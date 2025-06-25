10 фактов о бразильском карнавале, которые круче, чем самые страстные танцы

Если у карнавала есть король, то должна быть и королева! Ее выбирают каждый год. Королева славится красотой и, что самое важное, умением танцевать самбу.

В Рио королеву выбирают не по паспорту или богатству, а по ногам. Она может быть и из бедного района, главное, чтобы она славилась своей красотой и ногами могла отбивать самбу.

Вот и все. Трон ее.