19 фото из детства, которые могут вызвать у вас крик «О нет!» и смех одновременно
Фотоподборки
7 часов назад
Дикий макияж, странная одежда и улыбки-гримасы — такие фото есть почти у каждого. Если не боитесь надорвать живот от смеха, добро пожаловать в статью, которая непременно поднимет вам настроение.
«Мама сочла мой наряд для танцев неприличным и заставила позировать в этой безумной позе: так не было видно пупок. После этого фото я научилась выгибать спину»
«Папа прислал мне это фото на днях. Мне здесь 17 лет»
«Моя фотография из первого класса»
«Школьное фото мамы. Ей здесь 13»
- Она выглядит так, словно в 14 часов идет на урок географии, а в 16 часов собирается покупать недвижимость. © vato915 / Reddit
«Я нашла в ванной крем для автозагара и решила нарисовать полоски на руках и ногах. Никто, кроме меня, тогда не оценил этого»
смотрится круто! Дело не в красиво\не красиво. Это же такой классный эксперимент!
-
-
Ответить
«Мне 14, и я пытаюсь выглядеть круто. На голове у меня маленький ирокез»
«Дочь подруги нашла это мое фото в школьном альбоме. И они с подругой хохотали так, что остановиться не могли»
«В 4-м классе я был слишком крут, чтобы носить всего одни наручные часы»
«Я нарядилась на праздник столом для пикника»
Когда ты одновременно выглядишь и как 10-летний мальчик, и как 50-летний мужчина
с нинтендой, у которой в комплекте идет пистолет, ты всегда выглядишь самым крутым чертовым сыном
-
-
Ответить
Ох уж эти тяжелые 16 лет!
«На школьном фото во втором классе я выглядел одновременно и как простачок, и как Гарри Поттер»
«Мне было 13 лет, и я сама выбрала себе наряд на День святого Валентина»
«В 90-х я была в полном восторге от того, что ношу этот комбинезон бурундука»
«Родилась в 1981 году. А я 1992 году мне — бац! — и исполнилось 55 лет»
«Я в детстве. Надеюсь, это фото заставит вас улыбнуться»
«Меня прозвали профессором Снейпом»
«В первом классе, видимо, я не умел улыбаться»
«На этом фото я выгляжу так, словно меня удочерили, а я отчаянно пытаюсь казаться частью семьи»
У вас сохранились еще личные или семейные фото из прошлых лет, которые заставляют то краснеть, то смеяться? А какая одежда, аксессуары или макияж придавали вам, как тогда казалось, крутости?
Фото на превью kit10s / Reddit
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
15 человек, которые мастерски выкручиваются из нестандартных ситуаций
Истории
5 месяцев назад
17 человек, которые с помощью остроумия выходят из любой передряги
Народное творчество
9 месяцев назад
18 человек рассказали, что узнали о второй половинке, когда стали жить вместе
Истории
4 месяца назад
20 человек, которые попали в настолько неловкую ситуацию, что до сих пор ходят красные
Народное творчество
4 года назад
17 человек, которые прокачали свое чувство юмора до уровня "мастер"
Истории
9 месяцев назад
18 доказательств того, что продажа вещей в интернете — забава для людей с крепкими нервами
18 человек, которые пошли в медучреждение за помощью, а вышли оттуда с глазами по 5 копеек
19 историй о том, как деньги могут испортить даже самые близкие отношения
Истории
11 месяцев назад
22 истории, которые помогут взглянуть на жизнь богатых людей с разных сторон
Истории
1 год назад
Я впервые улетела отпуск без мужа и даже не могла представить, чем обернется мой отдых
Авторские колонки
9 месяцев назад
20+ мистических историй, от которых по спине бегут мурашки размером со слонов
20+ примеров того, что в повседневной жизни есть место неожиданным находкам
Фотоподборки
6 месяцев назад