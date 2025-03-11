10+ особенностей жизни в Бразилии, которые очаруют любителей экзотики

Что первое приходит на ум, когда мы слышим о Бразилии? Сериалы, солнце, улыбчивые люди, футбол. И, конечно же, карнавал! Плюс масса самобытных обычаев и традиций. Мы расскажем о них поподробнее. А еще о местной кухне, конечно же.