15 умельцев, которые доказали, что старые вещи — это просто недооцененный ресурс
Сделай сам
49 минут назад
Зачем выбрасывать старые вещи, если их можно превратить во что-то невероятное? Герои этой статьи доказали, что даже безнадежно испорченные предметы могут обрести вторую жизнь — главное, немного фантазии и ловкие руки.
«Ремешок для Apple Watch из переработанной ткани»
«Муж собирался выбросить эти порванные брюки»
«Лампа, переделанная в подставку для растений»
«Любимый свитер сел во время стирки, но я придумала кое-что крутое»
Неужели она себя в зеркале не видит? Ну есть же близкие люди, которые подсказать могут?
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«Вместо того, чтобы выбросить его, я соединила его с этой толстовкой».
«Отремонтировала диван, испорченный кошками»
Если кошки по прежнему в доме, то это к сожалению напрасный труд.
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- Просто вау! Хочу, чтобы мои коты теперь тоже что-нибудь изорвали. © 10000ofhisbabies / Reddit
«Нашла применение джинсам, которые не ношу»
«Использовала старое зеркало, чтобы сделать себе кровать»
Сдается мне, это не "старое" зеркало, а китайская пластиковая штамповка
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- Вау! Как креативно! © MarshmallowJeIIo / Reddit
«Я обновляю одежду, разрисовывая ее»
«Амбушюры на наушниках совсем изорвались, подглядел в интернете такой способ их починить»
«Рисунок начал стираться с моего фартука, поэтому я вышила его»
"Переработанные игрушки и мусор превратила в эту гигантскую нелепую штуку. А затем запечатала смолой"
«Этот рюкзак выпустится из школы вместе со мной, нравится ему это или нет»
«Баскетбольное кольцо из старых деревянных поддонов. Даже само кольцо был бесплатным — спасено со свалки»
"Расшила свои любимые джинсы"
«Я дурею от этой прикормки. Перерабатываю бутылки для 3Д печати»
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Фото на превью safety_pin_era / Reddit
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