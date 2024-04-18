20 доказательств того, что старшее поколение знает о любви гораздо больше нас с вами

У каждого свое представление о том, что такое настоящая любовь. Одним в отношениях нужна страсть, другие ищут спокойную гавань, третьи не представляют жизни без постоянных взаимных подколов. Но все мы хотим, чтобы чувства выдержали проверку временем. И поэтому так важны истории наших родителей, бабушек и дедушек, которые, невзирая на все трудности и размолвки, пронесли свою любовь через годы и при этом даже не запыхались.

Живу с бабушкой и дедушкой. Уже много лет бабушка готовит нам завтрак. Дедушка каждое утро ест омлет с овощами, моет тарелку и целует бабушку в щеку. Неделю назад у бабули заболела сестра, пришлось поехать к ней. И завтрак впервые взял на себя дед. Он пожарил картошечку и выглядел очень счастливым. Я спросил, в чем причина такого хорошего настроения. А он ответил, что ненавидит омлет, но ест, чтобы не обижать бабушку. Когда бабуля вернулась, я рассказал ей об этом, и она устроила деду взбучку. Не за то, что он ненавидит омлет. А за то, что молчал 40 лет! По утрам у нас теперь всегда пахнет жареной картошкой, но дед так же моет посуду и целует бабушку в щеку. © Палата № 6 / VK

Палата № 6 / VK В детстве собирала открытки с кошками. Как-то мне попалась открытка, на которой была изображена мрачная и важная персидская кошка с суровым хозяйским прищуром, а рядом с ней — кокер-спаниель с простоватой добродушной мордой. Эта парочка показалась мне похожей на моих родителей. Я похихикала, но не стала им об этом говорить, побоялась обидеть. Открытка некоторое время лежала на столе, потом куда-то делась. Прошло много лет, отец уже умер. Однажды, перебирая детские бумаги, я нашла ту открытку и увидела на обороте папин почерк: «Таня, помни своих отца и мать!» © oseledich / Pikabu

oseledich / Pikabu Как-то мы с сестрами убирались после ужина, и папа вдруг такой: «Девочки, а я рассказывал о той ночи, когда чуть не погиб?» Мы спрашиваем, мол, это когда ты влетел куда-то на мотоцикле. А он отвечает: «Нет, я работал на заправке, и как-то вот эта девушка (показывает на маму) заглянула к нам что-то купить. Самая красивая девушка, которую я видел. Мое сердце тут же остановилось, и я чуть не умер». Мама закатила глаза. На тот момент они были женаты 20 лет. © myeyeballhurts / Reddit

«Мои бабушка и дедушка отмечают 75-ю годовщину брака».

Никогда не видел, чтобы родители серьезно спорили или ссорились. Любой назревающий конфликт у них всегда заканчивался какой-нибудь остроумной шуточкой. Однажды они что-то выясняли, и папа сказал: «Думаю, я лучше промолчу. А то могу ляпнуть что-то не то». И мама такая: «Нет уж, продолжай, рано или поздно ты точно скажешь что-нибудь умное». © Virginia Hanlon / Quora

У бабули очень много подруг, но она не зовет их в гости. Всегда стеснялась показывать нашу квартиру, ведь дед уже много лет «доделывает» ремонт. Поэтому бабуля дальше порога не пускала никого, вечно сама в гости ходила или на улице в беседке общалась. А тут у него что-то перемкнуло: он взял заначку, купил необходимые материалы, позвал друзей и и все закончил. Сидит довольный: «Все, зови свою Тамару, уже не стыдно показывать». И тут бабуля как выдаст: «Да сейчас! Тебе лишь бы Тамара у нас на кухне посидела! Проказник старый!» Оказывается, бабушка не приводила подруг не из-за ремонта, а из-за ревности. Вот это любовь! © Палата № 6 / VK

«Щелкнул бабушку и дедушку на праздновании 60-й годовщины их свадьбы. Перед тем как сделать кадр, я им сказал: «Ведите себя так, будто вы женаты уже 60 лет».

Моей бабушки не стало, когда ей и 50 еще не было. Дедушка любил ее больше жизни. Он знал, что она мечтала о собственном домике за городом, к которому прилегал бы яблочный сад. Дедуля решил, что целью всей его жизни будет исполнить мечту любимой. Он ушел с работы, нашел новую, продал квартиру, собрал деньги на дом за городом. Несколько лет отстраивал его, делал ремонт, приводил в порядок участок. А потом высадил больше 100 яблочных деревьев! Прошло 22 года, яблони — украшение нашего участка. Всегда прихожу в гости к дедуле, а он ведет меня в сад похвастаться: «Смотри, какие яблоки! Это „Надежда“, в честь твоей бабушки. С каждым годом они все лучше и лучше!» Это ли не настоящая любовь? © Палата № 6 / VK

