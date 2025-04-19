14 фото мам и бабушек, чья харизма сильнее времени

Ностальгия
1 час назад

Старые семейные фотографии — как маленькие окна в прошлое. На них запечатлены моменты, которые уже давно стали воспоминаниями. Иногда один взгляд на пожелтевший снимок способен вызвать целую волну эмоций. Это не просто картинки — это живая история наших мам и бабушек.

«А мама предупреждала: „Никаких конфетти!“»

«Моя мама в путешествии, 1980-е»

«Мои бабушка и дедушка в день свадьбы в 50-х»

«60 лет в браке»

«Моя мама (27 лет) и бабушка (48 лет)»

«Моя бабушка готовится покорять город, 1965 год»

«Бабуле 92. А когда ей было 19, она послала эту фотку моему деду — своему жениху»

"Ее отец узнал об этом, офигел и заставил ее написать ему, чтобы он вернул фотографию обратно".

«Обожаю эту фотографию моей мамы, 1999 год»

«Моя бабушка, 1975 год»

«Моя бабушка в 50-х»

«Моя мама в середине 1970-х»

«Моя бабушка в конце 60-х в Аризоне»

«Моя бабушка, 1976 год»

НибаньтиКрипто
1 час назад

All the leaves are brown (all the leaves are brown)
And the sky is gray (and the sky is gray)
I've been for a walk (I've been for a walk)
On a winter's day (on a winter's day)
I'd be safe and warm (I'd be safe and warm)
If I was in L.A. (if I was in L.A.)
California dreamin' (California dreamin')
On such a winter's day

-
-
Ответить

«Моя бабушка отдыхает на „Харлее“, 60-е/70-е»

Фото на превью HannaaaLucie / Reddit

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее