16 фото, где свадьба превратилась в настоящее шоу
Свадьба — это не просто регистрация отношений, это, прежде всего, уникальный опыт и отражение брачного союза. Но что происходит, когда в дело вступают креативность, чувство юмора и готовность отойти от всех шаблонов? Получается настоящее, незабываемое шоу, которое моментально вирусится в интернете!
«На свадьбе муж случайно уронил кусок торта. Каждый раз ржу, когда вижу»
- Фотограф — просто огонь! © Tiny_Instance_9047 / Reddit
«Я скептически отнеслась к идее мужа пригласить на нашу свадьбу контактный зоопарк»
«Мой 6-летний двоюродный брат был диджеем на свадьбе своей мамы. Я бы сказал, что этот великолепный снимок подвел итог его ночи».
«В последний момент мой дядя (священник) удивил нас, сказав моей жене, что теперь она может поцеловать своего мужа... Мне понравилось!»
«Мой друг — свадебный фотограф. Все считают, что это очень милый тортик»
- Они все еще женаты? © CraftFamiliar5243 / Reddit
«Свадьба моего кузена»
«У нас была одна из самых нетрадиционных свадеб, которые только можно представить, и мы не могли быть счастливее»
Ох! Вот, что значит сиять от счастья! Как же невероятно приятно на вас смотреть ♥️
«Моя подруга, профессиональный факир, попросила меня сфотографировать ее в свадебном платье»
«Мой брат и его жена в день их свадьбы, 90-е»
«Мои родители на своей свадьбе в стиле викингов»
«Мы потратили на свадьбу всего 12 долларов, купили платье в секонд-хенде»
То ли прогулка Шагала, то ли Гусар Евграф Давыдов 🤭
Но, судя по счастливым лицам, что-то про любовь 🤗
«Цветочница на вчерашней свадьбе»
«Пошел на свадьбу, где кольца были принесены белоголовым орланом»
«Мое свадебное платье из шелкового бархата»
«Недавно побывал на свадьбе, где был одним из немногих холостяков»
- Каким же испуганным ты выглядишь! © omnichronos / Reddit
«Мой друг сходил на свадьбу. Кто-то снял это. Ликуй, интернет!»
- Он симпатичный и, похоже, знает толк в развлечениях. Он, случаем, не женат? © pandito_flexo / Reddit
Надеемся, эта подборка подарила вам не только улыбку, но и вдохновение. Эти снимки — лучшее доказательство того, что свадебное торжество не обязано следовать строгим, устаревшим правилам. Это ваш уникальный опыт, который должен отражать вашу индивидуальность, а иногда и здоровое чувство юмора.