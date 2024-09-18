16 фотографий, на которых запечатлены большие перемены
Фотоподборки
6 часов назад
Мы просто обожаем сравнивать фотографии «до» и «после». На них нередко видно такую колоссальную разницу, что аж не верится. Именно такими снимками и поделились герои нашей подборки.
«Мне 54, сделала подтяжку лица»
- Теперь тебе будто 39. © MadameSunshineGold / Reddit
«А это мое фотосравнение: я в 2020 и в 2024»
«У меня всегда были редкие брови, раньше делала перманент. А потом-таки решилась на пересадку бровей»
«А это я в 18 лет и в 32. Прошла большой путь к любви и заботе о себе»
«Сделала несколько косметологических процедур, стала ухаживать за кожей дома, занялась здоровьем и питанием. Результат за 7 месяцев»
«Я в 25 лет и в 39»
- Возраст тебе определенно к лицу! © NTPC4 / Reddit
«Усердно работаю над собой. И вот скоро буду участвовать в велогонке»
«Сделала ринопластику, пересадку и подтяжку бровей, филлеры, поправила зубы. Изменила прическу и макияж. Разница между фото 2,5 года»
Слева мне больше нравится. А сколько у нее детей? Раз напридумала себе что-то, хоть и была вполне симпатичной. Наверное, нет детей.
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«Вот так я изменилась за 4 года»
«Это я в 21 и 31. Из процедур сделала только филлеры в губы и немного ботокса в лоб»
«Сделала подтяжку лица и шеи, прошлась лазером под глазами, мне также перенесли жировую ткань на лицо. На втором фото еще есть отек, но я перенесла все это легко»
«Скинула 68 килограммов»
И грех сей называется: "чревоугодие". Молодец, что борешься!
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«Сначала скинул вес, а потом набрал мышечную массу»
«До и после подтяжки век»
«Сделала PRF-лифтинг под глазами. Но я не вижу колоссальных изменений»
«Слева мне 16 лет, справа — 21 год. Сбросила 12 килограммов, разница в профиль меня поражает»
Или тут не 12 кг, или девушка очень маленького роста. :) В 16 лет тоже была красивая.
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Загляните и в другие наши подборки с фотографиями «до» и «после»:
- 20 фото из разряда «до» и «после», на которых запечатлены разительные перемены
- 17 фотографий, которые доказывают, что время — неумолимая сила
- 20+ фото, которые наглядно показывают, что такое «большая разница»
Фото на превью picklesncheeze** / Reddit
Комментарии
Уведомления
В основном все изменения в лучшую сторону, особенно связанные с похудением.
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