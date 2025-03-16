15 доказательств того, что в любом возрасте можно угодить в водоворот любви

Истории
1 час назад

Любви все возрасты покорны. Она приходит внезапно, словно луч солнца сквозь грозовые тучи, озаряя жизнь новым светом. Мы не можем предугадать этот момент, но живем с надеждой, что однажды судьба сведет нас с той самой, единственной любовью — той, о которой пишут в книгах и мечтают в самые сокровенные мгновения. Поэтому мы прочитали на просторах интернета самые разные истории о любви, которая случилась уже в достаточно зрелом возрасте.

  • Сижу во дворе на лавочке, жду мужа. Вдруг слышу, кто-то кричит, смотрю — дедушка стоит под балконом, голову задрал, кричит: «Машенька!» Кричит-кричит, и, наконец, c балкона выглядывает бабушка: «Чего тебе?» А он ей: «Машка, пойдем гулять!» Она фыркает: «Да куда уже. Это же собираться надо». Он не сдается: «Ну давай, выходи, погодка классная же! Погуляем!» Она выдает: «Ну ладно-ладно, сейчас выйду». Проходит минут десять, и вот она выходит: красиво одетая, в светлом пальто, улыбается, а дед уже с палочкой ее ждет. Подошла, взяла его под руку, и они неспешно пошли куда-то вдвоем. Вот так вот, любовь — это когда тебе лет 80, а тебя все так же зовут гулять, и ты все так же собираешься, выделываясь. © Не все поймут / VK
  • Я встретила своего мужа, когда нам обоим было 50. В этот период на каждого из нас выпала нелегкая доля и любовь была последним, о чем мы могли думать. Наша история началась так: он заходил в офис, чтобы проведать свою сестру, владелицу бизнеса, и они довольно-таки коротко пообщались, и он ушел, но перед этим мы встретились взглядом и я подумала про себя: «Ой-ой». Так что любовь может нагрянуть в любой момент, так что не сдавайтесь! © Donna Godich Stewart / Quora
  • Недавно в кругу семьи отмечали мой день рождения. Мой дедушка заявил, что влюбился и женится. Так как бабушки нет уже 20 лет, мы спокойно восприняли эту информацию. Любовью оказалась моя первая учительница, которая на 15 лет младше дедушки. Они случайно встретились в магазине, разговорились обо мне, и закрутилось. Дед благодарил меня за то, что я снова помог ему поверить в любовь. Итак, после свадьбы они улетают в Италию, там живет дочь моей новой бабушки, и у нее есть свободный домик для молодоженов. Счастлив за дедушку и его будущую супругу! © Палата № 6 VK
  • Моя бабушка с папиной стороны встретила однажды мужчину, которого я считала своим дедушкой, на тот момент ей было 55, а ему всего лишь 42. Они были женаты до самой его смерти. Давным-давно, когда я была маленькой девочкой, он поведал мне, что всю жизнь ждал, чтобы найти свою настоящую любовь; и никто никогда не сможет сравниться с моей бабушкой. © northern_lights_27 / Reddit
  • Бабушка уже давно потеряла своего мужа, жила одна, но как-то вдруг привела в дом незнакомого дедушку. Рассказали, что познакомились в автобусе, приглянулись друг другу, и вот до сих пор живут вместе. Дедушка шустрый, абсолютно помогает во всем ей и нам, а когда собираемся вместе, то умиляюсь тому, как они друг над другом потешаются. Очередной пример того, что влюбиться снова и любить никогда не поздно, просто надо найти своего человека. © Подслушано / Ideer
  • Моя бабушка нашла себе парня после того, как не стало дедушки. И знаете, что? Ей было 70. © beanbagpsychologist / Reddit
  • В прошлом году моя бабушка снова вышла замуж, обретя счастье спустя два года после ухода дедушки. Ее нынешний супруг — человек, с которым она познакомилась еще в молодости, когда работала в гостинице. Они сходили на свидание, но вскоре он потерял работу, и их пути разошлись. Жизнь свела их с другими людьми, но спустя годы, после тяжелой болезни его жены, которая хотела, чтобы ее муж еще раз обрел свое счастье. Поэтому, подключив все связи, этот мужчина решил найти уже мою бабушку. Сначала она не была готова к новым отношениям после моего дедушки, но их общение стало ежедневным, а вскоре — по-настоящему близким. В итоге они поженились в кругу самых родных. В настоящий момент они счастливы, строят планы на жизнь, путешествуя между двумя домами, и готовятся к большой семейной встрече, где соберутся родные с обеих сторон. © Paige Turner / Quora
  • Моя бабушка — лучший человек в мире. Она плевать хотела на всякие там стереотипы о семейной жизни и вышла замуж аж в четвертый раз, и это был не последний! Как-то раз я спросила бабушку, не переживает ли она из-за стольких разводов, на что та вдруг ответила: «У меня нет цели быть с одним мужчиной всю жизнь. Только быть счастливой, а для этого мне мужчина и вовсе не нужен так-то». Ну говорю же, просто лучшая! © Карамель / VK
  • Мой отец встретил любовь всей своей жизни в 68! К сожалению, она умерла не так давно, но иногда я вспоминаю те моменты, когда смотрела на их отношения с папой и мечтала о чем-то таком же и для себя. Они любили друг друга на протяжении 8 лет так, будто они подростки. © anybody662 / Reddit
  • Прибился к моей бабушке мужчина. Ухаживал как мог, а она все отшивала его. Однажды звонит ее лучшая подруга и говорит: «Мне твой звонил и приглашал на чай, что делать?» И решили бабули устроить мужику подставу. Подруга согласилась на свидание, и в самый ответственный момент ворвалась моя со всякими проклятиями и разбитым сердцем. Он пытался оправдаться, но все попытки пресекались. Послали они его обе. Почти как в фильме «Сердцеедки», вот только всем героям по 65+ лет. © Подслушано / Ideer
O_о
46 минут назад

