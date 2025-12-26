18 человек, которых сама удача прямо в щеки расцеловала

Иногда жизнь кажется серой и скучной: то ничего не происходит, то просто не везет. Но стоит только поверить в лучшее, как вдруг судьба подкидывает неожиданный приятный сюрприз. И вот уже день становится ярче, а душа наполняется надеждой. Герои нашей статьи точно знают, что удача существует, ведь они поймали ее за хвост.