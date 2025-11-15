17 фото, на которых семейная жизнь показана честнее, чем в сериалах
Семья
4 часа назад
Семейная жизнь в кино — это романтика, уютные завтраки и поцелуи на фоне рассвета. Но в реальности все бывает совсем по-другому. Мы собрали 17 фото, которые показывают правду без фильтров.
«Моя мама проверяет нас, детей на заднем сидении, во время поездки на семейный отдых, 1963 год»
«Моя мама и брат решают спор по поводу грамматики»
«Мне тут 13-14. Мама заставила меня надеть розовое, а я не хотела фотографироваться»
«Шляпа моей мамы для „Вечеринки со смешными шляпами“. Она назвала ее: „Я не могу найти свои чертовы очки“»
«Мои молодые родители. До сих пор не понимаю, что они пытались сделать»
«Мой муж — заядлый морской аквариумист. И лапать стекла нам с дочерью не разрешает. Мы думали, он этого и не заметит, но оказалось...»
«Мой прадедушка с домашним оленем Селин — 1988 год»
«Мы с сестрой знакомимся с новорожденным кузеном»
«Раньше я был довольно противным ребенком»
А по моему классно, когда в семье есть приколист с чувством юмора. Лишь бы он постоянно не стебался над другими членами семьи и шутки не были за гранью.
-
-
Ответить
«На Хэллоуин мой папа нарядился Грустью из мультфильма „Головоломка“»
«Как-то решили сфотографировать бабушку, дедушку и всех внуков на Рождество. Это было мое первое в жизни Рождество и, кажется, никто не рад моему присутствию»
«Моей бабушке больше ста лет, и у нее на журнальном столике в рамке стоит фото тети, которая с гордостью держит банку оливок»
«Лайфхак: как поместить на семейной фотографии всех»
«Мой (теперь уже) отчим и сводный брат немного переборщили с нарядами на свое первое Рождество с нашей семьей»
«У четверых закрыты глаза. Дядя сверлит меня взглядом, а дедушка с бабушкой выглядят так, будто им не терпится поскорее закончить эту семейную фотосессию»
«Говорю бабуле: „У тебя есть рис? Телефон намочила, надо просушить“. И она дает мне это»
«Мы с родней просто пытались сделать групповой снимок»
- Отвечаю, это лучшая семейная фотка в мире. © SweetPinkRain / Reddit
Фото на превью jimmy****tron** / Reddit
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
20+ сюрпризов, которые новоселы обнаружили уже после подписания документов
16 историй о наших бабушках, которые звучат чисто как анекдот
15+ переездов, которые подарили не просто новое жилье, а кучу волнительных историй
18 человек рассказали о загадочных случаях, которые вызвали у них ураган эмоций
19 историй о любовных треугольниках, где страсти кипели по полной
16 человек, которые умудрились превратить поездку в невероятное приключение
Народное творчество
1 неделя назад
20 человек рассказали, почему не дошли до ЗАГСа со своими вторыми половинками
Истории
3 дня назад
15 мужских поступков, от которых женщины теряются в догадках: «Что это вообще было?»
Народное творчество
4 дня назад