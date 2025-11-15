17 фото, на которых семейная жизнь показана честнее, чем в сериалах

Семейная жизнь в кино — это романтика, уютные завтраки и поцелуи на фоне рассвета. Но в реальности все бывает совсем по-другому. Мы собрали 17 фото, которые показывают правду без фильтров.

«Моя мама проверяет нас, детей на заднем сидении, во время поездки на семейный отдых, 1963 год»

«Моя мама и брат решают спор по поводу грамматики»

«Мне тут 13-14. Мама заставила меня надеть розовое, а я не хотела фотографироваться»

«Шляпа моей мамы для „Вечеринки со смешными шляпами“. Она назвала ее: „Я не могу найти свои чертовы очки“»

«Мои молодые родители. До сих пор не понимаю, что они пытались сделать»

«Мой муж — заядлый морской аквариумист. И лапать стекла нам с дочерью не разрешает. Мы думали, он этого и не заметит, но оказалось...»

«Мой прадедушка с домашним оленем Селин — 1988 год»

«Мы с сестрой знакомимся с новорожденным кузеном»

«Раньше я был довольно противным ребенком»

«На Хэллоуин мой папа нарядился Грустью из мультфильма „Головоломка“»

«Как-то решили сфотографировать бабушку, дедушку и всех внуков на Рождество. Это было мое первое в жизни Рождество и, кажется, никто не рад моему присутствию»

«Моей бабушке больше ста лет, и у нее на журнальном столике в рамке стоит фото тети, которая с гордостью держит банку оливок»

«Лайфхак: как поместить на семейной фотографии всех»

«Мой (теперь уже) отчим и сводный брат немного переборщили с нарядами на свое первое Рождество с нашей семьей»

«У четверых закрыты глаза. Дядя сверлит меня взглядом, а дедушка с бабушкой выглядят так, будто им не терпится поскорее закончить эту семейную фотосессию»

«Говорю бабуле: „У тебя есть рис? Телефон намочила, надо просушить“. И она дает мне это»

«Мы с родней просто пытались сделать групповой снимок»