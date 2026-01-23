15+ историй о ремонте, после которых начинаешь ценить свой работающий кран как никогда раньше
Визит мастера — это всегда маленькая лотерея. И дело не в качестве работ, а в том, как пройдет встреча. Порой обычная замена смесителя или очистка слива превращается в готовый анекдот благодаря странным совпадениям или неловким моментам. Герои нашей подборки вызвали специалистов для дела, а получили еще и смешную историю на всю жизнь.
- Муж только вернулся из командировки, а у нас, как назло, стиралка сломалась. Вызвали мастера. Муж стоит над ним и бубнит: «Никогда такого не было. Что она делает с ней, не пойму». Я сижу в комнате, стараюсь не отсвечивать. И вдруг муж влетает ко мне с глазами по пять копеек: «Наташа, ты меня совсем за дурака держишь?!», и показывает мне огромную черную тканевую резинку. Я в ступоре, потому что такие вообще не использую! И тут меня осеняет, я выдыхаю с облегчением: «Да это же Маринкина! Она у меня жила пару дней, пока тебя не было. Видимо, стирала вещи, резинка попала в барабан и застряла в фильтре, вот насос и встал!»
- Моей прабабушке 93 года. Сломался у нее как-то холодильник, она вызвала мастера. Тот все починил и говорит, мол, что еще 20 лет прослужит без ремонта. А она ему говорит: «А потом что я делать буду? Опять ремонтировать?» © palinaaliakhnovich
- У моего отчима был плазменный телевизор, еще на гарантии. Приезжали один раз, сделали кое-какие работы, но не починили. Вернулись через пару недель и заменили практически все внутри телевизора — все, кроме панели и корпуса. Он спросил, не дешевле ли было просто продать ему другой телевизор. Они ответили, что, вероятно, да, но им это не разрешается. © Scienlologist / Reddit
«Рабочие разрушили нашу подъездную дорогу в 3 ночи, чтобы проложить оптоволоконные кабели»
- Как-то у нас под ванной потекло. Муж на работе, вызвал своего знакомого сантехника. Тот пришел, все быстро починил. Уже на выходе он мнется, оглядывается и тихо, по-дружески говорит: «Извини, это, конечно, не мое дело. Но тебе лучше это спрятать подальше. А то будет скандал». И показывает на грязную, мокрую тряпку, которую я забыла под трубой. Это была любимая футболка мужа, вся в дырках, растянутая. Я его год умоляла выкинуть, а он ни в какую. Знакомый заметил мой испуг, улыбнулся и добавил: «Да не бойся, я не сдам. Моя жена так мои штаны „потеряла“. Но футболка реально страшная была, давно пора».
- Смешно, но и мне мастер неровно повесил и ушел. Я хожу, смотрю — ну неровно же. Вызвала второго, он с лазером. Телик уехал буквально на 0,5 см в бок. Мастер даже смеялся, мол, нифига себе. А я вообще не зануда и вижу плохо. Но тут реально было видно, что висит как-то странно. © darya_olegovich
- Теще стало казаться, что в окно дует. Сколько я ни пытался доказать, что это не так — бесполезно. В итоге вызвонила она какую-то службу ремонта окон. Ну, думаю, по-любому разводила приедет. Приехал человек, посмотрел то, се и выдал: «Я в окне проблем не вижу, все в полном порядке». Теща ни в какую:
— Раз мне холодно, значит, есть щели, и их надо ремонтировать!
— Разве что немного отрегулировать...
— Сколько?
— Только за вызов, я же ничего не делал.
— Нет, вы же ремонтировали, вот вам тысяча (вызов — 500).
— Я за не сделанную работу денег не беру.
— То есть вы ничего не делали?
— Ну, только отрегулировал.
— Тогда берите.
В общем, взял он эти лишние 500, потом достал силиконовую смазку и смазал резинки. Когда я его провожал, говорю:
— Я же смазывал недавно.
— Ну не могу я просто так деньги брать за не сделанную работу!
Святой человек. © Zasebya / Pikabu
«Хороший способ начать утро»
- Сломалась стиральная машина. Мама посоветовала своего сантехника, который «проверенный». Дядька вроде был нормальный, сказал сейчас подъедет. Потом звонит в домофон и говорит: «Только я не один». Открываю, смотрю в глазок, и там щенок лабрадора. Сказал, оставить не с кем было, жена не успела забрать. Спросил, не против ли я, он нам не помешает. Как я могу быть против? Я мечтала, чтобы ремонт длился вечно.
