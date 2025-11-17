16 человек, у которых после слова «ремонт» начинается нервный смех

Истории
4 часа назад
16 человек, у которых после слова «ремонт» начинается нервный смех

Ремонт — это не просто проверка нервов и отношений на прочность, но и настоящий источник историй, которые можно пересказывать на всех семейных праздниках. Иногда обычное обновление интерьера превращается в эпопею, достойную Оскара. Мы собрали самые яркие примеры, когда «немного переклеить обои» обернулось целым приключением.

  • Когда была беременная, мы делали ремонт. В одной из групп кто-то скинул фотку, что купил краску с ароматом яблока, ну и, соответственно, вони от нее нет. Собираемся, едем в магазин. А теперь представьте себя на месте консультанта. Подходит к вам глубоко беременная мадам и требует краску для батарей с ароматом яблока. Вот хоть убейся, нужна именно с ароматом яблока! Бедный консультант!.. Я пока ему фотку той краски не показала, он даже и не знал, что такая вообще реально существует — думал, наверное, что я просто с закидонами. © Мамдаринка / VK
  • Вышла замуж. Мужу 31 год, мне — 33. Купили большой телевизор и кронштейн, чтобы его повесить. Дом панельный. Дрели нет, перфоратора нет. Говорю ему: «Иди к соседу сходи или возле парадной постой: вечером соседи все с работы идут, попроси у мужиков перфоратор». Но муж идти отказался, пришлось самой. Дали. Приношу мужу инструмент, он вроде взялся за работу. Сверлил он так, что перепотел 10 раз, но ни одной дырки не сделал — только лунки. Я ему говорю: «Может, помогу?» Он начал орать, как бешеный, что я ему фиговый какой-то инструмент принесла и еще чего-то от него хочу. Тут звонок в дверь — пришел хозяин перфоратора: «Помощь нужна?» Заходит, берет перфоратор, переключает режим и делает 4 дырки под дюбеля прямо моментально. Муж стоит и офигевает. Спрашивает: «Как?!» Ну, он ему и показал. В общем, муж у меня был ну совсем неумехой на тот момент. А сейчас, после 5 лет брака, делает по дому все, что можно делать: сантехнику, электрику, любой ремонт в квартире. © KerriMod / Pikabu
  • Дядька, который по знакомству, но не бесплатно делал мне ремонт в ванной, хотел установить унитаз посреди комнаты (буквально), потому что он якобы не помещался в угол. Это было неправдой: все было выверено мной до миллиметра еще до покупки мебели в ванную. Но его внутренний дизайнер очень оскорбился, когда я сама задвинула трон в угол и заставила мастера там его закрепить. В отместку за такое глупое решение он бросил работу на середине и свалил в закат, не доложив плитку между ванной и одной стеной и не промазав все по периметру герметиком. Исправлял косяки уже его племянник, который делал ремонт в остальной части квартиры. © Бутербродик / ADME
  • Мы с мужем поехали на море, ключи оставили свекрови. Приезжаем, а она вся сияет: «У меня для вас сюрприз!» Оказалось, свекровь забабахала нам ремонт в зале! Она поклеила дутые обои в стиле дорого-богато, а потом вообще разошлась и наклеила на потолок какую-то пенопластовую лепнину — «чтоб как во дворце», а поверх ламината постелила ковролин с вензелями. Комната, всего пару лет назад отремонтированная в стиле минимализма, превратилась в нечто абсолютно фееричное с претензией на звание «не хуже, чем у людей». Я не знала, плакать или смеяться. Муж сжимал мою руку, намекая, что сам все уладит. В общем, этот шедевр он переделывал сам. Ключи свекрови мы больше не оставляем.
  • Как-то решили мы с мужем делать ремонт. Я съехала на дачу, а он остался в квартире с мастерами стены выравнивать, штукатурить. Муж у меня человек аккуратный — всегда чисто выбрит, одежда выглажена, сам вкусно пахнет. Но тут себя запустил, отрастил бороду, ходил, как и положено, в грязной, сопутствующей ремонту, одежде. Мастера работали днем, ночью уходили по домам.
    Я, через пару недель соскучившись по любимому, решила вернуться домой хоть на одну ночку. Пришла вечером, нет никого, завалилась спать. Просыпаюсь ночью, оглядываюсь: белые пустые стены мой мозг спросонья не опознал. «Боже, — ужаснулся мозг. — Мы на каком-то складе, как так?!» И тут я поворачиваюсь, а рядом заросший мужик спит! Мозг: «Беги!» Муж до сих пор ржет, вспоминая, как я, сшибая все на своем пути, летела от него чуть ли не носом в снятые полы. © UFD245 / Pikabu
