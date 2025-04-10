14 доказательств, что одежда наших бабушек сейчас супер-актуальна

Многие модницы давно поняли, что в винтажных вещах есть свой шарм и очарование. Платья, туфли и сумки из прошлого столетия могут стать не только ярким и эффектным нарядом, но и по-настоящему стильной деталью образа. После этой подборки наверняка захочется разобрать старый бабушкин сундук или зарыться в стеллажах секонд-хенда.

«Еще одна бабушкина вещь – купальник из 80-х»

«Моя 102-летняя бабушка подарила мне юбку, которой уже больше полувека — и она расписана вручную!»

«Мой дедушка подарил мне тонну красивой одежды, которую когда-то носила моя бабуля. Я так счастлива!»

Офигеть, а у твоей бабули хороший вкус! © Babyruth831 / Reddit

«Случайно купила детское платье в комиссионке, потому что оно было в женском отделе. Пришлось его немного перешить»

«Сорвала джекпот в комиссионке, когда купила там кучу платьев 60-х и 70-х годов»

«Нашла и купила эти милые винтажные платьица вчера, придется теперь придумывать, куда их надевать»

«А я прикупила платье из 80-х на днях. Обожаю юбки, которые так выглядят, когда кружишься»

«Великолепная находка в комиссионке! На бирке было написано, что это ручная работа 1970-х годов. Платье просто идеально»

Да ты просто вылитая Тейлор Свифт в этом образе! © katzenlara / Reddit

«Моя новая гавайская рубашка 70-х годов, сохранилась безупречно»

«Я долго искала идеальное винтажное платье 30-х или 40-х годов, и вот оно нашлось. А уж воротник — мечта!»

«Не могу поверить своей удаче: это платье годов 70-х сшил один очень крутой портной»

«Сегодня было много встреч с клиентами, ну я и решила одеться понаряднее. На мне платье и перчатки прямиком из 50-х»

«У меня есть шерстяной купальник 1930-х»

Крой плавок спереди — огонь! Сейчас таких не отыщешь! © lizardgal10 / Reddit

«Эти шлепки на деревянной платформе из 1970-х. Долго их не проносишь, конечно, – ногам хана, шлепки в них врезаются»