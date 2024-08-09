15 человек отдохнули за границей, а вместо сувениров привезли фееричную историю

О поездке в отпуск, да еще и за границу, многие из нас мечтают месяцами, а иногда и годами. Когда наконец долгожданное событие наступает, хочется смаковать каждый час и наслаждаться спокойным отдыхом. Но порой одним лежанием на пляже дело не обходится, ведь жизнь так и стремится подсунуть нам сюрпризы.