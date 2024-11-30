18 мужчин, которые преобразили свои квартиры и заслужили похвалу и щепотку зависти
Дизайн
4 часа назад
Герои нашей статьи — мужчины, которые смотрели-смотрели на свои дома и квартиры и решили, что пришло время делать ремонт или хотя бы редизайн. Они засучили рукава и принялись обновлять свои гнездышки. Многие из них все делали сами, за что им можно только поаплодировать. Что ж, давайте же посмотрим, как они преобразили пространство вокруг себя.
«Я геолог, мне 30 лет. Вот как теперь выглядит мой дом, в который я переехал на этой неделе»
«Спустя 3 года моя гостиная стала выглядеть именно так, как мне хотелось. Заменил всего несколько вещей, а какая разница!»
«Вот и мое до и после. Спасибо за все советы»
- Вот это трансформация! Обожаю этот синий, который ты выбрал. © ictksman / Reddit
«Переделали гостевую ванную. Стену расписывали вручную»
«Сделали бюджетный ремонт в однушке под сдачу»
- Очень симпатично, вы однозначно молодец. © Gyluwood / Pikabu
- Может, вы и мне такой ремонт забахаете? © Temach911 / Pikabu
«До и после»
«Шторы сыграли огромную роль»
- Ого, какие замечательные перемены! Я как раз думала повесить шторы, и вы меня определенно вдохновили. © BodyPuppeteer / Reddit
«Наконец-то закончил ремонт в своей спальне»
«Купил дом и думал, что просто перестелю полы и все. А в итоге чуть ли не полностью его разобрал. Но теперь он мой, и мне он очень нравится»
«До и после полной реконструкции дома. Мы попросили электрика спрятать провода под шкафами. Определенно не будем скучать по старым розеткам»
"ДО" мне нравится больше. Более однородное, есть целостность помещения, глаз не скачет по предметам обстановки.
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Ответить
«Мое новое жилье до и после ремонта. Въехал год назад, но еще не полностью все закончил»
- Вот это разница, просто день и ночь! © Raikiri_Rasetsu / Reddit
«Моя гостиная»
«Ремонт полностью делал сам»
- Как же вы бесите со своими прямыми руками. Я устал завидовать. © creagen / Pikabu
«Предстоит еще много работы, но пока что я очень доволен»
«Мне 27. Вот как теперь выглядит моя студия. Горжусь этим преображением»
«Строительным работам учился по роликам в интернете. Освоил кладку стен, штукатурку, плитку, обои, полы. Если и ругать за косяки, то только себя. Не бойтесь нового»
«Ремонт можно приостановить, но невозможно закончить»
«Теперь у меня немужественная кухня в бабушкином стиле. Она для меня просто место счастья»
- Я мужчина и я бы на этой кухне готовил все подряд! Выглядит здорово. © Explore-PNW / Reddit
И вот еще несколько статей о том, как уютно могут выглядеть мужские квартиры:
Фото на превью kisforkyle / Reddit
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