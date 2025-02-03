А я бегемотиков , пингвинчиков и старые киндер- игрушки, которые собирали с дочкой, отдала в детский дом ребятишкам. Дочка до сих пор ругается, но все в детстве любят игрушки, которым можно спрятать в кулачок или карман и там гладить.
17 человек, чьи дома оказались с секретиком
Заезжая в новое жилье можно иногда обнаружить пару сюрпризов от предыдущих жильцов. Разные спрятанные диковинные вещи, своеобразные сокровища или записки. А иногда и в доме, в котором человек прожил вроде бы всю жизнь, можно наткнуться на любопытные находки.
- Несколько лет назад была очень тяжелая ситуация с деньгами. Вечер. Иду домой. Звонит первая теща! «Виталь, я переезжала тут на днях. Из вашей комнаты шкаф решила с собой забрать. Его разбирать при мне стали рабочие, а из него вывалился конверт. В нем $ 2000. Я половину Лене отдала, а половина твоя, заезжай как сможешь».
Я с первой женой прожил чуть меньше четырех лет и развелся пятнадцать с лишнем лет назад. Но я вспомнил, как мы, скакали как кони, собираясь в первый совместный отпуск. И это после почти двух лет совместной жизни. И у нас была заначка — эта самая, в две моих месячных зарплаты. Кто ее должен был спрятать из нас мы не могли вспомнить. И перерыв все и вся так и не нашли. Винить было некого. Но самым большим сюрпризом, большем чем просто деньги, поддержавшие меня в трудный момент, было то, что бывшая теща, найдя это спустя полтора десятка лет, так поступила. Моя вера в человечество в тот день выросла как никогда. © E6AKArpo3HaR / Pikabu
- На прошлой неделе копалась в семейном архиве, искала фото бабушки. Нашла старый снимок с какой-то свадьбы, на заднем плане вижу молодого парня, который улыбается прямо в камеру. Пригляделась — это мой муж в юности. И что он там делал? Говорит, что даже не помнит такого. © Палата № 6 / VK
- У моей жены есть привычка во все свои вещи, где есть карманы, класть деньги по 100-200, иногда и 500 может положить. На случай: «Мало ли я без денег выйду, а тут по карманам посмотрю и по чуть-чуть наскребу на покупку». Но сегодня я реально офигел! Мы решили перебрать все старые вещи и выкинуть те, которые уже отслужили верой и правдой. В своих старых джинсах, куртках, единственное, что я находил это было — фантики от конфет или отломанные части детских игрушек, а вот жена к концу ревизии насобирала 7 тысяч! Мне иногда кажется, что если перебрать все ее вещи, то на собранные деньги можно, минимум, месяц не работать. © Hranitel789 / Pikabu
- Недавно нашел дома на чердаке старые коробки с вещами из моего детства. Там были разные поделки из школы, рукодельные аппликации, детские вещи. Больше всего меня порадовало, что там была целая шкатулка игрушек из киндер-сюрпризов! Кто помнит этих бегемотиков и пингвинчиков легендарных? Оказывается, у меня была собрана полная коллекция! И если некоторые находки я повыбрасывал, некоторые выставил на продажу, то эти фигурки я оставлю себе на память, они для меня, как настоящее сокровище! © Палата № 6 / VK
«Разбирала бабушкины вещи и нашла лебедя из уранового стекла».
- Уехали с мужем на полгода по работе в другой город, сняли квартиру поближе к офису. Заходим, обустраиваемся, и тут слышим шорохи. Каково же было наше удивление, когда мы обнаружили в квартире кота! Оказалось, он уже больше года жил один — хозяева уехали работать за границу, а его просто оставили. Раз в неделю кто-то приходил насыпать еду в миску и наливать воду в тазик. Первое время кот бегал от нас и прятался, но через пару недель привык, начал спать с нами на кровати и провожать нас к дверям. К концу нашей командировки уже не представляли, как его тут бросить. Забрали домой, и теперь этот пушистый товарищ — наш лучший друг. © Карамель / VK
- Разбирали недавно вещи перед переездом. Нашли небольшой сверток. Так сразу и не скажешь, что может там находиться. Но я точно не такое ожидал увидеть внутри. Деньги, а именно внушительная стопка новеньких «десяток»! © PoltoraKitkata / Pikabu
Бедный котик! Как можно животное оставить одного так надолго? Изверги бессердечные
- Первокурсница, живу в общаге. Обожаю кофе, просто жить без него не могу. Когда заехала в комнату, на столе нашла маленькую коробочку с разными капсулами для кофемашины, а сверху приклеена записка: «Наслаждайся новым этапом жизни!» Я была в восторге, это так неожиданно и приятно! Решила, что, когда буду съезжать, обязательно оставлю что-нибудь похожее для следующего жильца, чтобы продолжить эту замечательную традицию. © Не все поймут / VK
- Внезапно вспомнилось. В детстве у нас не было санок, я по этому поводу не сильно страдала, но иногда покататься хотелось. Недавно разбирали сарай и под грудой разного хлама лежали хорошие, крепкие санки. Оказывается, санки были, просто о них забыли. © Unknown author / Pikabu
«Нашел это на чердаке недавно купленного дома 1926 года».