Палата № 6 / VK Родителей уже нет в живых. Я перебирал старые журналы «Бурда мода» и на выкройке увидел послание маме, написанное папиным почерком: «Жду на сеновале в 19.00. Кузнец твоего счастья». © finn41 / Pikabu

finn41 / Pikabu Мои родители с детства для меня самые лучшие. У меня нет ни единого воспоминания о том, как они кричат друг на друга. Папа до сих пор дарит каждую неделю маме цветы, ради маминой карьеры он оставил родной город, который до сих пор любит, и переехал через всю страну. Мама во всем его поддерживает, как-то она около 2 лет тащила на себе всю семью, чтобы дать папе возможность уйти с ненавистной работы и начать свой бизнес. Как-то мы обсуждали друга семьи, чья жена прошла через сложные роды, и папа сказал, мол, им повезло. Он вот представить себе не может, что бы делал, если бы нужно было выбирать между женой и ребенком. Мама сказала, что тоже не смогла бы выбрать между ним и мной. А я и ляпнула, что, скорее всего, они бы выбрали друг друга. Родители расстроились, подумали, что я чувствую себя обделенной. Но я просто знаю, как сильно они любят друг друга! © reddish_throwaway / Reddit

«Мои дедушка и бабушка дремлют после новогодней ночи».

У деда еще с молодости проблемы со слухом, нужно иногда кричать, чтобы он услышал. 40 лет назад он делал бабушке предложение. Происходило все в парке. Он встал на колено, достал кольцо и задал тот самый вопрос. Бабушка ответила: «Нет», но дед не расслышал и подумал, что она согласилась. Подорвался и обнял ее изо всех сил, начал целовать, говорить, как любит. Бабушке просто неудобно стало, она не осмелилась повторить «нет». Всю ночь она думала и все-таки решила остаться с дедушкой. Это все она сама мне вчера рассказала, но я еще захотела узнать версию деда. Так вот он рассказал почти то же самое, за исключением того, что услышал ее отказ, но решил притвориться, что не расслышал. Мол, вдруг прокатит. И ведь прокатило! © Палата № 6 / VK

Палата № 6 / VK В молодости дед работал в продуктовом магазинчике своей семьи. К нему пару раз забегала девушка в желтом плащике. И он как-то вот понял, что должен быть с ней. Когда увидел ее в следующий раз, позвал на свидание. Пошло-поехало, они влюбились и поженились. Перенесемся на 50 лет вперед, на юбилей их свадьбы. Дедушка купил бабушке желтый плащ. Поздравил ее и вручил сверток. Бабуля посмотрела и спросила, что это такое. Дедуля гордо заявил, что это такой же плащик как тот, в котором он увидел ее впервые. «Но у меня никогда не было желтого плаща», — сказала бабушка. Теперь это наш любимый семейный анекдот — история о том, как дед женился не на той девушке. © Gingryu / Reddit

Дедушка познакомился с бабушкой через общих друзей. Она вообще не хотела никаких отношений, хоть и была первой красавицей в селе. Но он все-таки смог ее добиться. Просто каждый день после своей работы (в 19.00) он приходил на работу к бабушке. С зонтиком, ибо часто шли дожди. И ждал ее. А бабушка работала до 22.00. Я искренне верю, что вот это и есть пример той самой настоящей любви! © Подслушано / VK

«Родители решили обновить свои брачные клятвы. Та же одежда, то же кольцо, 40 лет спустя».

Бабушка пришла на прием к стоматологу и поняла, что забыла деньги дома. Позвонила деду, он подтвердил — кошелек на тумбочке. Она расстроилась, положила трубку. Доктор спросил, в чем дело. Услышав ответ, сказал, мол, не проблема, вы столько лет уже в нашей клинике лечитесь, занесете позже. И вот выходит бабуля на улицу и видит деда, который в дождь не поленился и принес кошелек. Им обоим за 70, это и есть настоящие любовь и забота. © wazaq / Pikabu

Папа — сова, всегда ложился поздно, мог вообще не спать. А мама — жаворонок, часов в 9 ее клонит в сон. Она всегда обижалась на папу за то, что заснуть вместе у них не получается, так папа стал укладывать маму спать. Когда она ложится, он идет к ней, берет за руку и ждет, пока она заснет. А потом идет заниматься своими делами. © Подслушано / Ideer

«Мама фото прислала — папа порадовать ее захотел».

Мама и отчим уже долгие годы вместе. Очень любят друг друга. Всегда рядом — и на работе, и дома. Однажды мама заболела и ничего не ела. Мы с мужем много раз приглашали папу (отчима) к столу, но он отказывался: «Я без нее не буду». Так и просидел весь день голодным. © Подслушано / VK

Подслушано / VK У моих родителей были романтические отношения до самого конца, пока папы не стало в 80 лет. И мама все время вспоминает все те милые мелочи, из которых строилась их любовь. Жили они в небольшом поселке посреди тайги, магазинов цветочных там не было. Так он в ее день рождения вставал рано-рано, чтобы, пока мама спит, сходить в лес за подснежниками. Однажды забыл про годовщину свадьбы и в шутку подарил букетик картофельных цветов. И вот из таких сюрпризов строилась вся их жизнь. Когда мне говорят, что любви нет, что я начиталась глупых книжек и насмотрелась глупых фильмов, я не верю. Я видела любовь своими глазами. © Katyashonok / Pikabu