Как должно быть красиво все выглядят в мокрой белой одежде, с просвечивающим цветным бельем)
10+ особенностей жизни в Бразилии, которые очаруют любителей экзотики
Что первое приходит на ум, когда мы слышим о Бразилии? Сериалы, солнце, улыбчивые люди, футбол. И, конечно же, карнавал! Плюс масса самобытных обычаев и традиций. Мы расскажем о них поподробнее. А еще о местной кухне, конечно же.
Еда
- Итак, что же обычно едят жители Бразилии? Это рис, бобы и их бесконечные комбинации. Так выглядит типичный обед.
- Нельзя приехать в Бразилию и не попробовать чурраско. Это аналог шашлыка.
- Вот как описывают поход в бразильский ресторан: «При подаче официанты приносят на ваш стол всевозможные виды говядины, свинины и курицы на вертеле длиной в метр (называемом „эспето“), и все они горячие, только что с гриля. Они подают вам небольшие ломтики или порции до тех пор, пока вы не наедитесь до отвала».
Карнавал
- Бразильский карнавал возник на стыке португальской и африканской культур. Первый карнавал датируется 1723 годом.
- Король Момо — мифическое существо, которое открывает карнавал в Рио. Обычно его играет знаменитость высокого роста. Вечеринка не начнется, пока король Момо не даст сигнал!
- Если у карнавала есть король, то должна быть и королева! Ее выбирают каждый год. Королева славится красотой и, что самое важное, умением танцевать самбу.
- Многие слышали, что участие в карнавале — это дорогое удовольствие, но мало кто представляет, насколько. Некоторые школы самбы тратят более 4 миллионов долларов на наряды и подготовку.
- Карнавал длится 2 недели, а в отдельных городах — целый месяц. Участвуют не только профессиональные танцовщики. Нарядится и повеселиться может каждый.
Свадьба
- Для большинства бразильских пар день свадьбы является самым важным днем в их жизни. Нередко на свадьбу приглашают двести и более гостей, что стоит дорого. Больше всего денег уходит на еду, напитки и свадебный торт.
- На свадьбу еду почти никогда не подают на столы гостей. Вместо этого гости сами берут блюда с роскошного шведского стола.
- Многие бразильцы верят, что первый кусок торта должна съесть невеста. Это гарантирует, что у пары будут общие дети. Фотография этого момента есть в каждом свадебном альбоме бразильской семьи.
Новый год
- На Новый год в Бразилии множество людей идут на пляж и ровно в полночь прыгают в океан. Нужно поймать 7 волн — это принесет удачу. На каждую волну можно загадать одно желание.
- В новогоднюю ночь все носят белое. Но нижнее белье должно быть цветным! Каждый цвет обозначает что-то свое. Так, бразильянки надевают оранжевое нижнее белье, чтобы достичь успеха в карьере, розовый носят те, кто хочет встретить любовь, ну а зеленый — для здоровья.
- Во время празднования Нового года многие бразильцы носят в карманах лавровый лист — для привлечения удачи.
- И еще. Чтобы начать Новый год на хорошей ноте по-бразильски, нужно начать отсчет до полуночи с какого-то возвышения. Встаньте на стул, заберитесь на стол или на плечи мужа, досчитайте до полуночи, а затем делайте первый шаг с правой ноги!
Пляж
А кому na плечи должен встать муж, чтобы начать хороший год? Хм. Как Чебурашка и Гена
- Бразилия — страна моря и солнца. Как тут не посетить пляж? Местные жители советуют: «Когда мы пришли на пляж одни, принято просить кого-то рядом присмотреть за вещами, даже если вы впервые видите этого человека».
- Если люди хлопают в ладоши — случилась беда. Это значит, что потерялся ребенок. Поэтому все, кто слышат хлопки на пляже, тоже начинают хлопать, чтобы привлечь внимание к проблеме.
И у нас принято просить присмотреть за вещами. Довольно забавно, если этот приматривающий как раз и окажется...тем, от кого надо присматривать.
А в каких странах вы были? Какие впечатления привезли с собой?
Вот что у нас есть еще: «20+ любопытных историй о Китае, которые погружают в местную культуру».
Комментарии
Вот туда точно не поеду, во-первых, там запредельный уровень убийств, изнасилований, грабежей, наркомании, во-вторых, полстраны живет в нищете, в третьих, не люблю жару.