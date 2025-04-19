14 фото мам и бабушек, чья харизма сильнее времени
Ностальгия
1 час назад
Старые семейные фотографии — как маленькие окна в прошлое. На них запечатлены моменты, которые уже давно стали воспоминаниями. Иногда один взгляд на пожелтевший снимок способен вызвать целую волну эмоций. Это не просто картинки — это живая история наших мам и бабушек.
«А мама предупреждала: „Никаких конфетти!“»
- Ох, кому-то сейчас не поздоровится! © PostwarVandal / Reddit
«Моя мама в путешествии, 1980-е»
«Мои бабушка и дедушка в день свадьбы в 50-х»
- Нереально, насколько они оба великолепны! © undertakinglife / Reddit
«60 лет в браке»
«Моя мама (27 лет) и бабушка (48 лет)»
«Моя бабушка готовится покорять город, 1965 год»
«Бабуле 92. А когда ей было 19, она послала эту фотку моему деду — своему жениху»
"Ее отец узнал об этом, офигел и заставил ее написать ему, чтобы он вернул фотографию обратно".
«Обожаю эту фотографию моей мамы, 1999 год»
«Моя бабушка, 1975 год»
«Моя бабушка в 50-х»
«Моя мама в середине 1970-х»
«Моя бабушка в конце 60-х в Аризоне»
«Моя бабушка, 1976 год»
All the leaves are brown (all the leaves are brown)
And the sky is gray (and the sky is gray)
I've been for a walk (I've been for a walk)
On a winter's day (on a winter's day)
I'd be safe and warm (I'd be safe and warm)
If I was in L.A. (if I was in L.A.)
California dreamin' (California dreamin')
On such a winter's day
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«Моя бабушка отдыхает на „Харлее“, 60-е/70-е»
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Фото на превью HannaaaLucie / Reddit
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