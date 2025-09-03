14 комиксов про отцовство, которые показывают, что папа — это вам не мама. Но так даже интересней

6 часов назад

Спеть колыбельную, почитать детям книжку, решить проблемы с детьми-двоечниками и накормить детей — все это папы умеют делать не хуже, чем мамы, но совсем по-другому. Эти комиксы об особой логике отцов, за которую мы их так любим. Приготовьтесь улыбаться и не воспринимайте все слишком всерьез, ведь в этом есть и доля шутки.

Быть папой — это порой есть обед в духе «ну не пропадать же добру»

Процесс укладывания ребенка спать папа и мама порой понимают по-своему

Птичка-в-клетке
4 часа назад

Вспоминаем до сих пор. Муж пошёл укладывать ребёнка, через минут пять из детской раздаётся: - Мааам, споёй мне песенку! Прихожу, говорю: - Так тебе же папа поёт! Сын: - Мам, он воет. Пока проржались, ребёнок уснул)))

Порой папы к проказам детей относятся куда проще, чем мамы. Но попытки заступиться за детей перед мамой часто приводят к неожиданным последствиям

Александр
2 часа назад

в корне бредовая ситуация. нa мой взгляд, должно быть так: "раскидали игрушки? пока не соберете никаких мультиков!"

Никто не выкладывается так, как папа, сидящий с детьми. От тату-салона на дому, до гениальных приспособлений для укачивания детей — чего только папы не придумают

Папы всегда готовы на личном примере научить детей новым навыкам. А заодно и детство вспомнить, при случае

Тоша
2 часа назад

Меня мама учила кататься на велике, при том что она ни разу не каталась)

Взгляды пап в вопросах сбалансированного питания бывают попроще, чем у мамы. Как, впрочем, и в вопросах сочетаемости продуктов

Наказание они тоже порой понимают по-своему

MelantoMania
5 часов назад

И сын тут же в размерах вдвое сжался...Был одного роста с папой, пока тот стоял, а теперь папа сидит и сын тоже с ним одного роста.

Здорово, когда папа любит играть со своими детьми. Иногда, правда, отцы прямо чересчур увлекаются этим

Иногда кажется, что папы обладают каким-то особым везением. Ну а как иначе объяснить подобные ситуации?

А в процессе решения детских конфликтов папам порой нет равных

Обычно папы позволяют детям свободно проявлять себя, да и сами не слишком парятся по поводу общественного мнения

Александр
1 час назад

ммм.. дети вроде норм одеты: сын в любимой футболке/толстовке человек-паук, дочка в юбке (возможно даже в платье). а папа как-будто с бодуна🤔

Нередко мамы берут на себя всю заботу о детях. И, когда папе приходится взять на себя долю маминых задач, случаются конфузы

Для пап их дочка — самая лучшая, и никто на свете ее не достоин. В стремлении защитить свою подросшую малышку папы порой ведут себя сурово, а то и странно

Все больше мужчин легко справляются с домашними делами и готовкой. Но и немало пап, которые пока не готовы к кулинарным подвигам. Но выход они найдут все равно

А какая у вас любимая история о папе? Или, может быть, вы сами — отец? Поделитесь своей забавной историей.

Если вам понравилась эта статья, предлагаем вам вспомнить свой последний отпуск, посмотрев эти комиксы. Или прочитать еще одну добрую статью о том, как папы и мужья говорят «люблю» без слов — своими действиями.

Комментарии

Светлана БМВ
17 часов назад

Хорошо что предупредили не реагировать серьёзно на эти коменсы. Но всё равно, настолько тупые и притянутые за уши ситуации, что обсуждать нечего.

tama
6 часов назад

Эх.. Взгрустнулось по папке... Хотелось бы в детство вернуться

Мгла
5 часов назад

Больше всего веселят мамские комменты под картинками где мамам все не так))))

TetyaM
4 часа назад

Даа, совсем нас за дебилов берут
Текст то сложно, глазки устают, головка бо- бо
Картиночки им будут в самый раз....

