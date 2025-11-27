18+ снимков, на которых видно: прошлые поколения умели отдыхать с огоньком

У наших родителей не было селфи-палок, фильтров и социальных сетей, но это нисколько не мешало им устраивать вечеринки, ездить на пикники, выбираться на прогулки и делать прочие классные вещи, которые сегодня точно собрали бы миллион лайков. Эти фото — лучшее доказательство того, что поколение наших мам и пап умело веселиться от души.

«Моя 20-летняя мама на Гавайях»

А можно нам сейчас так одеваться?

«Мой дедушка поездил по миру в 1954 году»

Что за безумие? Почему он так одет? © barracoots / Reddit

«Моя мама с подругой были танцовщицами и много ездили по стране»

«С ума схожу от фотки, где мама распаковывает нижнее белье, подаренное на свадьбу»

© bountifulknitter / Reddit Кактус 1 день назад К комментарию, что наа лице отца энтузиазм, а наа лице бабушки осуждение, добавлю, что наа лице мамы радость.

Просто все представили, что будет, когда мама будет в этом наряде ))) - - Ответить

Кажется, бабуля на заднем плане не одобряет. © Lynkae / Reddit

На лице отца энтузиазм, а у бабушки — осуждение.

«Моя бабуля незадолго до того, как она переехала в США»

«Свекор и свекровь во время медового месяца в походе в Калифорнии. Недавно отметили 40-летие брака!»

«Бабушка на отдыхе с подружками в конце 30-х»

Эти девчонки явно задумали похулиганить. © LilCompton36 / Reddit

«Бабуля с дедулей на лыжном отдыхе с друзьями в Швейцарии, 1960-е годы»

«Бабушка и дедушка недавно отметили 60 лет совместной жизни. Этот снимок из их путешествия на медовый месяц»

«Мои бабушка и дедушка на пикнике на пляже Лонг-Айленда, в 42-ом году. Фото сделано прямо перед тем, как они пошли и расписались»

«Бабуля на отдыхе на пляже Дайтона»

«Бабушка с дедушкой на пикнике с друзьями»

«Мои бабушка и дедушка, в бытность школьными возлюбленными, развлекаются на пляже Брайтон-Бич»

Надеюсь, не обидишься, если я скажу то, что все подумали: твоя бабуля — сногсшибательна! © Innsmouth_Swimteam / Reddit

«Бабушка и дедушка в свадебном путешествии на Бермудах, 1950 год»

На Бермудах — носи бермуды! © Unknown author / Reddit

«Моя бабушка (в центре) и прабабушка на отдыхе во Флориде, в начале 50-х. Могу засвидетельствовать, что бабуля до сих пор не растеряла задор с фото»

«Моя бабушка (в розовом платье) и её подруга на вечеринке в стиле „ревущие 20-е“»

«Бабуля с подружками на морском отдыхе в 50-е»

«Бабушка на свое двадцатилетие отдыхала в Венеции»

Люди до сих пор делают такие же фото на том же месте! © Dave_Paker / Reddit

«Моя бабушка и ее сестра во время поездки из Юты в Индиану. 1931 год, снег, мороз — но настроение явно боевое»