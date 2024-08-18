20+ фото, которые лучше тысячи слов объясняют, что такое большая разница

Многие вещи познаются в сравнении, и в этом нам очень помогает фотография. Благодаря снимкам мы видим, как меняются люди, решившие заняться своим здоровьем, как пушистый комок превращается в задорного щенка и как может преобразить квартиру банальная уборка. И рассматривать подобные фото можно практически бесконечно.

«Моя жена на 37-й неделе беременности и через 37 недель после родов. У нас двойня!»

«Это я без парика и в нем»

Чувак, ты помолодел лет на 15! © Buccoman_21 / Reddit

«День, когда его спасли, и полгода спустя»

«То же платье, та же я, но 2 года спустя»

«Мой прадедушка и я с разницей в 100 лет»

«Гера — королева Недоволишна — в детстве и сейчас»

«Я родилась с ресницами разного цвета»

«Я долго был в депрессии и ничего не хотел делать. Моя кухня до и после большой уборки. Горжусь собой»

«На обеих фотках я вешу одинаково — около 130 кг, но какая разница!»

«Разница атмосферного давления на высоте от 4,2 км до 160 м над уровнем моря»

«Решилась на операцию по уменьшению лба. Теперь я намного увереннее в себе!»

Фото с разницей в 22 года

«Правильное питание, спорт и развод — и вот как выглядит счастливая и здоровая мать-одиночка!»

«Мой пес в 2,5 месяца, когда мы забрали его из приюта, и в год»

«Я на сносях. Слева — мой обычный вид, справа — когда я пытаюсь хоть пару часов выглядеть хорошо»

«Серебряная брошь за $ 8. Ей просто нужна была хорошая чистка»

«Это я до пересадки волос и примерно через 1,5 года после»

«Я — бывшая гимнастка. Набрала 9 кг и наконец-то полюбила свое тело»

«Кеды, которым 12 лет, по сравнению с новыми»

«Слева — фото моей бабушки, наслаждающейся прогулкой по Венеции до материнства. Справа — фото в том же месте несколько лет спустя, но уже с сыном»

«Старый диван до и после перетяжки. У него началась новая, красочная жизнь!»

«Это я в 18 лет — до того, как мне диагностировали сахарный диабет, и в 30, когда я взяла его под контроль»

«Слева — то, каким вижу себя я, справа — каким меня видит ИИ»

«Я описал себя chatgpt и попросил его нарисовать меня на основе этого описания — вышло первое изображение. Затем я начал новый чат, загрузил свою фотку и попросил ИИ описать меня. Затем я использовал это описание как подсказку для другого рисунка».