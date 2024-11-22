20 смелых девушек, которые одеваются не для того, чтобы оправдывать чьи-то ожидания

В современном мире трудно удивить кого-то нетипичными нарядами. Но все же порой выбрать вещицу с изюминкой бывает непросто. Героини нашей статьи не стесняются носить особенные вещи, которые подчеркивают их индивидуальность, и на это любо-дорого посмотреть.

«Я была гостьей на свадьбе. Вот мой наряд»

«Вот некоторые мои образы. В каждом наряде есть как минимум одна винтажная вещь, а современные предметы одежды, в большинстве своем, куплены в секонд-хенде»

Вы — произведение искусства. А эти ботинки — отвал башки! © IMANXIOUSANDSAD / Reddit

«Как бы вы описали мой стиль?»

Девушка из 2000-х, которая по-настоящему влюблена в 70-е. © roseysventdiary / Reddit

«Наконец-то я надела эти ботинки!»

«Стилизовала новые босоножки. Не смогла удержаться от бархата»

«Раньше я носила только черное. Так приятно одеться в яркие цвета!»

«Это кружевное боди выходит за рамки моей зоны комфорта. С чем оно лучше смотрится?»

С кожаной курткой и джинсами оно выглядит потрясающе. Вы великолепны! © jlovelysoul / Reddit

«Муж устраивает рождественскую вечеринку. Выбрала красное платье»

Как гламурно! Вылитая Джессика Рэббит из «Кто подставил кролика Роджера». © absinthemami / Reddit

«Захотелось принарядиться»

«У меня не было нарядной одежды, и я импульсивно купила это, чтобы не выглядеть как „училка“. Нормально смотрится?»

Этот топ как будто создан для вас! © Apeacefulmc79 / Reddit

«Какой же винтаж без клетки? Я обожаю моду 50-60-х и счастлива, что смогла найти свой стиль до того, как мне исполнилось 30»

«Какие-нибудь из этих платьев подходят моему типу фигуры?»

Первое — это абсолютный must have. Это платье будто создано для вас! Надеюсь, вы его купили. © KingstonOne / Reddit

«Это платье слишком уродливо, чтобы его носить?»

Вы шутите! Оно потрясающее. Я бы носила его либо с туфлями Мэри Джейн, либо с массивными ботинками, чтобы был контраст. © weeladybug / Reddit

«Раньше я стеснялась того, что у меня не получается придерживаться одного стиля. А теперь забила на это и одеваюсь, как хочу!»

«Без ума от этого платья!»

«Как думаете, такой образ подойдет для корпоратива? И что в нем можно поменять, кроме моих очень седых волос?»

Ни слова больше о седине! Носите ее с гордостью! © nuttynuthatch / Reddit

«Мое платье на выпускной»

«Мой осенний аутфит»

«Мой сегодняшний наряд»

«Такой топ подойдет для прогулок по городу, если мне уже за 30?»

Умоляю, перестаньте вести себя так, будто в 30 лет все женщины превращаются в ведьм! Это чертовски утомительно. Мне 36, и почти все мои топы укорочены. Если вам неудобно их носить, это ваше дело — и это совершенно нормально. Но не зацикливайтесь на возрасте. © Unknown author / Reddit

Моей маме 67, и она иногда носит укороченные топы. Жизнь слишком коротка! © SlowerThanTurtleInPB / Reddit