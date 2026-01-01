14 комичных историй о ремонте в многоэтажке, где все пошло не по плану

Каждый, кто хоть раз затевал ремонт в многоэтажке, знает: это не просто смена обоев, а полноценное приключение с сюжетом, героями и испытаниями. Вроде бы все планируешь заранее, но дом многоэтажный, а значит, всегда найдется сосед, провод или труба, которые внесут свои правки. Читайте, улыбайтесь и вспоминайте, как это было у вас.