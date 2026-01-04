18 случаев, когда хлам с помойки превратился в произведение искусства

Каждый из нас хоть раз выбрасывал старые или сломанные вещи в полной уверенности, что им место только на свалке. Но там, где мы видим лишь хлам, люди с фантазией видят материал для шедевра. В их талантливых руках никому не нужные лоскутки превращаются в одежду, разваливающаяся мебель начинает выглядеть как новенькая, а разбитое зеркало становится изюминкой интерьера.

1. «Живем с женой в турецкой деревне. Шьем одежду без выкроек, а лоскутки собираем по бабкиным сундукам и базарам»

2. «Отреставрировала кожаную куртку, которая хранилась у деда в подвале»

3. «Сшила себе платье из дешевого пододеяльника»

4. «Сшила куртку из старого пледа. 6 часов мерок, резки и шитья. Еще не совсем готова, но я в восторге»

5. «Две пары штанов из секонда не подошли по размеру, так что я соединила их и сделала одни, которые сидят идеально»

6. «Купила кардиган, вживую оказался ужас, распустила на пряжу и связала коту лежанку»

7. «Купил и попытался восстановить. Делаю такое впервые, но результат мне нравится»

8. «Соседи выкинули этот стул. А я рискнул, потратил время на шлифовку и перетяжку, и в награду получил нечто прекрасное»

9. «Посмотрите, что я сделала из старой тумбочки для дочерей. Они играют с ней без остановки уже 2 дня!»

10. «Реставрация ржавой скамейки 20 века»

11. «Восстановила старинный кедровый сундук — потребовалось 40 часов шлифовки»

12. «Вторая жизнь для этой выброшенной красоты»

13. «Вот как мы починили разбитое зеркало»

14. «Моя первая винтажная реставрация!»

15. «Домик для моих кошек. Сделал давно, но до сих пор в строю»

16. «За год подводных поисков насобирал больше 20 кг свинца. Переплавил старые грузики — и вот они снова в деле, а заодно океан стал чище»

17. «До и после реставрации металлических гномов, которых я купила в благотворительном магазине»