14 комиксов про отцовство, которые показывают, что папа — это вам не мама. Но так даже интересней

Спеть колыбельную, почитать детям книжку, решить проблемы с детьми-двоечниками и накормить детей — все это папы умеют делать не хуже, чем мамы, но совсем по-другому. Эти комиксы об особой логике отцов, за которую мы их так любим. Приготовьтесь улыбаться и не воспринимайте все слишком всерьез, ведь в этом есть и доля шутки.

Быть папой — это порой есть обед в духе «ну не пропадать же добру»

Елена Елена 7 минут назад Место папы в этой семье на уровне плинтуса? - - Ответить

Процесс укладывания ребенка спать папа и мама порой понимают по-своему

Птичка-в-клетке 4 часа назад Вспоминаем до сих пор. Муж пошёл укладывать ребёнка, через минут пять из детской раздаётся: - Мааам, споёй мне песенку! Прихожу, говорю: - Так тебе же папа поёт! Сын: - Мам, он воет. Пока проржались, ребёнок уснул))) - - Ответить

Порой папы к проказам детей относятся куда проще, чем мамы. Но попытки заступиться за детей перед мамой часто приводят к неожиданным последствиям

Александр 2 часа назад в корне бредовая ситуация. нa мой взгляд, должно быть так: "раскидали игрушки? пока не соберете никаких мультиков!" - - Ответить

Никто не выкладывается так, как папа, сидящий с детьми. От тату-салона на дому, до гениальных приспособлений для укачивания детей — чего только папы не придумают

Папы всегда готовы на личном примере научить детей новым навыкам. А заодно и детство вспомнить, при случае

Тоша 2 часа назад Меня мама учила кататься на велике, при том что она ни разу не каталась) - - Ответить

Взгляды пап в вопросах сбалансированного питания бывают попроще, чем у мамы. Как, впрочем, и в вопросах сочетаемости продуктов

Руконожка Ай-Ай 5 часов назад Детей из ведра кормить предлагалось? Или туда пошла мамина готовка? - - Ответить

Наказание они тоже порой понимают по-своему

MelantoMania 5 часов назад И сын тут же в размерах вдвое сжался...Был одного роста с папой, пока тот стоял, а теперь папа сидит и сын тоже с ним одного роста. - - Ответить

Здорово, когда папа любит играть со своими детьми. Иногда, правда, отцы прямо чересчур увлекаются этим

Иногда кажется, что папы обладают каким-то особым везением. Ну а как иначе объяснить подобные ситуации?

А в процессе решения детских конфликтов папам порой нет равных

Обычно папы позволяют детям свободно проявлять себя, да и сами не слишком парятся по поводу общественного мнения

Александр 1 час назад ммм.. дети вроде норм одеты: сын в любимой футболке/толстовке человек-паук, дочка в юбке (возможно даже в платье). а папа как-будто с бодуна🤔 - - Ответить

Нередко мамы берут на себя всю заботу о детях. И, когда папе приходится взять на себя долю маминых задач, случаются конфузы

Для пап их дочка — самая лучшая, и никто на свете ее не достоин. В стремлении защитить свою подросшую малышку папы порой ведут себя сурово, а то и странно

Анастасия 1 час назад А потом в 30 лет: "почему до сих пор не замужем, где внуки?!" - - Ответить

Все больше мужчин легко справляются с домашними делами и готовкой. Но и немало пап, которые пока не готовы к кулинарным подвигам. Но выход они найдут все равно