16 уморительных фото, которые как рентгеном просвечивают семейные тайны
Нелепые фото из детства, взаимные подколы мужей и жен и безмерная любовь к домашним питомцам — все это делает похожими совсем разные семьи друг на друга. Мы от души посмеялись над следующими фото из семейных архивов и надеемся, что вам они тоже поднимут настроение.
«Вот что происходит, когда мы не уделяем нашей собаке каждую минуту свободного времени»
«Мне 15 лет. Мой брат без спроса ворвался в комнату и запечатлел на фото момент, когда я танцевала»
«Мои дети-близнецы только что получили эти шикарные навесы с подсветкой. Я рад за них, но не от всего сердца, потому что жена сказала, что в нашей комнате мне такой не поставит»
«Мне понадобился телефон жены. Она сказала, что пароль — день нашей годовщины. Я вернул ей телефон со словами: „Понятия не имею, что с ним“»
«IPhone заблокирован. Попытайтесь снова через 5 минут».
«После месяцев неверия и нескольких ночей, проведенных на диване, я наконец могу доказать жене, что она спит в лучших условиях, чем я»
«Вот как моя малышка отреагировала на мой выбор блюда»
«Я подбросил жене печеньку с предсказанием в контейнер с ее обедом. Она в гневе прислала это фото. Будто я сам печатаю предсказания и специально подсунул именно это»
«Корова не будет вам больше благодарна, если вы станете кормить ее розами».
«Жена попросила меня сварить вкрутую часть яиц, но не все»
Надписи на яйцах: «Вкрутую», «Думаю, что вкрутую, по-любому», «Как повезет», Вкрутую«, «Может быть, вкрутую», «?», Вкрутую«, «Вкрутую», «Кто его знает?!», «Вкрутую», «Вкрутую», «Сырое?».
«Рост моей жены — 155 см, а мой — 2 метра. Что касается халатов в отелях, то один размер годится не для всех»
«Жена спросила, какой цвет мне больше нравится»
Самый левый, с бабочками, более тёмный. Далее, такой яркий красный, в него ещё розовый добавили, или малиновый... После, насыщенный красный . И два одинаковых (я не уверена) оттенка. 019 одновременно и яркий, и не очень. Последние-одинаковые, темновато красные, и добавили бордовый.
«В браке важно уметь идти на компромисс. Например, я не особо хотел заводить собаку. А жена хотела. Мы пришли к компромиссу... и вот вам наш щенок»
«Жена повела дочку в магазин за платьем. Домой дочь пришла вот так!»
«Я не знал, что жена оставила детские подарки в машине, пока не посмотрел в зеркало заднего вида»
«Кажется, жена пытается мне что-то сказать»
Надпись на футболке: «Самый „окейный“ отец в Галактике». Надпись на кружке: «Отец № 4 в мире».
«Когда я работал в ночную смену, жена прислала мне эту фотку»
«Ох и стыдоба! Гляньте, как я наряжалась на семейные прогулки в подростковые годы»
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