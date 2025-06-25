10 фактов о бразильском карнавале, которые круче, чем самые страстные танцы

Путешествия
2 часа назад

Давайте раскроем несколько удивительных и малоизвестных фактов о бразильском карнавале. Эти факты не только удивят вас, но и сделают ваше путешествие в Бразилию еще более захватывающим — представьте, как здорово будет блеснуть ими в разговоре с местными!

Карнавал в Книге рекордов Гиннеса

Карнавал в Рио-де-Жанейро занесeн в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой карнавал в мире.

На карнавале в Бразилии все кричат про воду

Один из самых знаковых хитов бразильского карнавала — песня «Água Mineral» группы Timbalada. Этот трек идеально передает заразительную энергию стиля axé — музыкального направления, родившегося в штате Баия на северо-востоке Бразилии. Простыми, повторяющимися строчками песня мгновенно заряжает толпу, погружая всех в атмосферу безудержного веселья. Текст построен на принципе «вопрос-ответ», который идеально раскачивает толпу:
«Выпил воды? (Нет!)
Выпил воды? (Нет!)
Хочешь пить? (Да!)
Смотри, смотри, смотри — вот минералка!»

Мы никогда не знаем точную дату его проведения

Jul
2 часа назад

Что значит, не знаем. Знаем, конечно. Это как у нас масленица. За неделю до великого поста. Можно заранее просчитать. Или лунный календарь хаотичен, вы хотите сказать.

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Бразильский карнавал не имеет фиксированной даты. Обычно он проходит между февралем и мартом, в зависимости от того, когда отмечается Пасха. Каждый год заканчивается накануне Пепельной среды, которая открывает Великий пост. Это примерно за 46 дней до Пасхи, поэтому даты карнавала ежегодно меняются.

В последний день фестиваля многие получают сокращенный рабочий день

Влад
18 минут назад

Не весело. После карнавала идти работать - это совсем грустно.

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В Бразилии карнавал — настолько грандиозное событие, что в последний день фестиваля многие работники получают сокращенный рабочий день.

Если у вас стандартный график с 9 до 17, то в этот день вы, скорее всего, выйдете на работу только после 14:00. Весело, правда?

В дни карнавала можно встретить более 2 миллионов человек

Ежедневно во время карнавала в Рио на улицы выходит более 2 миллионов человек.

Король Момо

Король Момо — мифическое существо, которое открывает карнавал в Рио. Обычно его играет знаменитость высокого роста. Вечеринка не начнется, пока король Момо не даст сигнал!

Уходит более 4-х миллионов долларов

Многие слышали, что участие в карнавале — это дорогое удовольствие, но мало кто представляет, насколько. Некоторые школы самбы тратят более 4 миллионов долларов на наряды и подготовку.

Обязательно выбирают королеву каждый год

Если у карнавала есть король, то должна быть и королева! Ее выбирают каждый год. Королева славится красотой и, что самое важное, умением танцевать самбу.

В Рио королеву выбирают не по паспорту или богатству, а по ногам. Она может быть и из бедного района, главное, чтобы она славилась своей красотой и ногами могла отбивать самбу.

Вот и все. Трон ее.

Танцуют не только обычную самбу, но постановочный танец с зонтиками

Хотя самба — самая известная музыка карнавала, существует также и фрево — зажигательный танец с маленькими зонтиками. Фрево особенно популярен в северо-восточных штатах Бразилии, таких как Пернамбуку.

Первый Карнавал в Рио-де-Жанейро датируется 1723 годом

Первый Карнавал в Рио-де-Жанейро датируется 1723 годом, однако только в 1920 году в городе появились первые школы самбы, и этот танец стал неотъемлемой частью парадов. Школы самбы создаются среди жителей районов, которые вместе репетируют и готовят выступления для карнавала.

Каждый год бразильский карнавал доказывает: здесь нет зрителей — только участники! От грандиозных парадов в Рио до уличных вечеринок в Сальвадоре — весь город превращается в одну большую сцену, где танцуют, поют и радуются все, от малышей до стариков.

А самое главное — карнавал не заканчивается после официальных дат. Его энергия живет в бразильцах круглый год, в их музыке, в их улыбках, в их любви к жизни. Так что если хотите прочувствовать настоящую Бразилию — просто откройте сердце и пуститесь в пляс!

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Комментарии

Уведомления
Светлана БМВ
5 часов назад

У меня вопрос к нашей caмой бразильской участнице, Капибаре в кимоно: Вы бывали нa таких карнавалах? Как там всё это происходит нa caмом деле? Действительно весело и зажигательно? А то после статьи, прямо захотелось побывать и посмотреть всё своими глазами.

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Ио
3 минуты назад

ох уж эти ии картинки ,4х палая королева и великанша среди толпы🤣😅

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