19 фото из детства, которые могут вызвать у вас крик «О нет!» и смех одновременно

Дикий макияж, странная одежда и улыбки-гримасы — такие фото есть почти у каждого. Если не боитесь надорвать живот от смеха, добро пожаловать в статью, которая непременно поднимет вам настроение.

«Мама сочла мой наряд для танцев неприличным и заставила позировать в этой безумной позе: так не было видно пупок. После этого фото я научилась выгибать спину»

«Папа прислал мне это фото на днях. Мне здесь 17 лет»

«Моя фотография из первого класса»

«Школьное фото мамы. Ей здесь 13»

Она выглядит так, словно в 14 часов идет на урок географии, а в 16 часов собирается покупать недвижимость. © vato915 / Reddit

«Я нашла в ванной крем для автозагара и решила нарисовать полоски на руках и ногах. Никто, кроме меня, тогда не оценил этого»

«Мне 14, и я пытаюсь выглядеть круто. На голове у меня маленький ирокез»

«Дочь подруги нашла это мое фото в школьном альбоме. И они с подругой хохотали так, что остановиться не могли»

«В 4-м классе я был слишком крут, чтобы носить всего одни наручные часы»

«Я нарядилась на праздник столом для пикника»

Когда ты одновременно выглядишь и как 10-летний мальчик, и как 50-летний мужчина

Ох уж эти тяжелые 16 лет!

«На школьном фото во втором классе я выглядел одновременно и как простачок, и как Гарри Поттер»

«Мне было 13 лет, и я сама выбрала себе наряд на День святого Валентина»

«В 90-х я была в полном восторге от того, что ношу этот комбинезон бурундука»

«Родилась в 1981 году. А я 1992 году мне — бац! — и исполнилось 55 лет»

«Я в детстве. Надеюсь, это фото заставит вас улыбнуться»

«Меня прозвали профессором Снейпом»

«В первом классе, видимо, я не умел улыбаться»

«На этом фото я выгляжу так, словно меня удочерили, а я отчаянно пытаюсь казаться частью семьи»