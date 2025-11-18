16 модниц, которые выбрали носить «бабушкины» вещи и выглядят в них на все сто

Мода — это не только новые тренды и брендовые вещи. Старые свитера, винтажные платья или забытые аксессуары могут засиять по-новому, если подобрать их с чувством вкуса. Девушки на этих фотографиях докажут, что смелость и креатив делают любой образ по-настоящему эффектным.

«Нашла в секонде невероятно классные туфли 70-х годов. Видно, что их уже носили, но все равно они в очень хорошем состоянии»

«Забрала этот очешуительный комбез. В шоке, какой он удобный. И нет, ничего у меня не чешется!»

Я обычно не комментирую, но тут не удержалась. Ты создана для него! © rbommarito9 / Reddit

«Купила это платье в антикварном магазине — подарок самой себе на день рождения»

«Нашла на распродаже эти винтажные туфельки Schiaparelli всего за 4 доллара»

«Нашла в секонде платье за 7 долларов — хотя его настоящая цена около 400»

Никогда не думала, что платье может так преобразиться — на вешалке обычное, а на тебе невероятное! © youaremagicAF / Reddit

«Уютный осенний образ полностью в винтажном стиле 60-х и 70-х»

«Кажется, это из 70-х? Такое нежное, просто влюблена в него»

«Обожаю сочетать винтажные и ретро-вещи. Вот мой сегодняшний образ»

«Вышла в свет в винтажном стиле»

Анастасия 43 минуты назад Вот тут всё классно. И причёска, и макияж, и платье, и фигура, и поза для фото. И сумочка с обувью на мой взгляд хорошо вписались в образ.

«Гламурное черное платье в стиле 50-60-х. Нашла в местном секонд-хенде»

«В прошлом году сшила этот наряд и до сих пор в него влюблена»

Да умела б я так шить, вообще бы ничего в магазинах не покупала! © qcqt24 / Reddit

«Винтажное платье из местного магазина — идеально для осенних дней»

«Нашла платье из 50-х, а к нему идеально подошли винтажные перчатки из 40-х»

«Урвала красивую винтажную юбку — конец 70-х или начало 80-х, наверное»

«Я в полном восторге от этой винтажной футболки New Look»

«Нарядились в винтажные образы — просто подурачиться. Но есть ощущение, что мы можем стать музыкальной группой»