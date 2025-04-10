14 доказательств, что одежда наших бабушек сейчас супер-актуальна
Фотоподборки
34 минуты назад
Многие модницы давно поняли, что в винтажных вещах есть свой шарм и очарование. Платья, туфли и сумки из прошлого столетия могут стать не только ярким и эффектным нарядом, но и по-настоящему стильной деталью образа. После этой подборки наверняка захочется разобрать старый бабушкин сундук или зарыться в стеллажах секонд-хенда.
«Еще одна бабушкина вещь – купальник из 80-х»
«Моя 102-летняя бабушка подарила мне юбку, которой уже больше полувека — и она расписана вручную!»
«Мой дедушка подарил мне тонну красивой одежды, которую когда-то носила моя бабуля. Я так счастлива!»
- Офигеть, а у твоей бабули хороший вкус! © Babyruth831 / Reddit
«Случайно купила детское платье в комиссионке, потому что оно было в женском отделе. Пришлось его немного перешить»
А я не случайно часто покупаю детские вещи, некоторые перешиваю.
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«Сорвала джекпот в комиссионке, когда купила там кучу платьев 60-х и 70-х годов»
«Нашла и купила эти милые винтажные платьица вчера, придется теперь придумывать, куда их надевать»
«А я прикупила платье из 80-х на днях. Обожаю юбки, которые так выглядят, когда кружишься»
«Великолепная находка в комиссионке! На бирке было написано, что это ручная работа 1970-х годов. Платье просто идеально»
- Да ты просто вылитая Тейлор Свифт в этом образе! © katzenlara / Reddit
«Моя новая гавайская рубашка 70-х годов, сохранилась безупречно»
«Я долго искала идеальное винтажное платье 30-х или 40-х годов, и вот оно нашлось. А уж воротник — мечта!»
«Не могу поверить своей удаче: это платье годов 70-х сшил один очень крутой портной»
«Сегодня было много встреч с клиентами, ну я и решила одеться понаряднее. На мне платье и перчатки прямиком из 50-х»
Господи! Какая фигура! Девушка! Вы идеальны! Платье, очки и перчатки -восхитительный образ!!!
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«У меня есть шерстяной купальник 1930-х»
- Крой плавок спереди — огонь! Сейчас таких не отыщешь! © lizardgal10 / Reddit
«Эти шлепки на деревянной платформе из 1970-х. Долго их не проносишь, конечно, – ногам хана, шлепки в них врезаются»
Все-таки иногда от нашего костюма зависит очень много. Пользователи поделились историями, в которых ключевую роль сыграл выбор одежды.
Фото на превью leebeebee / Reddit
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