16 фотографий из семейного архива, которые никто и никогда не должен был увидеть

Фотоподборки
2 часа назад

Есть у старых фотографий и еще одна сторона — это кадры, которые вгоняют нас в краску. Наверняка, у вас найдется детское фото, которое показывали на семейных застольях дальним родственникам. На этих фото мы либо совсем крохи, либо смешные подростки с дурацкими прическами. Забавно бывает вспомнить себя в эти моменты. И родителей, которые как-то с этим стилем мирились и даже поддерживали. Мама, это не период, это навсегда!

«Фотография моей подруги в детстве»

  • Эта девочка выглядит так, будто только что вышла на пенсию после 37 лет работы в библиотеке начальной школы. © esoteric_enigma / Reddit

«Думаете, я не планировала этот наряд целую неделю?»

«Это фото моего мужа в детстве»

  • И ты все равно вышла за него замуж! Это лишний раз доказывает, что для каждого найдется свой человек.© squizal / Reddit

«Хэллоуин в 90-е. Я с самого детства хотела быть смешной»

«На фото выпуска после второго класса я вдохновился образом адвоката нечистых сил»

  • Будь осторожнее! Твою фотку могут украсть рокеры для обложки своего альбома! © Snuggs_ / Reddit
  • Я думал, что единственный, кто так делал во втором классе. © IDontJaywalk / Reddit

«У меня нет приличных фоток из детства»

«Школьное фото примерно 1996 года»

«На этой фотографии мне 13 лет, на дворе конец 80-х»

  • Как так получилось, что в 13 лет вы уже 20 лет проработали в отделе расчета заработной платы? © Unknown / Reddit

«Я после того, как открыл для себя Photoshop в начале 2010-х»

«Конец 90-х в одном фото»

  • Миниатюрная куколка Бритни Спирс! У меня до сих пор есть такая. © greenday1822 / Reddit

«Мне 10 лет, 1987 год. Эй, мам, выпрями мне челку, сегодня день фотосессии!»

«Сделали семейное фото в стиле 90-х вместе с нашим котом по кличке Фитц»

  • Боже, не могу дождаться, чтобы сделать что-то подобное, когда у меня появится собственная семья. © cmonyy / Reddit

«К сожалению, я больше никогда не выглядел так круто»

«Бедные мои родители. Это был 1987 год. Чтобы купить эти наручи, я косил газоны»

«Когда твой наряд говорит о джазе, а глаза просят об освобождении из заложников у фотографа»

«Мы с сестрой вдохновились клипом Майкла Джексона и вот что учудили»

  • Я взоржал так, что кот в страхе за диван запрыгнул!

У каждого из нас есть фотографии из детства, которые заставляют смеяться до слез, но вызывают только теплые чувства. В костюме черепашки ниндзя или в рокерских перчатках — мы были детьми, которые наслаждаются этой жизнью. Веселыми, уверенными, и даже модными, по крайней мере, на тот момент. Такие фото, кажется, возвращают нас в детство, для того, чтобы напомнить, как сильно мы выросли и сколь многого достигли.

А у нас еще есть над чем поностальгировать:

Фото на превью elpintogrande / Reddit

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее