15 умельцев, которые доказали, что старые вещи — это просто недооцененный ресурс

Зачем выбрасывать старые вещи, если их можно превратить во что-то невероятное? Герои этой статьи доказали, что даже безнадежно испорченные предметы могут обрести вторую жизнь — главное, немного фантазии и ловкие руки.

«Ремешок для Apple Watch из переработанной ткани»

«Муж собирался выбросить эти порванные брюки»

«Лампа, переделанная в подставку для растений»

«Любимый свитер сел во время стирки, но я придумала кое-что крутое»

«Вместо того, чтобы выбросить его, я соединила его с этой толстовкой».

«Отремонтировала диван, испорченный кошками»

Просто вау! Хочу, чтобы мои коты теперь тоже что-нибудь изорвали. © 10000ofhisbabies / Reddit

«Нашла применение джинсам, которые не ношу»

«Использовала старое зеркало, чтобы сделать себе кровать»

«Я обновляю одежду, разрисовывая ее»

«Амбушюры на наушниках совсем изорвались, подглядел в интернете такой способ их починить»

«Рисунок начал стираться с моего фартука, поэтому я вышила его»

"Переработанные игрушки и мусор превратила в эту гигантскую нелепую штуку. А затем запечатала смолой"

«Этот рюкзак выпустится из школы вместе со мной, нравится ему это или нет»

«Баскетбольное кольцо из старых деревянных поддонов. Даже само кольцо был бесплатным — спасено со свалки»

"Расшила свои любимые джинсы"