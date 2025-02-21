15 умельцев, которые доказали, что старые вещи — это просто недооцененный ресурс

Сделай сам
49 минут назад

Зачем выбрасывать старые вещи, если их можно превратить во что-то невероятное? Герои этой статьи доказали, что даже безнадежно испорченные предметы могут обрести вторую жизнь — главное, немного фантазии и ловкие руки.

«Ремешок для Apple Watch из переработанной ткани»

«Муж собирался выбросить эти порванные брюки»

«Лампа, переделанная в подставку для растений»

«Любимый свитер сел во время стирки, но я придумала кое-что крутое»

«Вместо того, чтобы выбросить его, я соединила его с этой толстовкой».

«Отремонтировала диван, испорченный кошками»

«Нашла применение джинсам, которые не ношу»

«Использовала старое зеркало, чтобы сделать себе кровать»

«Я обновляю одежду, разрисовывая ее»

«Амбушюры на наушниках совсем изорвались, подглядел в интернете такой способ их починить»

«Рисунок начал стираться с моего фартука, поэтому я вышила его»

"Переработанные игрушки и мусор превратила в эту гигантскую нелепую штуку. А затем запечатала смолой"

O_о
38 минут назад

Окей, это странным образом лаконично. Только держать под стеклом

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«Этот рюкзак выпустится из школы вместе со мной, нравится ему это или нет»

«Баскетбольное кольцо из старых деревянных поддонов. Даже само кольцо был бесплатным — спасено со свалки»

"Расшила свои любимые джинсы"

«Я дурею от этой прикормки⁠⁠. Перерабатываю бутылки для 3Д печати»

Фото на превью safety_pin_era / Reddit

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