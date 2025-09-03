14 комиксов про отцовство, которые показывают, что папа — это вам не мама. Но так даже интересней
Спеть колыбельную, почитать детям книжку, решить проблемы с детьми-двоечниками и накормить детей — все это папы умеют делать не хуже, чем мамы, но совсем по-другому. Эти комиксы об особой логике отцов, за которую мы их так любим. Приготовьтесь улыбаться и не воспринимайте все слишком всерьез, ведь в этом есть и доля шутки.
Быть папой — это порой есть обед в духе «ну не пропадать же добру»
Процесс укладывания ребенка спать папа и мама порой понимают по-своему
Вспоминаем до сих пор. Муж пошёл укладывать ребёнка, через минут пять из детской раздаётся: - Мааам, споёй мне песенку! Прихожу, говорю: - Так тебе же папа поёт! Сын: - Мам, он воет. Пока проржались, ребёнок уснул)))
Порой папы к проказам детей относятся куда проще, чем мамы. Но попытки заступиться за детей перед мамой часто приводят к неожиданным последствиям
в корне бредовая ситуация. нa мой взгляд, должно быть так: "раскидали игрушки? пока не соберете никаких мультиков!"
Никто не выкладывается так, как папа, сидящий с детьми. От тату-салона на дому, до гениальных приспособлений для укачивания детей — чего только папы не придумают
Папы всегда готовы на личном примере научить детей новым навыкам. А заодно и детство вспомнить, при случае
Взгляды пап в вопросах сбалансированного питания бывают попроще, чем у мамы. Как, впрочем, и в вопросах сочетаемости продуктов
Детей из ведра кормить предлагалось? Или туда пошла мамина готовка?
Наказание они тоже порой понимают по-своему
И сын тут же в размерах вдвое сжался...Был одного роста с папой, пока тот стоял, а теперь папа сидит и сын тоже с ним одного роста.
Здорово, когда папа любит играть со своими детьми. Иногда, правда, отцы прямо чересчур увлекаются этим
Иногда кажется, что папы обладают каким-то особым везением. Ну а как иначе объяснить подобные ситуации?
А в процессе решения детских конфликтов папам порой нет равных
Обычно папы позволяют детям свободно проявлять себя, да и сами не слишком парятся по поводу общественного мнения
ммм.. дети вроде норм одеты: сын в любимой футболке/толстовке человек-паук, дочка в юбке (возможно даже в платье). а папа как-будто с бодуна🤔
Нередко мамы берут на себя всю заботу о детях. И, когда папе приходится взять на себя долю маминых задач, случаются конфузы
Для пап их дочка — самая лучшая, и никто на свете ее не достоин. В стремлении защитить свою подросшую малышку папы порой ведут себя сурово, а то и странно
Все больше мужчин легко справляются с домашними делами и готовкой. Но и немало пап, которые пока не готовы к кулинарным подвигам. Но выход они найдут все равно
А какая у вас любимая история о папе? Или, может быть, вы сами — отец? Поделитесь своей забавной историей.
Если вам понравилась эта статья, предлагаем вам вспомнить свой последний отпуск, посмотрев эти комиксы. Или прочитать еще одну добрую статью о том, как папы и мужья говорят «люблю» без слов — своими действиями.
Комментарии
Хорошо что предупредили не реагировать серьёзно на эти коменсы. Но всё равно, настолько тупые и притянутые за уши ситуации, что обсуждать нечего.
Больше всего веселят мамские комменты под картинками где мамам все не так))))
Даа, совсем нас за дебилов берут
Текст то сложно, глазки устают, головка бо- бо
Картиночки им будут в самый раз....