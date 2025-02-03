17 человек, чьи дома оказались с секретиком

Мне мама как то призналась что чуть было не выбросила в окно свою золотую цепочку. В спальне нa подоконнике у неё был склад всякого барахла. Она решила навести порядок. Лежала там старая бумажная салфетка и мама хотела выбросить её в окно. Но почувствовала, что в ней что-то есть. Развернула, а там цепочка! Потом, когда рассказывала мне говорит, - "если бы я выкинула случайно, то подумала бы нa тебя, что ты украла". Я тогда офигела знатно. Но вот такая была моя мама.