16 примеров того, как лихо может изменить внешность хорошо подобранная стрижка
Иногда безумно хочется что-то поменять в своей внешности. К примеру, правильно подобранная стрижка может сделать ваш образ свежее и ярче. У героев нашей статьи прямо глаза горят от их новых образов, а их жизнь заиграла новыми красками.
«Наконец-то срезала это все»
- И будто 10 лет скинули! © MidwestMisfitMusings / Reddit
«До и после. Решил все сбрить»
Упс. Да ты оказываешься в списках Интерпола. За неуплату алиментов.
«Теперь чувствую себя гораздо увереннее»
- Эта прическа изменит твою жизнь. © LostMilly / Reddit
«Сегодня сделал новую стрижку»
«Попрощалась с длинными волосами»
«Решил попробовать короткую стрижку и теперь чувствую себя уверенно. Жена в восторге»
«Наконец-то отстригла свои волосы и чувствую себя шикарно. Настало время перемен»
По моему не в длине было дело... А обкромсали (иначе не сказать) плохо
«Пошла в другой салон и исправила неудачную стрижку. Теперь я счастлива»
- Вы выглядите такой нежной. Завидую! © Fantastic_You7208 / Reddit
«Первый раз в жизни обрезала волосы так коротко. Наверное, это мой самый импульсивный поступок. Мне идет?»
Мне нравится, но что будет, когда укладка распадётся? Челка и так на глаза, без укладки превратится в шторку, а если немного отрастает...
- Конечно. С короткой длиной ты такая милашка! © strawberryfairygal / Reddit
«Я сегодня подстригся. Как вам?»
- С этой стрижкой ты похож на молодого Ди Каприо. © MajorIndividual986 / Reddit
«Отрезала свои волосы и отдала их на благотворительность. В восторге от своей новой стрижки»
«Решил сэкономить и подстригся сам»
Муж тоже решил как-то сэкономить заставил меня его стрич. Так мы выяснили, что парикмахер я ещё тот (читать окончание), а ему сначала я, а потом и его мама сказала топать к нормальному и все исправлять :)))
«Счастлива из-за своей новой стрижки»
«Не стриг волосы 5 лет, и меня это устраивало. Как вам моя новая стрижка?»
- О боже, ты выглядишь на 20 лет моложе! © Party_Pop_9450 / Reddit
«Чувствую себя лучше c этой стрижкой»
«Сегодня я подстригся»
Герои нашей статьи не боятся экспериментировать со своей внешностью. А вам нравятся короткие волосы или вы предпочитаете отращивать длину?
Давным-давно дело было. Звонит подруга в истерике: пошла подрезать кончики, а её обкорнали. У неё шикарные волосы до попы были, поэтому сразу представила масштаб трагедии и помчалась успокаивать и морально поддерживать. Приезжаю и не могу понять, в чём дело: волосы как были длинные, так и остались, сквозь рыдания что-то понять очень сложно. Срезали ей семь сантиметров вместо двух.
Мне, как человеку, живущему по принципу: "волосы не зубы, отрастут" это было вообще не понятно.
В половине случаев, среди молрдых парней, достаточно было убрать нелепые усишки и бороду. Было бы гармоничнее