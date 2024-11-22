Ну, подъюбник мог бы быть чуток подлиннее, но с такой фигурой, конечно, ничего скрывать не хочется. Красотка!
20 смелых девушек, которые одеваются не для того, чтобы оправдывать чьи-то ожидания
Фотоподборки
3 часа назад
В современном мире трудно удивить кого-то нетипичными нарядами. Но все же порой выбрать вещицу с изюминкой бывает непросто. Героини нашей статьи не стесняются носить особенные вещи, которые подчеркивают их индивидуальность, и на это любо-дорого посмотреть.
«Я была гостьей на свадьбе. Вот мой наряд»
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- Огонь! Кто-нибудь вообще смотрел на невесту? © The_Techiedude / Reddit
«Вот некоторые мои образы. В каждом наряде есть как минимум одна винтажная вещь, а современные предметы одежды, в большинстве своем, куплены в секонд-хенде»
- Вы — произведение искусства. А эти ботинки — отвал башки! © IMANXIOUSANDSAD / Reddit
«Как бы вы описали мой стиль?»
- Девушка из 2000-х, которая по-настоящему влюблена в 70-е. © roseysventdiary / Reddit
«Наконец-то я надела эти ботинки!»
- Эти ботинки — наше все! © Doll_face_cutie / Reddit
«Стилизовала новые босоножки. Не смогла удержаться от бархата»
«Раньше я носила только черное. Так приятно одеться в яркие цвета!»
«Это кружевное боди выходит за рамки моей зоны комфорта. С чем оно лучше смотрится?»
- С кожаной курткой и джинсами оно выглядит потрясающе. Вы великолепны! © jlovelysoul / Reddit
«Муж устраивает рождественскую вечеринку. Выбрала красное платье»
Мэйк ап как у мужика н.а высоких каблуках (я не знаю как они называются, надеюсь меня поняли...)
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- Как гламурно! Вылитая Джессика Рэббит из «Кто подставил кролика Роджера». © absinthemami / Reddit
«Захотелось принарядиться»
«У меня не было нарядной одежды, и я импульсивно купила это, чтобы не выглядеть как „училка“. Нормально смотрится?»
- Этот топ как будто создан для вас! © Apeacefulmc79 / Reddit
«Какой же винтаж без клетки? Я обожаю моду 50-60-х и счастлива, что смогла найти свой стиль до того, как мне исполнилось 30»
«Какие-нибудь из этих платьев подходят моему типу фигуры?»
- Первое — это абсолютный must have. Это платье будто создано для вас! Надеюсь, вы его купили. © KingstonOne / Reddit
«Это платье слишком уродливо, чтобы его носить?»
- Вы шутите! Оно потрясающее. Я бы носила его либо с туфлями Мэри Джейн, либо с массивными ботинками, чтобы был контраст. © weeladybug / Reddit
«Раньше я стеснялась того, что у меня не получается придерживаться одного стиля. А теперь забила на это и одеваюсь, как хочу!»
«Без ума от этого платья!»
«Как думаете, такой образ подойдет для корпоратива? И что в нем можно поменять, кроме моих очень седых волос?»
Сделать офигенную причёску! Фигура прекрасная, платье можно дополнить аксессуарами в тему корпоратива!
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- Ни слова больше о седине! Носите ее с гордостью! © nuttynuthatch / Reddit
«Мое платье на выпускной»
«Мой осенний аутфит»
«Мой сегодняшний наряд»
«Такой топ подойдет для прогулок по городу, если мне уже за 30?»
А что не так с возрастом? Или это кокетство красивой девушки?
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- Умоляю, перестаньте вести себя так, будто в 30 лет все женщины превращаются в ведьм! Это чертовски утомительно. Мне 36, и почти все мои топы укорочены. Если вам неудобно их носить, это ваше дело — и это совершенно нормально. Но не зацикливайтесь на возрасте. © Unknown author / Reddit
- Моей маме 67, и она иногда носит укороченные топы. Жизнь слишком коротка! © SlowerThanTurtleInPB / Reddit
В возрасте за 30 нет ничего особенного — можно и любовь встретить, и карьерных высот достичь. Жить с удовольствием можно вообще в любом возрасте, и некоторые бабули и дедули это точно знают.
Фото на превью Margojk / Reddit
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