16 примеров того, как лихо может изменить внешность хорошо подобранная стрижка

Фотоподборки
только что

Иногда безумно хочется что-то поменять в своей внешности. К примеру, правильно подобранная стрижка может сделать ваш образ свежее и ярче. У героев нашей статьи прямо глаза горят от их новых образов, а их жизнь заиграла новыми красками.

«Наконец-то срезала это все»

«До и после. Решил все сбрить»

«Теперь чувствую себя гораздо увереннее»

«Сегодня сделал новую стрижку»

«Попрощалась с длинными волосами»

«Решил попробовать короткую стрижку и теперь чувствую себя уверенно. Жена в восторге»

«Наконец-то отстригла свои волосы и чувствую себя шикарно. Настало время перемен»

OsenOsen
57 минут назад

По моему не в длине было дело... А обкромсали (иначе не сказать) плохо

-
-
Ответить

«Пошла в другой салон и исправила неудачную стрижку. Теперь я счастлива»

«Первый раз в жизни обрезала волосы так коротко. Наверное, это мой самый импульсивный поступок. Мне идет?»

OsenOsen
49 минут назад

Мне нравится, но что будет, когда укладка распадётся? Челка и так на глаза, без укладки превратится в шторку, а если немного отрастает...

-
-
Ответить

«Я сегодня подстригся. Как вам?»

«Отрезала свои волосы и отдала их на благотворительность. В восторге от своей новой стрижки»

«Решил сэкономить и подстригся сам»

Lion-lady
40 минут назад

Муж тоже решил как-то сэкономить заставил меня его стрич. Так мы выяснили, что парикмахер я ещё тот (читать окончание), а ему сначала я, а потом и его мама сказала топать к нормальному и все исправлять :)))

-
-
Ответить

«Счастлива из-за своей новой стрижки»

«Не стриг волосы 5 лет, и меня это устраивало. Как вам моя новая стрижка?»

«Чувствую себя лучше c этой стрижкой»

«Сегодня я подстригся»

Герои нашей статьи не боятся экспериментировать со своей внешностью. А вам нравятся короткие волосы или вы предпочитаете отращивать длину?

Фото на превью AmorRosaRoja / Reddit

Комментарии

Уведомления
Злобный_суслик
19 часов назад

Давным-давно дело было. Звонит подруга в истерике: пошла подрезать кончики, а её обкорнали. У неё шикарные волосы до попы были, поэтому сразу представила масштаб трагедии и помчалась успокаивать и морально поддерживать. Приезжаю и не могу понять, в чём дело: волосы как были длинные, так и остались, сквозь рыдания что-то понять очень сложно. Срезали ей семь сантиметров вместо двух.
Мне, как человеку, живущему по принципу: "волосы не зубы, отрастут" это было вообще не понятно.

-
-
Ответить
Кошачья прислуга
1 час назад

В половине случаев, среди молрдых парней, достаточно было убрать нелепые усишки и бороду. Было бы гармоничнее

-
-
Ответить

Похожее