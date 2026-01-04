Живут в сельской местности, стараются делать руками все, что едят и используют.
18 случаев, когда хлам с помойки превратился в произведение искусства
Каждый из нас хоть раз выбрасывал старые или сломанные вещи в полной уверенности, что им место только на свалке. Но там, где мы видим лишь хлам, люди с фантазией видят материал для шедевра. В их талантливых руках никому не нужные лоскутки превращаются в одежду, разваливающаяся мебель начинает выглядеть как новенькая, а разбитое зеркало становится изюминкой интерьера.
1. «Живем с женой в турецкой деревне. Шьем одежду без выкроек, а лоскутки собираем по бабкиным сундукам и базарам»
- И жакет, и жена просто чудо! © Meohmiohondabayou / Reddit
- О-чу-ме-ть! © sewhappycolorado / Reddit
2. «Отреставрировала кожаную куртку, которая хранилась у деда в подвале»
3. «Сшила себе платье из дешевого пододеяльника»
4. «Сшила куртку из старого пледа. 6 часов мерок, резки и шитья. Еще не совсем готова, но я в восторге»
5. «Две пары штанов из секонда не подошли по размеру, так что я соединила их и сделала одни, которые сидят идеально»
Старый приёмчик) как-то мне подарили джинсы с хэндмейд-вставками. Были они расклешенные внизу и от колена по шву разрезаны. Но не просто разрезаны, а ещё и продублированы яркой цветной подкладкой, так что когда идёшь , эти разрезы распахивались и видно было всю эту красоту. Можно было и скреплять эти разрезы огромными булавками поперечными, тоже интересно выглядело.
6. «Купила кардиган, вживую оказался ужас, распустила на пряжу и связала коту лежанку»
7. «Купил и попытался восстановить. Делаю такое впервые, но результат мне нравится»
8. «Соседи выкинули этот стул. А я рискнул, потратил время на шлифовку и перетяжку, и в награду получил нечто прекрасное»
- Легендарная вещь! Мне так нравится выбранная вами ткань. © catalarm / Reddit
9. «Посмотрите, что я сделала из старой тумбочки для дочерей. Они играют с ней без остановки уже 2 дня!»
- Я уже давно не ребенок, но хочу такую же! © SnoraDora / Reddit
10. «Реставрация ржавой скамейки 20 века»
- Браво! Многие бы решили, что такая развалюха только на выброс, а ты ее оживил. © Unknown author / Reddit
11. «Восстановила старинный кедровый сундук — потребовалось 40 часов шлифовки»
12. «Вторая жизнь для этой выброшенной красоты»
Хозяин барин, конечно, но есть такие красивые обивочные ткани, например, с вышитыми птицами, цветами, часто можно купить даже маленький лоскуток, ровно на один стул. Спинка хороша сама по себе без украшений, тем более, скорее всего в процессе эксплуатации рисунок будет постепенно стираться, обтираясь о спину.
- Я думала, ерунда какая-то получится, но это просто огонь! © wrenlymay / Reddit
13. «Вот как мы починили разбитое зеркало»
- Теперь мне тоже хочется разбить зеркало и сделать так же! © lilybattle / Reddit
14. «Моя первая винтажная реставрация!»
15. «Домик для моих кошек. Сделал давно, но до сих пор в строю»
16. «За год подводных поисков насобирал больше 20 кг свинца. Переплавил старые грузики — и вот они снова в деле, а заодно океан стал чище»
17. «До и после реставрации металлических гномов, которых я купила в благотворительном магазине»
18. «Свекровь подарила мне свою старую кормушку для птиц, потому что знала, что я смогу ее отреставрировать»