- Вспомнилось. В один из выходных, зима, сидим с дедом (бабуля на смене в поликлинике), дед мне такой: «А давай на балконе порядок наведем?» Сказано, сделано. Все старье в кучу и на мусорку. Приходит бабуля вечером, мы с дедом довольные, говорим, мол, балкон убрали. Бабушка разулыбалась, секунд на 10, а потом посерела, у деда спрашивает: «Ботинки где?»
Дед тоже становится серого цвета. Они на меня оба: «Одевайся, показывай куда мусор выносил». Идем на мусорку. И мои дед с бабушкой начинают реально в ней рыться, я в шоке. Я стою, по сторонам смотрю, и тут вижу ботинок, припорошенный снегом, он у меня из ведра выпал по дороге, я его и пнул, как следует. Говорю им, мол, этот? Бабуля к нему. Сует в него руку и кивает. Оказалось, они туда золото спрятали, кольца свои обручальные и прочее. В общем, обошлось. Сейчас у мамы все хранится. © Kilba83 / Pikabu
- Дошла очередь до шкафа, что находится на моей новой даче. Данный шкаф, впрочем, как и множество другого, оставила старая хозяйка. А в ящиках я нашел новые столовые приборы, мясорубку и подстаканник. И много другого полезного. © cristall75 / Pikabu
Мне мама как то призналась что чуть было не выбросила в окно свою золотую цепочку. В спальне нa подоконнике у неё был склад всякого барахла. Она решила навести порядок. Лежала там старая бумажная салфетка и мама хотела выбросить её в окно. Но почувствовала, что в ней что-то есть. Развернула, а там цепочка! Потом, когда рассказывала мне говорит, - "если бы я выкинула случайно, то подумала бы нa тебя, что ты украла". Я тогда офигела знатно. Но вот такая была моя мама.
- Больше года назад я развелся. Мы жили у ее родителей, и надо было мне сваливать. Собрав все накопления и продав машину, я смог позволить себе лишь старую однокомнатную на первом этаже. Зато свое. Без ипотеки. Квартира стояла больше 20 лет. В ней был лютый бардак и бабушкин ремонт. Кругом грибок и плесень.
Продавал это чудо какой-то родственник предыдущего жильца. Да и еще долг за квартирой был не кислый, не было света и впоследствии работали лишь три розетки.
К лету поднакопил немного и выкинул часть старой мебели. Начал делать ремонт. Отодрал в коридоре половицы, а под ними лежали пачки с долларами в полиэтиленовом пакете! Мне чужого не надо. Позвонил предыдущему владельцу, оказалось, что он уже ушел из нашего мира. Короче долго я над этим думал. Квартира моя, значит и все что в ней — мое. Сделал я на эти деньги нормальный ремонт. Купил машину и дачу. Не жалею. © GIBORYAN / Pikabu
- Купили в ипотеку квартиру. Квартира долгое время пустовала. В общем досталась она нам со старым ремонтом и вещами. И вот в один день полез я в верхний шкаф на кухне, и обнаружил там несколько пачек чая и соды. © tatmachok / Pikabu
Реальное богатство - чай и сода! Только продолжения нет, что в каждой пачке чая была пачка баксов и евро, а в соде - золотишко и бриллианты.
- Когда делал ремонт в доме, то нашел приглашение на свадьбу. Но самое интересное, что это была свадьба моей коллеги, которая была еще до того, как я ее узнал. © Klewenisms204 / Reddit
- Я потратил 3000 фунтов на ремонт ванной. Все делал сам, так как не мог позволить себе нанять кого-то. А во время замены труб я нашел 3400 фунтов наличными, спрятанными в стене. Лучший день в моей жизни. © Ali35j / Reddit
- От бабушки нам досталась квартира в хрущевке. Десять лет мы ее сдавали одной молодой семье. Люди особой чистоты в доме не держали. При выселении, квартиранты вынесли все из квартиры. В доме было очень грязно, в кладовке кастрюля с остатками теста, которая пролежала там не один месяц. Ладно, забили мы на все это, стали делать ремонт, начинаем ломать кладовку. На полке, на уровне глаз, под газеткой и трехлитровой банкой с соленьями десятилетней давности находим конверт, в конверте деньги. Сумма была в размере 4-х месячной оплаты жилья. Видимо бабушка собирала и забыла нам сказать. Деньги ушли в ремонт. Если бы те квартиранты просто хоть раз прибрались там и выбросили ту банку с плесенью, то жили бы считай бесплатно 4 месяца. © Carped / Pikabu
А вот еще подборка занятных находок, на которые люди наткнулись совершенно случайно.
Комментарии
Уехали, оставили кота, раз в неделю ему приносили еду... это пиз&ец, дорогие товарищи! Коту - респект и уважение, что выжил
Прикольно, что из всей подборки историй комментарии только про котика. Ага, caмая правдоподобная сказка.
Про кота - очень даже верю! Кот - молодец. У нас в соседнем подъезде соседи уехали в отпуск, оставив дома одного карликового пуделя! К нему приходил человек, кормил, выгуливал, и уходил. Песик выл сутками напролет! Пудели не выносят одиночества. Да и какая бы собака вынесла...