  • Съезжала со съемной квартиры. Хозяин отказался возвращать депозит, мол, все уйдет на покраску стен и потолка. Я вспыхнула: «Тогда покрашу сама!» И вот я на стремянке, засовываю руку в нишу под потолком на кухне и ахаю. Там лежат деньги, с которыми я давно попрощалась. Спрятала их, на всякий случай, когда уезжала в поездку, и совершенно забыла, куда.
  • Недели 2 назад у меня недавно отремонтированную кухню затопили соседи с верхнего этажа. Привел, показал масштаб «трагедии». Но вместо того, чтобы банально извиниться и оплатить ущерб, они начали верещать, что «не просили меня ремонт делать!» Ну, я навел справки, выяснил, что это съемщики. Пытался связаться с хозяевами — был послан. В итоге в суд решил не идти, а просто написал заявление с жалобой на квартирантов. Там же указал, что снимают квартиру они незаконно, а хозяева занимаются незаконным предпринимательством. Сейчас наблюдаю шоу, как их «песочит» участковый. Соседушки пытаются со мной примирится и уговаривают забрать заявление, а тут уж моя очередь посылать их. Итог: дешевле было бы извиниться и оплатить хотя бы 5 тыс., но нет. Съемщики сами подписали себе повышение квартплаты, а хозяев по первое число «отчихвостят» в налоговой с уплатой всех штрафов и пени. Пусть будет им уроком. © Zodiac4752 / Pikabu
  • Делали ремонт в комнате. Рулон метровых обоев стоял у окна. Как-то раз мы с мужем пошли на кухню перекусить, вернулись, а обои пропали. Крутились, искали — нет рулона. Думаю, может, вынесли случайно в прихожую. Пошли искать туда вдвоем — ничего. Вернулись в комнату — рулон стоит на том же месте у окна, где и был. Вот такая мистика. © Наталья М. / Dzen
  • С мужем живем в пустой квартире родителей, пока наша ремонтируется. Ремонт хуже пожара, вечно ругаемся. Уговаривала мужа сделать полочку над кроватью в новой квартире, по примеру нынешней. Он отговаривает, говорит, что опасно. И вот в пылу ссоры дергаю за нее, мол, нужно нормально прикреплять, а она вываливается вместе с 10-сантиметровыми дюбелями и вазой с цветами, стоявшей на ней. Воистину практика нагляднее теории, пошла убирать стекло, щепки и благодарить мужа, что не лежала под ней тогда. © Подслушано / Ideer
  • Соседи выкупили у моего дяди бревенчатый домик. Они начали его реконструировать и обнаружили там припрятанные золотые и серебряные монеты. Всего они вытащили сокровищ на сумму около $ 4 млн. Просто прадедушка был фермером и не доверял банкам, предпочитая держать деньги при себе. © Pete Hart / Quora
  • В прошлом веке покупал свою первую квартиру. Денег было впритык, поэтому ремонт почти везде делали самостоятельно. Помню, стоял сложный выбор, как отделывать ванную комнату, так как класть плитку было все-таки за пределами наших навыков, но что делать то? В итоге выбрали специальные моющиеся обои, которые очень тщательно наклеили на все стены, а пол просто тщательно очистили и кое-где восстановили. Знакомые ругали, мол, ваши обои отвалятся через месяц и будете переделывать. Так вот, недавно видел объявление о продаже той давней квартиры с фотографией ванной комнаты. С теми самыми обоями, по виду абсолютно не изменившимся. © certero / Pikabu
  • Когда папа решил сделать ремонт в ванной, он долго искал хорошего, недорогого работника. И вот когда нужный человек нашелся, он часто ругался с ним из-за некачественно выполненного задания. Вся проблема была в стене, к которой надо было приклеить плитку. И вот, когда прошло несколько часов, работник и папа стояли перед этой стеной, говоря: «Да, хорошая работа!» — и эту же секунду вся плитка с грохотом упала прямо в ванну. © Подслушано / Ideer
  • Мы заложили на ремонт ванной треть бюджета от ремонта всей однушки, ибо уже разок клали плитку сами, второй раз я бы не выдержала. Ну и все в лучших традициях нашей жизни — если в первый раз траты были на плитку и клей с направляющими, пусть криво, пусть мы с мужем чуть не рассорились, то во второй раз у нас 6 раз газовщик переделывал подключение к колонке, потом лопнули трубы дважды, потом газовщик вспомнил, что дал старый проект вентшахты и нам надо увеличить дырку вентиляции и сместить, следом сломалась ножка ванной и плитка лопнула по всему периметру. И все это — только начало. Лучше бы мы поклеили обои. © mimikatrininu / Pikabu
Алина
1 день назад

