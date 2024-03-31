Слева полголовы нет, и несколько рук, следите за питанием, а то какая-то жесть творится🫣
20 фото с такой гигантской разницей, что мы аж зависли
Мы очень любим все сравнивать: как котики вымахали за пару лет, изменились одноклассники со дня выпускного или насколько улучшился прогресс в какой-нибудь деятельности. Ничто так хорошо не покажет разницу как фото. Именно такие снимки и сделали герои нашей подборки.
«Прогресс в керамике за 3 года»
«Мое лицо, только я на 22 кг легче»
«На обеих фотках я на 30-й неделе беременности, только в этот раз слежу за своим питанием»
«Мы взяли 7 птенцов, вырастили из них курочек, и они наконец-то начали нестись. У разных пород яичная скорлупа разного цвета»
Старые и новые шоколадные чипсы различаются по цвету
«Слева Клаусу 2 недели, справа — почти 2 года»
«Нашему песелю в этом году исполнится 20 лет. Только посмотрите, каким он стал!»
На первом фото - озорной несмышлёный балбесик)) А на втором - красавец с умненькими глазками! Дай бог здоровья тебе, милый хвостик❤️
«Букет на День святого Валентина, ожидание и реальность. Он больше похож на угрозу, чем на жест любви. $ 110 на ветер»
А бывает и наоборот. У нас есть статья с подборкой фото, где реальность превзошла ожидания.
«Разница в размерах между моей старенькой Хондой и обычным пикапом»
Путь от хвостатой булочки до лошадки занял всего год
Утибоземой, все равно жутко сладенький малыш на обеих фотографиях!
«Я учитель. Дети спросили, не беременна ли я. И тут мне стало понятно, что надо что-то менять»
«Слева — свежая татуировка. Справа — то, как она выглядит через полгода»
«7 лет спустя купил новый внешний диск. Они оба по 500 гигабайт»
«Это дом на 2 семьи. Смотрите, как разное отношение хозяев влияет на его внешний вид»
«Разница между фото 5 лет. Я реально считал мои усы крутыми и не хотел их брить. Ржу»
А что должно поразить? Какие-то грандиозные изменения?
Машины вроде бы так похожи, но есть нюанс
«Я выгляжу как 4 разных человека на четырех моих действующих удостоверениях личности»
«Мои успехи в валянии игрушек за 4 года»
И там и там классно! На первой фотке, просто, пёсель мультяшный из мультика про котенка по имени Гав))
- Ты врешь, это настоящая собака! © Unknown author / Reddit
«Я решила перекрасить белые вещи. Краситель один, а ткани разные. И вот результат»
«В 15 лет выглядела как взрослая тетя. А теперь я и есть взрослая тетя»
Посмотрите также нашу подборку с крутыми штуками, которые люди откопали на барахолках. А если вам нравятся фотосравнения, то у нас есть еще одна статья со снимками из разряда «было-стало».