20+ детских высказываний, которые поднимут настроение даже в самый хмурый день
2 часа назад
Дети умеют удивлять и смешить нас тогда, когда этого совсем не ждешь. Их прямолинейность, фантазия и неподдельные эмоции порой превращают обычные моменты в настоящие шедевры юмора. В этой подборке — 20+ детских высказываний, от которых улыбка так и расплывается на лице.
- Школьная подружка под конец учебы увлеклась музыкой панк и стала вести себя соответственно: красные волосы, одевалась во всякое рванье. Как-то шли мы с ней по улице, навстречу женщина с девочкой лет пяти. Женщина на подругу смотрит с омерзением, а дочка залипает на красные волосы, яркие кеды и выдает: «Мам, когда я вырасту, я стану такой же красивой, как она?» Глаза мамы нужно было видеть. © Подслушано / Ideer
- Говорила с лучшей подругой по видеосвязи, и мы обе жаловались на то, что уже третьекурсницы, а до сих пор без парней, мол, чем мы хуже других. Вдруг в наш разговор вклинивается мой младший брат и выдает: «Девочки-и-и-и, вы просто как тот последний кусочек пиццы — всем хочется, но как-то смелости не хватает взять. Поэтому просто подождите кого-то наглого, который этот кусочек возьмет и утащит. Уж он-то ее как никто оценит!» И, довольный сказанным, он спокойно пошел дальше заниматься своими делами. Моему брату 8 лет. © Карамель / VK
- Когда сын в 2,5 года попробовал острые чипсы, он сказал: «Мне нужен пластырь для языка!» © WaterDigDog / Reddit
- У меня красные волосы. Еду в автобусе, слышу разговор позади меня. Маленькая девочка говорит маме: «Это парик! Я ощущаю, что это парик!» Потом хватает меня за волосы — мама в шоке, я в шоке, девочка в шоке. И тут она выдает: «Они настоящие!» © Подслушано / Ideer
- Когда моя подружка была маленькой, она пела в машине и вдруг начала плакать. Ее мама спросила, что случилось. И тут она выдала: «Я плачу от того, какой у меня красивый голос». © Salvadorrrrr / Reddit
- Я руководитель ансамбля. На репетиции по залу бегала дочка уборщицы, года три-четыре. Девочки сильно на нее отвлекались. Я в конце концов посмотрела на нее и серьезно сказала: «А сейчас объявляем тихий час!» Она на миг замерла, вытаращилась на меня и с потрясающей интонацией выдала: «Опа-а». И убежала из зала. Петь временно не могли. © Подслушано / Ideer
- Мы с мужем и дочкой тогда жили по соседству с моей многодетной приятельницей Катей и ее детьми. Они имели обыкновение приходить к нам, когда вздумается, а я не возражала. В тот день дети за 5 минут перевернули мне квартиру, разбросав игрушки и книжки, а также уронив с кресла мою дочку. Отплакав свое от обиды и огорчения, моя полуторагодовалая девица принесла гостевую обувь и выдала сакраментальную фразу: «Тапки-тапки, домой, пока-пока!» Уже 12 лет это наш пароль, когда пора уходить. © Подслушано / Ideer
- Сыну 6, на тесте у логопеда его спросили: «Вот утка, а ласково как сказать?» Он ответил: «Уточка!» Продолжают: «Молодец. А вот ты — сын, а ласково как скажем?» После паузы он слегка неуверенно сказал: «Зайка?» Ну да, я ж его ласково так и называла! © ИЛОНА / ADME
- Решила как-то приготовить рыбку. Дело в том, что с рыбой я не на «вы», а даже на «ваше величество». Стою на кухне, сама с собой разговариваю, мол, все получится, это не страшно. Все это слышит сын (3 года) и поддерживает: «Да, мама, все получится!» Погруженная в процесс и заглядывая в сковородку, спрашиваю вслух: «Как там наша рыбка?» На что ребенок участливо отвечает: «Да нормально, мама! Еще не уплыла пока! Ты молодец!» © Мамдаринка / VK
- Когда была маленькой, мама привела меня на комиссию в садик. Они задают вопросы, а я молчу. Тут главная начинает разглагольствовать, мол, ребенок не говорит, нужно в сад для отстающих. Когда в моих документах уже почти написали, что я практически дубинушка, я встала, поправила платье и выдала: «Когда мы уже домой поедем, они мне надоели» © SenyDely / Pikabu
- Родственница — учитель начальных классов, — готовила своего сына к собеседованию в школу. Моему пять, но отвечал он даже быстрее. Я спросила: «Как одним словом объединить рубашку, тапки, шторы, диван и полотенце?» Родственница зависла. Сын же, ни минуты не думая, ответил: «Материя!» © Galina Dolgikh / ADME