Мне кажется, класть плитку на пол и стены - одно из самого простого, что только может быть в ремонте)

-
-
Ответить
  • Это было всего несколько лет назад, перед выходом на пенсию. Я обустраивал закрытое патио. Однажды утром я услышал громкий скрип, который мне хорошо знаком. Я стоял и смотрел, как все патио наклонилось и начало падать, как колода карт, но затем остановилось, прежде чем полностью рухнуло. Я бросился на улицу. Вот тогда я заметил, что все распорные элементы исчезли. Я быстро схватил крюк лебедки и закрепил конструкцию, потянув ее обратно в вертикальное положение. Оказалось, что мой клиент снял все десять распорок накануне вечером, потому что ему нужны были пиломатериалы для чего-то. Он думал, что они мне больше не нужны, так как весь проект «выглядел достаточно прочным». Я чувствовал себя очень везучим в тот день. © David Powell / Quora
  • Затеяли ремонт. Объездили десятки магазинов, пересмотрели сотни обоев, плиток и ламинатов — все никак не могли определиться с цветом. И вот сидим как-то вечером с мамой, смотрим фильм. В один момент на экране чудище тащит куда-то героиню, и тут моя мама задумчиво выдает: «И все же посмотри, темный ламинат потолки зрительно опускает».

«В моем детстве родители решили поклеить обои в ванной. Ну и поклеили их вверх ногами. А я лет до 10 никак не могла понять, на кой ляд на обоях в ванной свиньи»

  • Мы с мамой и бабушкой недавно переехали и затеяли небольшой ремонт в ванной и туалете. Решили поменять полотенцесушитель, полочки и обновить кафель. Мама наняла дальних родственников своей сотрудницы, а сама с бабушкой укатила на рынок. Я же осталась мирно спать. Но тут меня разбудил крик, напоминающий вопли раненого тюленя. Я выбежала в коридор, и застала соседку, орущую на рабочих. Входная дверь была открыта. Я, как воспитанная и немного застенчивая девочка, попыталась деликатно узнать причину ее негодования. За что на меня обрушилась вся ее злость:
    С: «Что это вы тут устроили? Почему так громко?»
    Я: «Извините, это ненадолго. Видите, у нас ремонт».
    Не дав мне договорить, она еще пуще стала орать.
    С: «Да что ты говоришь! Кто вам разрешал менять трубы?»
    Я: «Но мы не меняем трубы, мы меняем кафель».
    Ее глаза округлились и она заявила такое, что меня это просто выбило из колеи.
    С: «Зачем? У вас и так был нормальный кафель!»
    Пару секунд я была в шоке, затем разозлилась и, набравшись смелости, тоже вдруг решила накричать на нее.
    Я: «Какое вам дело, что мы делаем в своей квартире? И вообще, кто вам разрешал войти?»
    Она, поразившись такой наглости, вся покраснела и стала кричать, что я невоспитанная хамка и прочее. И прямо в середине этой тирады открываются двери лифта, а оттуда выходят мои мама и бабушка. Увидев орущую соседку и меня на грани истерики, они все быстро поняли, и не дав даже раскрыть «старшей» рта, стали ее отчитывать. Она пыталась отмазаться, что она не орала, просто она бывшая учительница, и это у нее такой голос. Вот только моя бабушка — тоже учитель, и, вдобавок, завуч по воспитательной работе. Так что она ей устроила такой выговор, что та потом месяц бегала за мной и извинялась, а потом и вовсе стала избегать. Вот такая небольшая история, всем адекватных соседей. © kaybyebye / Pikabu

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее