту не с кем? Обидно. © Рабочие истории / VK
A Bm
1 день назад

Чего стоять и реветь то? Разбежалась и уууух, хоть и одна. Лови момент, пока он есть и везде ищи позитив. Для двоих шире место, есть где развернуться.

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  • Заселилась в отпуске в отель, думала, буду высыпаться по-человечески, отдохну хорошо. Но нет, по соседству расположилась семья с очень капризной и крикливой дочерью лет шести. Но я дама не промах. Подкараулила момент, когда девочка была одна, и сделала вид, что говорю по телефону: «Нет-нет, я ведьма, которая варит зелье только из непослушных, противных детей. Как раз я тут нашла одну. Сегодня ночью украду её!». Девочка больше не орала аж до того момента, пока они не уехали. А я наконец-то оправдала слова некоторых мужиков, которые называли меня ведьмой. © Палата № 6 / VK
  • Мы с хорошим другом поспорили, что мне слабо бросить дротик в карту мира и полететь туда, куда он упадет. Я подкопил немного денег, кинул дротик и отправился в Гватемалу! С большим энтузиазмом полетел в эту страну, пытаясь доказать другу, что могу отдыхать не только в Турции. За первых три дня успел простыть под ливнем, отравиться местной едой и получить укус от какой-то дряни, из-за которой у меня вся нога распухла. Я хоть и победил в споре, но больше в такие игры не играю. Лучше буду отдыхать где-то в Турции, да, банально, но зато спокойнее на душе. © Палата № 6 / VK
  • Уезжали всей семьей на отдых за границу, в аэропорту нужно было пройти паспортный контроль. Строгий офицер сказал сначала моему мужу снять обложку с паспорта, а через пару минут уже и меня попросил. Затем очередь дошла до нашей 4-летней дочери, у которой обложка была самодельная. Она ее сделала из плотного картона, разукрасила сама, склеила. Офицер покрутил паспорт в руках, понял, что если попытается снять обложку, то она порвется. Проверил так, не снимая. Мелочь вроде бы, а приятно, что даже на своей сложной работе он остается человеком. © Мамдаринка / VK
Stuxinya
1 день назад

Хорошо, что в Кеймада-Гранди твой дротик не воткнулся. А то бы - карачун тебе...😁

