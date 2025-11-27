18+ снимков, на которых видно: прошлые поколения умели отдыхать с огоньком

У наших родителей не было селфи-палок, фильтров и социальных сетей, но это нисколько не мешало им устраивать вечеринки, ездить на пикники, выбираться на прогулки и делать прочие классные вещи, которые сегодня точно собрали бы миллион лайков. Эти фото — лучшее доказательство того, что поколение наших мам и пап умело веселиться от души.
«Моя 20-летняя мама на Гавайях» А можно нам сейчас так одеваться? «Мой дедушка поездил по миру в 1954 году» «Моя мама с подругой были танцовщицами и много ездили по стране» «С ума схожу от фотки, где мама распаковывает нижнее белье, подаренное на свадьбу»
К комментарию, что наа лице отца энтузиазм, а наа лице бабушки осуждение, добавлю, что наа лице мамы радость.
Просто все представили, что будет, когда мама будет в этом наряде ))) Кажется, бабуля на заднем плане не одобряет. © Lynkae / Reddit На лице отца энтузиазм, а у бабушки — осуждение. «Моя бабуля незадолго до того, как она переехала в США» «Свекор и свекровь во время медового месяца в походе в Калифорнии. Недавно отметили 40-летие брака!» «Бабушка на отдыхе с подружками в конце 30-х» «Бабуля с дедулей на лыжном отдыхе с друзьями в Швейцарии, 1960-е годы» «Бабушка и дедушка недавно отметили 60 лет совместной жизни. Этот снимок из их путешествия на медовый месяц» «Мои бабушка и дедушка на пикнике на пляже Лонг-Айленда, в 42-ом году. Фото сделано прямо перед тем, как они пошли и расписались» «Бабуля на отдыхе на пляже Дайтона» «Бабушка с дедушкой на пикнике с друзьями» «Мои бабушка и дедушка, в бытность школьными возлюбленными, развлекаются на пляже Брайтон-Бич» «Бабушка и дедушка в свадебном путешествии на Бермудах, 1950 год» «Моя бабушка (в центре) и прабабушка на отдыхе во Флориде, в начале 50-х. Могу засвидетельствовать, что бабуля до сих пор не растеряла задор с фото» «Моя бабушка (в розовом платье) и её подруга на вечеринке в стиле „ревущие 20-е“» «Бабуля с подружками на морском отдыхе в 50-е» «Бабушка на свое двадцатилетие отдыхала в Венеции» «Моя бабушка и ее сестра во время поездки из Юты в Индиану. 1931 год, снег, мороз — но настроение явно боевое» «Бабушка с дедушкой на пляже в Южной Африке»
