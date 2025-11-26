16 фото, где свадьба превратилась в настоящее шоу

Свадьба — это не просто регистрация отношений, это, прежде всего, уникальный опыт и отражение брачного союза. Но что происходит, когда в дело вступают креативность, чувство юмора и готовность отойти от всех шаблонов? Получается настоящее, незабываемое шоу, которое моментально вирусится в интернете!

«На свадьбе муж случайно уронил кусок торта. Каждый раз ржу, когда вижу»

«Я скептически отнеслась к идее мужа пригласить на нашу свадьбу контактный зоопарк»

«Мой 6-летний двоюродный брат был диджеем на свадьбе своей мамы. Я бы сказал, что этот великолепный снимок подвел итог его ночи».

«В последний момент мой дядя (священник) удивил нас, сказав моей жене, что теперь она может поцеловать своего мужа... Мне понравилось!»

«Мой друг — свадебный фотограф. Все считают, что это очень милый тортик»

Они все еще женаты? © CraftFamiliar5243 / Reddit

«Свадьба моего кузена»

«У нас была одна из самых нетрадиционных свадеб, которые только можно представить, и мы не могли быть счастливее»

«Моя подруга, профессиональный факир, попросила меня сфотографировать ее в свадебном платье»

«Мой брат и его жена в день их свадьбы, 90-е»

«Мои родители на своей свадьбе в стиле викингов»

«Мы потратили на свадьбу всего 12 долларов, купили платье в секонд-хенде»

«Цветочница на вчерашней свадьбе»

«Пошел на свадьбу, где кольца были принесены белоголовым орланом»

«Мое свадебное платье из шелкового бархата»

«Недавно побывал на свадьбе, где был одним из немногих холостяков»

Каким же испуганным ты выглядишь! © omnichronos / Reddit

«Мой друг сходил на свадьбу. Кто-то снял это. Ликуй, интернет!»