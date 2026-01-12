15 людей поделились своими снимками из детства, на которые невозможно смотреть без улыбки

Спрятать и больше никогда не видеть! Такая реакция бывает на детские или подростковые фото, за которые немного стыдно. Ведь у каждого из нас есть тот самый фотоальбом, который хочется засунуть на дальнюю полку шкафа и никогда, слышите, никогда не показывать новым знакомым. Но стоит открыть его в одиночестве или с лучшими друзьями, как чувство неловкости сменяется приступом хохота и теплой ностальгией. Странные челки, «модные» позы, одежда, которая в 2000-х казалась верхом стиля, а сейчас вызывает вопросы. В этой подборке архивные снимки самых разных людей и они роскошные, но есть нюанс. Погнали смотреть!