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  • Поехали с другом в Турцию. А у него там телефон украли в первый же день. Бюджет не позволял приобрести новый там же, на месте. В интернете особо не посидишь — у меня тоже телефон не последней модели, нет надобности покупать что-то современное. Так забавно было наблюдать за тем, как человек привыкает к жизни без телефона. Первое время у него была ломка из-за отсутствия соцсетей и он просто исподтишка наблюдал за некоторыми туристами — что у них там в ленте происходит. Потом он полчаса сидел и смотрел в стену. И только на третий день эта тревожность и странное поведение прошли и он переключился на полноценный отдых. Сейчас приехали с ним домой, он снова купил себе телефон. Но говорит, что сумел узреть мир по-другому, и сейчас главное снова не потерять себя в этом моменте. © Палата № 6 / VK
  • Прилетели с мужем за границу и потянуло нас на экзотику. Напоролись до отвала местной еды, а вечером скаканула температура под 40. Приехали в тутошнюю больницу, а там длиннющая очередь. Ждали час, я уже вся зеленая. Наконец зашли к врачу, а он глядит на меня и на ломаном английском выдает, что надо пить побольше жидкости. И все! Хорошо, что в тот день муж отыскал на дне чемодана пару таблеток. Делили их на 4 части и сбивали температуру. Но это был ад! © Палата № 6 / VK
  • Окончил музыкальную школу. Играю чаще дома, жене моей нравится. А тут поехали в Турцию. В отеле стоит рояль, да такой красивый, что я не смог удержаться и сел играть. Отрываю взгляд от клавиш, а вокруг меня куча народу. Все смотрят, кто-то стал подходить в мою пляжную сумку доллары кидать. Так я первый раз заработал $ 197. Потом еще раз играл. Нет, не ради денег, для души, снова собрал толпу, заработал за час игры $ 208 долларов. А за день до отъезда меня позвали на ресепшен и попросили сыграть в ресторане. За 2 часа игры заплатили $ 500 долларов. Жена шутит, мол, давай каждый отпуск будем выбирать отели с роялем. Все тратят деньги, а мы будем зарабатывать. © Рабочие истории / VK
  • Путешествовал по Перу. Я не хотел, как все, осматривать Мачу-Пикчу и отправился к руинам крепости Куэлап. Когда я поднялся на гору, пошел дождь, еще и быстро стемнело. Вдруг на тропинке между деревьев появилась женщина. Она вела под уздцы маленькую лошадку. Незнакомка пригласила меня переночевать, пока дождь не утихнет. Она жила в старом каменном доме вместе с четырьмя детьми. У них не было даже электричества. Отец их бросил, 12-летнему мальчику пришлось стать за старшего. Эта маленькая семья дала мне еду и кров. Добро, которое я никогда не забуду. © Morten Noerregaard / Quora
  • В Турции попали на обалденное шоу, мюзикл про Трою. Народу тьма. Гид сказал: «Встречаемся после окончания у статуи Артемиды. Она большая, не потеряетесь». Мы с подругой после шоу подошли к статуе, а никого из наших нет. 5 минут ждем, 10. А уже стемнело, жутко. Стоим одни посреди пустынной дороги. И тут до меня дошло, что надо бы поискать наш автобус. С трудом нашли — не помнили, где парковка. Оказалось, они все раньше нас встретились и ушли. Чуть не уехали без нас!
  • Это было до эры мобильных телефонов. Поехал я в Уэльс и пошел осмотреть замок Кидвелли. Оставалось минут 15 до закрытия. Выхожу к будке смотрительницы, а там никого и ворота заперты. Побродил по замку, снова вернулся к воротам. Подошла группа немецких туристов. Они почти не говорили по-английски и приняли меня за смотрителя, который отказывался впускать их. С горем пополам мы объяснились. Они позвали местного, который сказал, что смотрительница уехала к сестре в другой город на автобусе и увезла ключи с собой. Я думал, что уже придется лезть через забор, но тут выяснилось, что запасные ключи все же есть. Меня выпустили! © Ernest W. Adams / Quora
  • Мы с мужем отдыхали в Португалии, в Лиссабоне, и он подхватил ОРВИ. Позвонили в свою страховую, нам сказали адрес местной больницы с отделением скорой помощи. Приезжаем туда. Муж сидит в очереди и нервно думает, как он будет с температурой под 39 объяснять все на английском португальскому врачу. Какое же счастье было, когда он зашел в кабинет, а там ему: «Здравствуйте, Вадим. Проходите, присаживайтесь». Врач оказался выходцем из Латвии, 6 лет назад переехал в Лиссабон.
  • Поехали с подружкой за границу в отпуск. Гуляем себе спокойно, но тут подходит мужик и дарит нам по розе. Вернее я думала, что он подарил, а он начал требовать деньги. Мы суем ему розы обратно, а он отказывается забирать, и вопит, мол, платите! Я уже лезла за деньгами, как подруга шепнула: «Приготовься» и бросила розу на землю, а сама улепетывает. Я быстро среагировала и побежала за ней. Мужчина бежал за нами несколько метров, а потом остановился. Мы посмеялись и больше таких подарков на улице не принимали. © Палата № 6 / VK
  • В последний день отпуска я неудачно падаю в отеле на плитке и ломаю ногу. Самолет через 6 часов. От гипса отказалась, решила лететь в тугом бинте. Сложно представляла перелет в 13 часов, но куда деваться. Эта ситуация мне показала, какими отзывчивыми бывают люди. Стюардесса отдала мне свое место, ибо там удобнее, можно вытянуть ногу. Паренек под 2 метра ростом помог мне сумки донести. Потом он кричал через весь салон, мол, если нужно будет достать багаж, кричи: «Саня-я-я!» При пересадке мне снова помогли, довезли на коляске до зала ожидания следующего самолета. В следующем самолете все люди менялись местами, чтобы мне было удобно. Такой отзывчивости и такого понимания я не ожидала, было очень приятно. © Рабочие истории / VK

Зачитались историями из этой подборки, а она подошла к концу? У нас есть еще.

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