"У меня сосед начал менять пол..." Теперь вместо соседа у меня есть соседка.
14 комичных историй о ремонте в многоэтажке, где все пошло не по плану
Каждый, кто хоть раз затевал ремонт в многоэтажке, знает: это не просто смена обоев, а полноценное приключение с сюжетом, героями и испытаниями. Вроде бы все планируешь заранее, но дом многоэтажный, а значит, всегда найдется сосед, провод или труба, которые внесут свои правки. Читайте, улыбайтесь и вспоминайте, как это было у вас.
- Заехал по осени в «человейник». Затеял ремонт к праздникам и давай сверлить. На второй день звонок, открываю — в дверях сосед с перфоратором наперевес, инструмент раза в два больше моего! Ну, думаю, сейчас начнется. А он смотрит на мою дрельку и тихо так: «Брат, ну что это за жужжалка? Возьми мой, нормальный, хоть дело быстрее пойдет. А то у меня кошка от твоего писка нервничает». Теперь сверлим по очереди и в гости друг к другу ходим иногда.
- У меня сосед начал менять пол и при закреплении лаг просверлился к нам. Муж сходил к нему, сказал, что он увлекся, привел его показать. Мой вопрос к соседу: «Ну что, двухуровневую квартиру будем делать?» Начало-то положено. © Татьяна Алферова / Dzen
- Затеяли с мужем ремонт, заказали плитку. Грузчики, два крепких парня, занесли коробки. Муж расплачивается, а один парнишка мнется и такой: «Хозяюшка, а можно у вас, этсамое, стены померить?» Мы в непонятках, это еще зачем? Оказалось, эти два чудака додумались поспорить, влезет ли в наш лифт пианино, которое им завтра везти. Померили рулеткой коридор, лифт, пожали руки и ушли довольные. А мы потом полчаса смеялись: вот это профессиональный азарт!
- Делали ремонт в туалете. Наняли сантехника. А этот «специалист» вывел трубу из одного угла в другой по диагонали! Я человек неконфликтый... но орала так, что работник сбежал, оставив весь свой инструмент. А на следующий день он заявился с робким: «Дома ли жена?» (в квартире был мой муж). Попросил разрешения собрать свои причиндалы и скрылся в неизвестном направлении, естественно, без всякой оплаты. В итоге, муж посмотрел в интернете как все делать, купили «утюг» для труб и сделали сами. © Всё будет хорошо! / Dzen
- Мой арендодатель решил заменить старую сантехнику на новую. Рабочие не предупредили, в какой день я останусь без унитаза. Я как раз вернулась с работы, и они такие: «Унитаз привезут завтра». Мне пришлось в спешке искать место, где можно переночевать, чтобы наконец-то пользоваться туалетом. © Unknown author / Reddit
- Мы с сестрой как-то клеили маме обои, так как решили сэкономить ее деньги. Ведь мастера берут дорого. Умудрились при этом не переругаться. И вот после поклейки мы поняли — да нет! Нифига не дорого они берут! © Natalia Novikova / Dzen
ну... не так уж и сложно клеить обои. даже на советские стены без сильного выравнивания.
Мы не только обои клеили, но и с папой плитку клали (даже не ложили - неплохо полуилось). Пусть и медленно, но не хуже мастеров, которые у этого на квартире родителей несколько накосячили.
- Надо мной живут соседи с ребенком. Папаша семейства, криворукий самоделкин, снял изоляцию, уложил ламинат (сам, гад, сознался). И теперь мне слышно даже как чешется его собака. Про остальное можно вообще молчать. Я уже 8 лет сплю в берушах, иначе никак. © Александра / Dzen
- Управляйка делала ремонт в подъезде. Только выветрилась вонь от краски дома, как одна из соседок начала красить полы на лестничных клетках. Подумали, что это тоже от УК. Через неделю вывесили объявление: за покраску полов сдать деньги в квартиру N. Оказывается, бабули с 5-го этажа решили, что надо бы и полы покрасить, наняли соседку и после работ требовали оплатить ее труд. За три месяца всех достали, все в итоге оплатили, лишь бы над ухом не жужжали. © Подслушано / Ideer
- Я заново влюбилась в мужа, когда мы делали ремонт после развода. Как начальник — он просто восхитительный. Но вот как муж — нет. Жаль, что мы никогда не работали с ним вместе, может, брак бы дольше продержался. © Noname / Dzen
Мы с мужем не один ремонт вместе делали. Не ругались, хотя и спорили иногда.
- Переехала в новую квартиру, делала ремонт. В то же самое время поменяла работу, новый начальник очень мне понравился. Часто слышала, как он жаловался другим людям на соседей, что из-за их ремонта жить невозможно. В итоге оказалось, что моя квартира находится прямо над его. Теперь снова делаем ремонт, объединяем квартиры: мой начальник теперь мой муж. © Подслушано / Ideer
- Cнималa квартиру в старом доме, у которого сменились владельцы. Им нужно было заменить электропроводку, и электрики проделали дыры в стенах и потолке. Этот проект занял несколько недель. Через эти дыры с чердака начали залетать летучие мыши, поэтому мне пришлось заделывать отверстия картоном и скотчем, пока электрики не вернулись, чтобы закончить работу. В итоге я съехала оттуда, не дожидаясь финала. © Unknown author / Reddit
- Раз в несколько месяцев делаю ремонт, так как надоедает цвет стен и расположение мебели, полочек, розеток. Все бесит, неудобно и некрасиво. Работаю дома — это важно. И только недавно я поняла, что достала соседей. Как это вышло — непонятно, но я вообще не осознавала, что могу быть тем самым соседом-дятлом, который сверлит и не дает выспаться. Просто делала ремонт и даже бесилась, когда соседи сверху топали. Два с половиной года они так жили и молчали. © Подслушано / Ideer
Мдя... а у меня с 2011 года серебристый лес на обоях. И не раздражает. Летучие мыши, с одной стороны, потенциально симпатичнее тараканов... С другой стороны - тараканы бешенство не разносят...
- Живу на самой чудесной улице. С соседями не просто здороваемся, а стали дружить. У нас есть чаты соседские, отдаем друг другу вещи, билеты в театры и прочее. Когда делала ремонт, без проблем взяла через три дома перфоратор. Общаемся и с бабушками, и с молодежью. Бабушкам стараемся помогать, чем можем, — одной за выходные обои поклеили в комнате, другой принесли кучу корма для бездомных кошек. Такая вот маленькая коммуна. © Подслушано / Ideer
- Беременная подруга делала ремонт. Через два дня к ней заявляется сосед: мол, ее рабочие стащили у него коврик. И что она должна ему тысячу. Подруга заплатила, так как она очень неконфликтная. Назавтра ее будит звонок, приходит жена того соседа и возвращает эту тысячу со словами: «Ну ты его больше слушай». И уходит. © Подслушано / Ideer
Пусть ваш собственный опыт ремонта будет чуть менее стрессовым, но не менее забавным. И если вы узнали себя в этих ситуациях — расскажите в комментариях свои истории.