Отшивала, отшивала, а потом он разбил ей сердце, и она его послала. "Г" - логика

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  • Моя бабушка овдовела после 30 и снова вышла замуж в 52, обретя свою любовь! © ibbity / Reddit
  • «Ты сможешь когда-нибудь полюбить меня, моя чудесная девочка?» — спросил бабушку мой дедушка, когда они отмечали в кафе первую годовщину своих отношений. Бабушка отвела глаза в сторону и не смогла ответить на этот вопрос. «Ничего страшного, я подожду, мне некуда спешить. Мне всего 60 лет». Бабушка и дедушка встретили друг друга уже зрелыми: они оба потеряли своих любимых, но бабушка переживала смерть первого мужа очень тяжело. На тот момент прошло уже десять лет, как не стало ее любимого. Бабушка чувствовала себя виноватой, что ей понравился другой мужчина и смогла признаться дедушке в любви только спустя 5 лет их отношений. В том же году они поженились. © Палата№ 6 / VK
  • Моя мама находится в доме престарелых. Ее соседка Эжени, 87 лет, завела нового парня, которого встретила в этом месте. Мама рассказала, что они держатся за руки и обедают вместе каждый день. А на День святого Валентина он подарил Эжени огромный букет роз! © blackdoily / Reddit
  • Мои тетя и дядя познакомились то ли 15, то ли 16 лет назад, когда им было около пятидесяти. Спустя год они сыграли скромную свадьбу и сейчас счастливо живут вместе! © vintageandgreen / Reddit
  • Мне 51 год, и я безумно влюблен в одну женщину, о чем не устаю ей говорить. Мы месяцами общались в социальных сетях, и недавно я наконец-то решился пригласить ее на встречу. Теперь, пока я пишу этот пост, она спокойно спит в моем кабинете. Мы пока не в отношениях, но я не теряю надежды! Знаете, поиск любви после 50 ничем не отличается от того, же что и до 50 — ты открываешь для себя мир, встречаешь новых людей, занимаешься тем, что приносит радость. И однажды на этом пути встречаешь человека, который трогает твое сердце, и ты можешь смело сказать ему об этом.

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