16 фотографий, на которых запечатлены большие перемены

Мы просто обожаем сравнивать фотографии «до» и «после». На них нередко видно такую колоссальную разницу, что аж не верится. Именно такими снимками и поделились герои нашей подборки.

«Мне 54, сделала подтяжку лица»

Теперь тебе будто 39. © MadameSunshineGold / Reddit

«А это мое фотосравнение: я в 2020 и в 2024»

«У меня всегда были редкие брови, раньше делала перманент. А потом-таки решилась на пересадку бровей»

«А это я в 18 лет и в 32. Прошла большой путь к любви и заботе о себе»

«Сделала несколько косметологических процедур, стала ухаживать за кожей дома, занялась здоровьем и питанием. Результат за 7 месяцев»

«Я в 25 лет и в 39»

Возраст тебе определенно к лицу! © NTPC4 / Reddit

«Усердно работаю над собой. И вот скоро буду участвовать в велогонке»

«Сделала ринопластику, пересадку и подтяжку бровей, филлеры, поправила зубы. Изменила прическу и макияж. Разница между фото 2,5 года»

«Вот так я изменилась за 4 года»

«Это я в 21 и 31. Из процедур сделала только филлеры в губы и немного ботокса в лоб»

«Сделала подтяжку лица и шеи, прошлась лазером под глазами, мне также перенесли жировую ткань на лицо. На втором фото еще есть отек, но я перенесла все это легко»

«Скинула 68 килограммов»

«Сначала скинул вес, а потом набрал мышечную массу»

«До и после подтяжки век»

«Сделала PRF-лифтинг под глазами. Но я не вижу колоссальных изменений»