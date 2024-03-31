20 фото с такой гигантской разницей, что мы аж зависли

Мы очень любим все сравнивать: как котики вымахали за пару лет, изменились одноклассники со дня выпускного или насколько улучшился прогресс в какой-нибудь деятельности. Ничто так хорошо не покажет разницу как фото. Именно такие снимки и сделали герои нашей подборки.

«Прогресс в керамике за 3 года»

«Мое лицо, только я на 22 кг легче»

«На обеих фотках я на 30-й неделе беременности, только в этот раз слежу за своим питанием»

«Мы взяли 7 птенцов, вырастили из них курочек, и они наконец-то начали нестись. У разных пород яичная скорлупа разного цвета»

Старые и новые шоколадные чипсы различаются по цвету

«Слева Клаусу 2 недели, справа — почти 2 года»

«Нашему песелю в этом году исполнится 20 лет. Только посмотрите, каким он стал!»

«Букет на День святого Валентина, ожидание и реальность. Он больше похож на угрозу, чем на жест любви. $ 110 на ветер»

А бывает и наоборот. У нас есть статья с подборкой фото, где реальность превзошла ожидания.

«Разница в размерах между моей старенькой Хондой и обычным пикапом»

Путь от хвостатой булочки до лошадки занял всего год

«Я учитель. Дети спросили, не беременна ли я. И тут мне стало понятно, что надо что-то менять»

«Слева — свежая татуировка. Справа — то, как она выглядит через полгода»

«7 лет спустя купил новый внешний диск. Они оба по 500 гигабайт»

«Это дом на 2 семьи. Смотрите, как разное отношение хозяев влияет на его внешний вид»

«Разница между фото 5 лет. Я реально считал мои усы крутыми и не хотел их брить. Ржу»

Машины вроде бы так похожи, но есть нюанс

«Я выгляжу как 4 разных человека на четырех моих действующих удостоверениях личности»

«Мои успехи в валянии игрушек за 4 года»

«Я решила перекрасить белые вещи. Краситель один, а ткани разные. И вот результат»

«В 15 лет выглядела как взрослая тетя. А теперь я и есть взрослая тетя»