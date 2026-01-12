15 людей поделились своими снимками из детства, на которые невозможно смотреть без улыбки

Может, всё-таки справа? Пухляш даже обувь не надел, чтобы лучше видно было.
Спрятать и больше никогда не видеть! Такая реакция бывает на детские или подростковые фото, за которые немного стыдно. Ведь у каждого из нас есть тот самый фотоальбом, который хочется засунуть на дальнюю полку шкафа и никогда, слышите, никогда не показывать новым знакомым. Но стоит открыть его в одиночестве или с лучшими друзьями, как чувство неловкости сменяется приступом хохота и теплой ностальгией. Странные челки, «модные» позы, одежда, которая в 2000-х казалась верхом стиля, а сейчас вызывает вопросы. В этой подборке архивные снимки самых разных людей и они роскошные, но есть нюанс. Погнали смотреть!
«Конец лета 1985 года. Мне 13 и я слева. Сосед пришел показать свои новые носки»
- Вот как на самом деле выглядели 80-е. © Arik_De_Frasia / Reddit
- Спорю, его мама потом ему устроила! © zehamberglar / Reddit
«Август 2004 года»
«Я попросила стрижку как у Эммы Уотсон»
- Но произнесла это как «Рон Уизли»? © lobsterisch / Reddit
«Я в 10 классе. Мое чувство моды подсказывало мне выглядеть именно так»
«В 2012 году я считала, что поднятые брови — это стиль»
«На этой фотографии мне было лет 8. Теперь, когда я стала старше, я ненавижу эту стрижку, но тогда она мне очень нравилась»
«Считаю себя самой модной в 2007 году »
- Я за сердце схватилась! Это что за роскошь у тебя на шее?
«В то время на мне всегда были подтяжки. Здесь мне где-то 12 лет»
О, я лет в 15 подтяжки носила, у меня были прекрасные подтяжки с ромашками)) А в дошкольном возрасте были подтяжки с волком из "ну погоди")))
«Я очень хотел дреды»
«Фотосессия 2007 года в спальне моих бабушки и дедушки. До сих пор не могу избавиться от этого шарфа»
И у меня и сейчас два таких есть. Правда просто в шкафу висят, не используются
- Если честно, в мои 12 лет я бы пищала, если б тебя увидела! © loveforluna / Reddit
«2012 год — мне было 15 лет, кажется. Мои одноклассники до сих пор вспоминают эту фотографию»
- Это одновременно и смешно, и величественно. © 21mops / Reddit
«Фотка, сделанная моими родителями, я как-то так читал»
Как я его понимаю. Иногда уже и глаза закрываются, а от книжки не оторваться. И вот ищешь позу , чтоб одновременно и лежать было удобно и не заснуть при этом
- Один из ваших родителей — кот? © SuperPoodie92477 / Reddit
- У меня от этого вида спина болит! © flinstonepushups / Reddit
«Мне тут 12 лет и это совсем не похоже на то, как сейчас ведут себя 12-летние»
- Я аж заорала! Да эта фотка будто создана для обложки альбома! © Danimalscrossing / Reddit
«Где-то в 2009 году я серьезно увлекся фотошопом, создавая сюрреалистические изображения»
- Честно говоря, в 2009 году я бы подумала, что ты самый крутой и интригующий человек из всех, кого я знаю. © erinlaninfa / Reddit
«Моя любимая фотография жены в детстве, примерно 2003 год»
- Она заказала детское меню, но ей не поверили. © Maybeiliketheabuse / Reddit
Честно признаться, мы в редакции так и не решили, что круче: уверенность парня в носках или «инновационный» способ чтения. Но точно знаем: эти фото — на вес золота, ведь они хранят атмосферу времени, когда мы не боялись быть смешными. Признавайтесь, у кого тоже была «фаза 2007-го» или странные эксперименты с фотошопом? Ждем ваши истории в комментариях!
