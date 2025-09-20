16 фотографий из семейного архива, которые никто и никогда не должен был увидеть
Есть у старых фотографий и еще одна сторона — это кадры, которые вгоняют нас в краску. Наверняка, у вас найдется детское фото, которое показывали на семейных застольях дальним родственникам. На этих фото мы либо совсем крохи, либо смешные подростки с дурацкими прическами. Забавно бывает вспомнить себя в эти моменты. И родителей, которые как-то с этим стилем мирились и даже поддерживали. Мама, это не период, это навсегда!
«Фотография моей подруги в детстве»
- Эта девочка выглядит так, будто только что вышла на пенсию после 37 лет работы в библиотеке начальной школы. © esoteric_enigma / Reddit
«Думаете, я не планировала этот наряд целую неделю?»
- Я чуть не сделал себе татуировку из этого сериала с твоей футболки. Я тебя понимаю! © xEnglishRose99x / Reddit
- А вот я сделала. © goldenkoiifish / Reddit
«Это фото моего мужа в детстве»
- И ты все равно вышла за него замуж! Это лишний раз доказывает, что для каждого найдется свой человек.© squizal / Reddit
«Хэллоуин в 90-е. Я с самого детства хотела быть смешной»
«На фото выпуска после второго класса я вдохновился образом адвоката нечистых сил»
- Будь осторожнее! Твою фотку могут украсть рокеры для обложки своего альбома! © Snuggs_ / Reddit
- Я думал, что единственный, кто так делал во втором классе. © IDontJaywalk / Reddit
«У меня нет приличных фоток из детства»
«Школьное фото примерно 1996 года»
- Выглядишь так, будто тебе одновременно 9 и 39 лет. © throwmeaway192983 / Reddit
«На этой фотографии мне 13 лет, на дворе конец 80-х»
- Как так получилось, что в 13 лет вы уже 20 лет проработали в отделе расчета заработной платы? © Unknown / Reddit
«Я после того, как открыл для себя Photoshop в начале 2010-х»
- Держу пари, твоей бабушке это не нравилось. © EatYourCheckers / Reddit
«Конец 90-х в одном фото»
- Миниатюрная куколка Бритни Спирс! У меня до сих пор есть такая. © greenday1822 / Reddit
«Мне 10 лет, 1987 год. Эй, мам, выпрями мне челку, сегодня день фотосессии!»
- Выглядишь так, будто прячешь свой обед под волосами. © Xminus01 / Reddit
- Я удивлен, что фотограф не попросил тебя снять шлем. © ****ack_Adams / Reddit
«Сделали семейное фото в стиле 90-х вместе с нашим котом по кличке Фитц»
- Боже, не могу дождаться, чтобы сделать что-то подобное, когда у меня появится собственная семья. © cmonyy / Reddit
«К сожалению, я больше никогда не выглядел так круто»
«Бедные мои родители. Это был 1987 год. Чтобы купить эти наручи, я косил газоны»
- Папа мужественно страдает. Мама? Она просто любит тебя. © Yowzah2001 / Reddit
- Я сразу заметил эти крутые перчатки. © mysockinabox / Reddit
«Когда твой наряд говорит о джазе, а глаза просят об освобождении из заложников у фотографа»
- Моргните дважды, если вас заставляют танцевать степ. © sunshineLG / Reddit
- Я чуть не отвлеклась на салфетку на твоей голове. © emmeisspicy / Reddit
«Мы с сестрой вдохновились клипом Майкла Джексона и вот что учудили»
- Я взоржал так, что кот в страхе за диван запрыгнул!
У каждого из нас есть фотографии из детства, которые заставляют смеяться до слез, но вызывают только теплые чувства. В костюме черепашки ниндзя или в рокерских перчатках — мы были детьми, которые наслаждаются этой жизнью. Веселыми, уверенными, и даже модными, по крайней мере, на тот момент. Такие фото, кажется, возвращают нас в детство, для того, чтобы напомнить, как сильно мы выросли и сколь многого достигли.
