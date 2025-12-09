15 фото и историй, которые мощно пропитаны духом наших школьных дискотек
Порой, когда пересматриваешь старые снимки, внутри бурлит целый спектр эмоций. От стыда до восхищения и легкой ностальгии. Вот несколько снимков из прошлого, которые сделаны или непосредственно на дискотеке, танцах или во время подготовки к ним. Что за времечко было!
«Ребята, это был 2007 и я считал себя самым крутым»
«У нас в школе была дискотека, сказали приходить в масках. Девушка слева поняла это по-своему»
«Вот как мы танцевали на школьной дискотеке в 2000-х»
- Ржу! У меня были свои версии каждой шмотки из этих. © Sink-Kindly / Reddit
«2010 год, мы с подружками собираемся в школу на танцы. Жили мы в маленьком городке, поэтому в то время это был просто писк нашей местной моды»
«2001 год, завтра танцы, поэтому, я, естественно, вечером выглядела так»
«Мама поделилось снимком в соцсетях. Это я, в начале 2000-х готовлюсь к танцам. Тема вечера — готы»
«2001 год, я оканчиваю 8-й класс. И знаете что? С тех пор я лучше танцевать не стал»
Мне нравится улыбка девушки. У парня поза напоминает стойку для обороны)
«Мое фото на выпуском, на который я не хотела идти»
- Пойти стоило только ради того, чтобы показать миру эти волосы. © TBexxxxx / Reddit
«1990 год, и я надела свое „модное“ платье на школьную тусовку»
- А вы уверены, что это 90-е годы? Как будто бы они были в моде в 60-е. © star11308 / Reddit
«2005 год, мне 11, школьная дискотека. Я танцую под Gorillaz. Думаю, объяснять, что со мной никто не танцевал, не надо»
«Представляете, мне тут 11, и я сам оделся так на школьную тусу»
«Я на свидании в школе в честь дня всех влюбленных»
«Лучшее фото со школьных танцев всех времен»
- И кто додумался притащить кота на танцы? © twalker294 / Reddit
«В 2011 я пошла так на танцы. Образ собирался в последние минуты»
«Я в 8 классе танцую с мальчиком, который мне нравится»
Бонус: а вот классная история со школьных танцев
- На школьные танцы мама разрешила надеть ее золотые сережки. Приехала она на авто за мной, я сажусь, а одной сережки нету. Вернулись. Но как искать, если в спортзале до фига людей? В отчаянии подлетаю я к дежурной учительнице, и эта мировая женщина берет и буквально врубает везде свет, и просит всех срочно начать искать сережку. Нашли, в общем.
А вот еще одна классная подборка от нашей редакции: 16 фото, где свадьба превратилась в настоящее шоу.
