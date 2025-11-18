"Старые валенки стояли в углу и воздуха тоже не озонировали". Я представляю этот запах....
16 модниц, которые выбрали носить «бабушкины» вещи и выглядят в них на все сто
Мода — это не только новые тренды и брендовые вещи. Старые свитера, винтажные платья или забытые аксессуары могут засиять по-новому, если подобрать их с чувством вкуса. Девушки на этих фотографиях докажут, что смелость и креатив делают любой образ по-настоящему эффектным.
«Нашла в секонде невероятно классные туфли 70-х годов. Видно, что их уже носили, но все равно они в очень хорошем состоянии»
«Забрала этот очешуительный комбез. В шоке, какой он удобный. И нет, ничего у меня не чешется!»
- Я обычно не комментирую, но тут не удержалась. Ты создана для него! © rbommarito9 / Reddit
«Купила это платье в антикварном магазине — подарок самой себе на день рождения»
Это точно верхряя одежда, а не ночнушка или основа, поверх которой ещё что-то надевается?
«Нашла на распродаже эти винтажные туфельки Schiaparelli всего за 4 доллара»
«Нашла в секонде платье за 7 долларов — хотя его настоящая цена около 400»
На девушке это платье выглядит гораздо лучше, чем само по себе. Прям такая настоящая Кармэн, только красного цветка в волосах не хватает.
- Никогда не думала, что платье может так преобразиться — на вешалке обычное, а на тебе невероятное! © youaremagicAF / Reddit
«Уютный осенний образ полностью в винтажном стиле 60-х и 70-х»
Мне больше всего нравятся волосы) Шикарные.
Наряд "с бору по сосенке", негармоничный.
«Кажется, это из 70-х? Такое нежное, просто влюблена в него»
«Обожаю сочетать винтажные и ретро-вещи. Вот мой сегодняшний образ»
«Вышла в свет в винтажном стиле»
Вот тут всё классно. И причёска, и макияж, и платье, и фигура, и поза для фото. И сумочка с обувью на мой взгляд хорошо вписались в образ.
«Гламурное черное платье в стиле 50-60-х. Нашла в местном секонд-хенде»
«В прошлом году сшила этот наряд и до сих пор в него влюблена»
- Да умела б я так шить, вообще бы ничего в магазинах не покупала! © qcqt24 / Reddit
«Винтажное платье из местного магазина — идеально для осенних дней»
«Нашла платье из 50-х, а к нему идеально подошли винтажные перчатки из 40-х»
Какое красивое платье, хотела бы себе такое) Но на остальных фотках плоховато сидит.
«Урвала красивую винтажную юбку — конец 70-х или начало 80-х, наверное»
«Я в полном восторге от этой винтажной футболки New Look»
«Нарядились в винтажные образы — просто подурачиться. Но есть ощущение, что мы можем стать музыкальной группой»
Как видите, старые вещи могут выглядеть свежо и современно, стоит только проявить фантазию. Не бойтесь заглядывать в шкафы прошлых поколений — там можно найти настоящие модные сокровища. А если хочется еще вдохновения, посмотрите эту подборку про образы из прошлого столетия.
Комментарии
Почти все наряды понравились.
Смотрю на этих девушек на фото и думаю "ну всё, надо взять себя в руки и слегка похудеть". А потом смотрю на испечённый пирог и мне начинает казаться, что лучше всё-таки взять пирога))))