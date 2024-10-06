16 человек, которые так кардинально поменялись с годами, что их без подсказки и не узнаешь
Фотоподборки
25 минут назад
Все люди меняются с возрастом. Но некоторые настолько не похожи на себя в прошлом, что кажется, будто это разные люди. Герои нашей подборки сравнили свои фотографии в разные периоды жизни и, похоже, сами немножко обалдели от такой разницы.
«На первом фото мне 31, на втором 40. Почти 10 лет упорного труда сделали свое дело»
«В 23 года совсем не заботилась о себе и своем теле. Но к 31 году все изменилось, хоть это и был долгий путь»
«Это я в 26 и 31. Очень доволен результатом после снятия брекетов»
«Слева мне 15 лет, а справа 20»
Как поменялся цвет глаз - просто волшебство и нос вроде тоньше стал...
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- Вау! Тут будто два разных человека! © babyboy**77 / Reddit
«Я в 18 и 25. Раньше я не нравилась себе, но за 7 лет с моей самооценкой произошли чудеса»
«Мне было 16 и в школе все избегали общения со мной. Вот так я изменилась с тех пор, сейчас мне 34»
«Мое фото в 15 лет и в 25»
«Слева мне 27 лет, а справа 42»
«Первое фото в 18 лет, второе сделано на этой неделе. Сейчас мне 24»
«Во втором классе выглядела как 40-летняя библиотекарша с 6 кошками. Сейчас мне 21, кошек пока только две»
«Я был крутым парнем. Или я так думал»
«Я в 28 и в 40»
- По лицу видно, как твоя уверенность в себе выросла на 100%. © Accomplished_Diet179 / Reddit
«Вот так я изменилась с 19 лет. Сейчас мне 41»
«Я в 16 и в 38. Сбросила вес, отрастила волосы и подняла самооценку»
«Сбросил вес, сделал операцию на челюсти, изменил прическу, отрастил бороду. Фото „до“ сделано в 16 лет, „после“ — в 22»
«Я в 15 и в 32»
У нас есть и другие крутые подборки с фотосравнениями:
Фото на превью Sjpeterson0984 / Reddit
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