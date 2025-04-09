16 безнадежно испорченных вещей, которым подарили вторую жизнь

Герои романа Олдоса Хаксли "О дивный новый мир" любили поговаривать: "Чем старое чинить, лучше новое купить". Но в нашем, невымышленном мире многие с такой позицией не согласны. Они уверены, что отреставрировать можно все что угодно, и доказывают это на собственном примере.

"Восстановил машину отца, которая была произведена еще в 70-х"

«Спонтанно возникло желание купить какой-нибудь мусор и сделать из него что-нибудь дельное»

«В итоге у какого-то мужичка из гаража было куплено напрочь разрушенное кресло. Ничего живого, кроме дерева, там не осталось. Обтяжка кресла, конечно, сделана не идеально, но это был мой первый опыт, так что получилось неплохо».

«Мне 23 года. Восстановил трехколесный велосипед, на котором я катался в 4 года, для сына моего друга»

"Купили за копейки и превратили в прикроватную тумбочку"

"Отреставрировал двери мавзолея, которым 100 лет"

«Это моя первая реставрация мебели. Сколько же ошибок было совершено! Но в целом мне нравится результат»

Ого, выглядит как новенький! Отличная работа. © wetguns / Reddit

«Впервые реставрирую настолько ржавый молоток. Рукоятку тоже сам сделал»

«Я начинающий столяр. Восстановил стул, который нашел на помойке. Кажется, получилось очень даже неплохо»

«Эти стулья вытащили из сгоревшего дома и принесли мне на реставрацию. По-моему, здорово получилось»

«Я 18-летний столяр, это моя первая реставрация»

«Я купил этот столик в комиссионном магазине 12 лет назад, и с тех пор он стоял возле моей кровати. Настало время привести его в порядок!»

«У моих родителей есть выключатель, которому 100 лет. Он работал нестабильно. Я разобрал его, отполировал внешнюю часть, починил все внутри, и теперь он отлично работает!»

«Журнальный столик, которому я дал новую жизнь»

Восстановление ковра

"Этот комод в нашей семье уже лет 70. Решил его наконец в порядок привести. Представляете, на нем 6 слоев краски было"

Выглядит великолепно! И зачем только люди закрашивают такое прекрасное дерево. © Philly3sticks / Reddit