- Вызвал тут мастера для замены испорченных досок ламината. Тот запросил 4000 за вызов. В итоге, поняв, что работы у него всего на полчаса, он еще час потратил на то, чтобы научить меня самому менять доски, чтобы я в следующий раз не тратил деньги на вызов специалистов. Завтра выхожу на свой первый заказ. Шучу, мне лень, но за подход — 5 баллов. © alexandrrayn
- Заскрипела сушильная машинка. И барабан еле крутится. Ищу мастера. Один: «Ой, не, братух, не могу». Второй: «Да вы на новую попадете, даже не полезу». Третий: «Да сам раскрути, она же простая. Глянь. Если что — звони. Пока на даче». Ну ладно. Вытащил сушилку, раскрутил — пыль вытащил, собрал — все равно скрипит. Нашел в не те видео. Там телефон автора. Списались, прислал ему видео. Сказал, куда заглянуть — не то.
Пишет предыдущий мастер — спрашивает, мол, как успехи? Жалуюсь. Он подсказывает снять датчики. Автор того видео — то же самое. Заглядываю — а там камешек зажат между датчиком температуры и краем барабана. Вот и скрипел. Вытащил, собрал. Оба мастера поздравили, от денег отказались, попросили оставить отзывы. До сих пор в шоке — два незнакомых мужика по телефону в воскресенье научили бесплатно ремонтировать технику. А обычно только за диагностику давят «от 5 тысяч с выездом». © AdDucoMorior / Pikabu
«Наш потолок протекал почти год, прежде чем хозяин наконец-то его починил. И вот что произошло прошлой ночью»
- Холодильник перестал морозить. Мастера уходили в отказ: мол, такая модель не подлежит ремонту — у них эта «дырочка» очень маленькая, прочистить нельзя. Пока не нашелся человек, который сказал: «Чтобы я зря не ехал, выключите холодильник на трое суток. Оттает — включите. Если проблема останется, приеду». Сделали — проблема исчезла. От оплаты за дистанционный ремонт отказался. Мастер здорового человека. © Фима Собак / ADME
- Пришел сантехник и не успел я сказать «здрасьте», как он, прямо в кроссовках, уже запрыгнул в ванну спасать трубы. Видимо, мастерство не терпит лишних церемоний, но мой коврик такого напора точно не ожидал. © schipanov
- Приходил «чудо-мастер» по ремонту холодильников. Возился полтора часа, взял 12 000, а холодильник так и не работал. Пришлось нанимать другого — прежний заблокировал меня, когда я пожаловалась. Второму заплатила еще 5000. Он переделывал косяки первого целую неделю. © Солнце / ADME
«Соседи просверлили мою стену»
- Я всегда фотографирую свое рабочее место, когда приходят ремонтники. У меня много дорогостоящей электроники — ноутбуки, осциллографы, мультиметры, платы, диски. Для непривычного взгляда кажется хаосом, но я знаю, где все лежит. Если что-то сдвинуто — должно быть объяснение. Если чего-то нет — придется платить кругленькую сумму. © Devistator / Reddit
- Сегодня один парень делал обслуживание моих кондиционеров. Через 15 минут заявил, что где-то протечка и оба 12-летних блока требуют замены. 15 минут — и я должен потратить 20 тысяч долларов на замену двух исправных блоков? Не думаю. © cyber***** / Reddit
«По какой-то причине бетон вытек из нашего туалета»
- Жена: «Швейная машинка накрылась. Оверлок тоже». Нашел частного мастера — рейтинг 4,9. Пришел сутулый мужичок. Я в комнате, думаю, мол, мне эти машинки не нужны. Через полчаса выхожу — он разобрал машинку до винтика, жена сидит, офигевает. Он объясняет, куда каплю масла капать, как собирать, просит ткань — дали шифон. Нажал на педаль — жена улыбается: жужжит как новая. И такая:
— А у меня еще оверлок тупит, поможете?
— Вносите.
Четыре часа возился, лекцию прочитал про нитки, иголки и ткани. Взял немного. Поставил ему 5 звезд и хороший отзыв. Человек на своем месте. © Kspksp / Pikabu
- Уезжали по делам с мужем на две недели и попросили подругу приглядеть за квартирой. Через три дня звонит в панике — забился слив в ванной. Муж вызвал своего знакомого сантехника к ней. Вечером он перезванивает: «Я конечно, все понимаю, но зачем ты домой женщин водишь?» Не поверил он, что это наша подруга.