- Заметила, что детское счастье, ровно как и детские обиды, всегда возникают непредсказуемо и неожиданно! Дочке три года, сидит с огромным интересом, рассматривает наш свадебный альбом, хвалит наряды, восхищается масштабом праздника, но вдруг захлопывает альбом и с надутыми губами уходит в другую комнату. После десяти вопросов о том, что же случилось, она спрашивает в ответ: «А почему меня никто не пригласил?!» © Не все поймут / VK
- В школе детям нужно было подготовить проект о своей мечте. День мой ребенок думал, а потом я получила рисунок: планета Земля, мотоцикл и моя дочь на нем — на байке путешествует по всему миру. Я раз десять переспросила, точно ли это ее мечта, ведь ей всего 9 лет. В ответ получила недовольное: «Мам, да! У меня есть еще одна мечта, но тебе она не понравится. Я хочу каждый день есть мороженое в постели и смотреть мультики. Так что лучше пусть будет эта!» И добавить нечего. © Мамдаринка / VK
- Сын как-то спросил: «Ты в старости будешь со мной жить?» Решила, что это проявление любви, и ответила да. Он уточнил: «Как бабуля — с детьми помогать и пироги печь?» Ответила, что хочу жить в свое удовольствие. Тогда он, повернувшись к брату, прошептал: «И зачем тогда она будет со мной жить?» © umachechaya
- Была у подруги на дне рождения, а там целый стол разных угощений. Я все попробовала — на седьмом месяце беременности только есть и хочется. Так наелась, что встала походить, а живот уже огромный. Хожу, поддерживаю живот, охаю от усталости. Подбегает ко мне мальчик, сын кого-то из гостей, смотрит и говорит: «Ну вот зачем вы так наелись? Садитесь, ждите, пока живот сдуется!» © Мамдаринка / VK
- Мы в шутку называем дочку бабулькой. Она сейчас в таком возрасте, когда активно бубнит и жалуется на все, что видит: то суп ей слишком горячий, то колготки колются. А пару дней назад вообще умора была. Муж наливал воду из кулера и разлил на пол. Дочка взяла из кладовки швабру и старательно размазывала по полу остатки воды, приговаривая: «Наследили, а убирать кому? Ходят, разливают, а я за ними вытираю. Тяжка моя жизнь». Я не выдержала и рассмеялась вслух. На такие реплики ее вдохновила уборщица, которая так же говорит, когда кто-то оставляет следы в подъезде. © Мамдаринка / VK
- Обнимаю старшую, прижимаю ухо к груди и шуточно: «Ой! Что это там у тебя так стучит?» Она снисходительно гладит меня по голове: «Ну давай, подумай...» © arishabast
- Дочь не хотела делать школьные задания, которые ей задали на лето. Прошел уже месяц, а она так и не взялась ни за что. Пришлось с ней поговорить, и она обиделась. Случайно подслушала, как дочь жалуется папе на меня. Сидит за компьютером, разложила учебники, муж подходит и спрашивает: «Что случилось, дорогая?» А она ему расстроенно отвечает: «Только что серьезно разговаривала с твоей женой!» © Мамдаринка / VK
- Когда моему малышу было около четырех лет, я услышал, как он разговаривает сам с собой в ванной, и пошел проверить. Оказалось, он общался с пауком: «Простите, сэр. Извините, сэр, могу ли я попросить вас пройти в эту сторону? О, нет, не в эту сторону, сэр. Сюда, сэр. Извините, сэр, мне кажется, вы меня не слушаете!» © chickaboomba / Reddit
- Когда я работала учительницей, поняла, что дети могут разболтать личные дела семьи. Я догадалась, что у одной пары развод не за горами, когда ребенок рассказал, что его отец «репетировал поход», потому что спал на полу в гостиной. © Key-Dentist-6421 / Reddit
- На днях смотрели с сыном мультик о том, что у всего на свете должна быть пара: у животных, людей, даже у цветочков. Ему мультик безумно понравился, но я не думала, что настолько. Теперь он старается везде оставлять по два предмета: в тарелке — две крупинки гречки, два кусочка огурца, в спальне ставит игрушки по парам, чтобы всем было не одиноко. Говорит мне: «Мам, ну не должно быть так, чтобы кому-то было одиноко!» © Мамдаринка / VK
А какие слова или фразы ваших детей заставляли вас смеяться до слез? Делитесь в комментариях!
