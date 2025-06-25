10 фактов о бразильском карнавале, которые круче, чем самые страстные танцы
Давайте раскроем несколько удивительных и малоизвестных фактов о бразильском карнавале. Эти факты не только удивят вас, но и сделают ваше путешествие в Бразилию еще более захватывающим — представьте, как здорово будет блеснуть ими в разговоре с местными!
Карнавал в Книге рекордов Гиннеса
Карнавал в Рио-де-Жанейро занесeн в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой карнавал в мире.
На карнавале в Бразилии все кричат про воду
Один из самых знаковых хитов бразильского карнавала — песня «Água Mineral» группы Timbalada. Этот трек идеально передает заразительную энергию стиля axé — музыкального направления, родившегося в штате Баия на северо-востоке Бразилии. Простыми, повторяющимися строчками песня мгновенно заряжает толпу, погружая всех в атмосферу безудержного веселья. Текст построен на принципе «вопрос-ответ», который идеально раскачивает толпу:
«Выпил воды? (Нет!)
Выпил воды? (Нет!)
Хочешь пить? (Да!)
Смотри, смотри, смотри — вот минералка!»
Мы никогда не знаем точную дату его проведения
Что значит, не знаем. Знаем, конечно. Это как у нас масленица. За неделю до великого поста. Можно заранее просчитать. Или лунный календарь хаотичен, вы хотите сказать.
Бразильский карнавал не имеет фиксированной даты. Обычно он проходит между февралем и мартом, в зависимости от того, когда отмечается Пасха. Каждый год заканчивается накануне Пепельной среды, которая открывает Великий пост. Это примерно за 46 дней до Пасхи, поэтому даты карнавала ежегодно меняются.
В последний день фестиваля многие получают сокращенный рабочий день
В Бразилии карнавал — настолько грандиозное событие, что в последний день фестиваля многие работники получают сокращенный рабочий день.
Если у вас стандартный график с 9 до 17, то в этот день вы, скорее всего, выйдете на работу только после 14:00. Весело, правда?
В дни карнавала можно встретить более 2 миллионов человек
Ежедневно во время карнавала в Рио на улицы выходит более 2 миллионов человек.
Король Момо
Король Момо — мифическое существо, которое открывает карнавал в Рио. Обычно его играет знаменитость высокого роста. Вечеринка не начнется, пока король Момо не даст сигнал!
Уходит более 4-х миллионов долларов
Многие слышали, что участие в карнавале — это дорогое удовольствие, но мало кто представляет, насколько. Некоторые школы самбы тратят более 4 миллионов долларов на наряды и подготовку.
Обязательно выбирают королеву каждый год
Если у карнавала есть король, то должна быть и королева! Ее выбирают каждый год. Королева славится красотой и, что самое важное, умением танцевать самбу.
В Рио королеву выбирают не по паспорту или богатству, а по ногам. Она может быть и из бедного района, главное, чтобы она славилась своей красотой и ногами могла отбивать самбу.
Вот и все. Трон ее.
Танцуют не только обычную самбу, но постановочный танец с зонтиками
Хотя самба — самая известная музыка карнавала, существует также и фрево — зажигательный танец с маленькими зонтиками. Фрево особенно популярен в северо-восточных штатах Бразилии, таких как Пернамбуку.
Первый Карнавал в Рио-де-Жанейро датируется 1723 годом
Первый Карнавал в Рио-де-Жанейро датируется 1723 годом, однако только в 1920 году в городе появились первые школы самбы, и этот танец стал неотъемлемой частью парадов. Школы самбы создаются среди жителей районов, которые вместе репетируют и готовят выступления для карнавала.
Каждый год бразильский карнавал доказывает: здесь нет зрителей — только участники! От грандиозных парадов в Рио до уличных вечеринок в Сальвадоре — весь город превращается в одну большую сцену, где танцуют, поют и радуются все, от малышей до стариков.
А самое главное — карнавал не заканчивается после официальных дат. Его энергия живет в бразильцах круглый год, в их музыке, в их улыбках, в их любви к жизни. Так что если хотите прочувствовать настоящую Бразилию — просто откройте сердце и пуститесь в пляс!
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Комментарии
У меня вопрос к нашей caмой бразильской участнице, Капибаре в кимоно: Вы бывали нa таких карнавалах? Как там всё это происходит нa caмом деле? Действительно весело и зажигательно? А то после статьи, прямо захотелось побывать и посмотреть всё своими глазами.