18 человек, которых сама удача прямо в щеки расцеловала
Иногда жизнь кажется серой и скучной: то ничего не происходит, то просто не везет. Но стоит только поверить в лучшее, как вдруг судьба подкидывает неожиданный приятный сюрприз. И вот уже день становится ярче, а душа наполняется надеждой. Герои нашей статьи точно знают, что удача существует, ведь они поймали ее за хвост.
- У нас на районе мужик продал машину за $ 8 тысяч и забыл борсетку с деньгами на остановке. Сижу дома, читаю в общем чате, мол, так и так, верните борсетку за вознаграждение. А прошло уже 2 дня. Я не поленился, пошел на остановку и увидел, как борсетка висит на дереве — люди ее нашли и повесили, чтобы хозяин мимо не прошел. Я не стал ее трогать и позвонил мужику, который деньги потерял. Он приехал. Представляете, все деньги оказались на месте! © daurenmurzabaev
- Потеряла обручальное кольцо. Перерыли весь дом, даже ведро мусорное — не нашли. Почему-то казалось, что теперь отношения с мужем непременно разладятся. А на следующий день муж прибегает и радостно показывает тарелку с вареной гречкой! И тут я вспоминаю, что мыла гречку, и в холодной воде кольцо соскочило, а я не заметила, видимо. Так и сварила. © Мамдаринка / VK
- Когда мне было 22 года, у меня распухла щитовидка, я пошла в поликлинику. Эндокринолог лениво осмотрела и выдала: «Ну, что? У тебя зоб третьей степени, будут резать, шрам останется от уха до уха!» Дала направление в хирургию. Вышла я от нее, реву белугой, но собралась с силами и поехала в больницу. А там пожилой хирург ласково смотрит на меня и говорит: «Ложись на стол, рыжик, сейчас пункцию сделаю — и посмотрим». Достал огромный шприц, ввел куда-то в шею. Я лежу, зажмурившись, и только слезы льются непрерывно. А он меня погладил по голове и говорит: «Иди, рыжик, здорова ты! Это просто киста была. Я содержимое убрал, через пару дней рассосется бесследно». Великий был врач, легенда города! © Naamka / Pikabu
- Меня воспитывала бабуля. В 20 лет я вышла замуж, переехала к супругу, но к бабушке часто приезжала просто поболтать и чем-то помочь. Забеременела, родила, потом моей любимой бабули не стало. Мне от бабушки досталась однушка. Когда муж меня бросил, мы с дочкой туда переехали. 31 декабря. Денег нет не то что на подарки — даже суп сварить. Думаю: «Ну, хоть елку наряжу». Достала бабушкину коробку с игрушками, а там на дне конверт, а в нем чуть больше $ 2 тыс. Видимо, бабуля на черный день откладывала. А для меня этот день сразу стал белым! Я рванула в магазин, накупила вкусностей и классную куклу дочке под елку. Нарядили мы нашу новогоднюю искусственную красавицу, бабушкино фото поставили и так Новый год и встретили. А потом дочку взяли в садик, я пошла туда нянечкой работать, и все потихоньку стало налаживаться. Но этот новогодний подарок от бабушки я никогда не забуду!
как пенсионерам удается что-то откладывать - загадка для меня. Но ведь могут! Когда вижу новости про то, что мошенники выманили у старушки пару миллионов, думаю: блин, как ты их накопила-то? научи, бабусь!
- Позапрошлой зимой застряли с подругой посреди дороги в поле в 18-градусный мороз. Занесло, слетели с дороги, половина машины закопалась в снег. Сеть не ловила. Единственное, что подруга сказала в этот момент: «Повезло нам!» Оказалось, что у нее в багажнике случайно оказался комплект одежды мужа для зимней рыбалки, два спальника, куча старой одежды и газовая горелка. Она планировала перед поездкой отвезти все это в гараж, но не успела. Просидели мы так 6 часов, пили кипяток и по очереди выходили в костюме ждать помощи. Это было реальное везение, что хватило бензина и что у нас с собой было немного еды и вода. С тех пор подруга всегда возит в машине полный набор для выживания, а если сильный мороз, то за город даже не выезжает. © Подслушано / Ideer
- Когда мне было около 10 лет, мы с семьей летели за границу. Не помню, из-за чего, но нам пришлось остаться на ночь в Сиэтле, поэтому мы поехали в отель. Внезапно отец осознал, что случайно оставил все паспорта в тележке для багажа. На следующее утро мы обшарили все офисы в аэропорту, вдруг кто-то нашел и сдал, но в итоге безрезультатно. Только мы собрались ехать снова в отель, как отец заметил мужчину, у которого в руках была похожая папка с документами. Оказалось, что он нес паспорта в службу безопасности. Отец сказал, что это наши паспорта, и предложил проверить фото в паспортах. И, о чудо! В итоге мы впритык успели на свой рейс. © rylandj / Reddit
- История мне давалась нелегко во время учебы. Во время экзамена я знала ответ только на первый вопрос. Ответила. И тут смотрю, а препод спит. Мы все знали, что у него недавно появился сын. Все сидели очень тихо примерно около часа. А когда он проснулся, то извинился перед нами и предложил всем поставить автоматом. © Наталья / ADME
- Подошел к машине и заметил огромную царапину и вмятину. Полчаса стоял и думал, как же так. Вспоминал, где я мог задеть или кто мог меня задеть. Отковырял кусок краски, а там ржавая труха, расстроился еще больше. И тут до меня доходит, что машина моя чистая и целая, просто стоит чуть дальше. Радости не было предела. © Подслушано / Ideer
- В детстве играли под окнами дома, что-то там копали. Я выдернул какую-то травинку вместе с землей, а под ней оказалась коробочка от спичек. Заглянул внутрь, а там лежали украшения: серьги серебряные и золотые. Простые, совсем тонкие, но словно сундук с сокровищами для детей. © Евгений Молотов / ADME
- Муж перед Новым годом пошел в барбершоп. Побрился, все дела. И тут в начале января раздается звонок из того салона. Говорят, что во время прошлого посещения муж стал участником какого-то розыгрыша. В итоге выиграл целый год услуг этого барбершопа. Супруг уже 10 месяцев и стрижется, и за бородой ухаживает, и маски всякие, и массаж лица, и чистка! Ох, чувствую, что тяжело ему будет с этого слезать. © Москвичка под зонтиком / ADME
- Как-то раз я потерял свой телефон во время прокладки трубы на работе. Засыпал траншею и только потом понял, что телефон где-то там остался. Было уже темно, чтобы откапывать, поэтому вернулся на следующий день. Спустя 30 минут поисков получилось его найти. Оказалось, что он был на глубине около 70 см. Самый прикол в том, что у него лишь слегка треснуло защитное стекло, а сам телефон был в полном порядке. Все мои коллеги, да и я тоже, думали, что восстановлению он уже не подлежит. © TommyToughNuts3 / Reddit
- Я студентка второго курса, живу в общежитии. Как-то раз потеряла последние деньги в метро. Иду по улице и вижу, как из кармана какого-то мужчины выпадает купюра 5 тыс. Долго не раздумывала, а подняла и крикнула: «Извините, у вас 5 тыс. выпало». А он как-то небрежно выкрикнул: «Возьмите себе, вам нужнее!» Я не знаю, как он понял, что мне и вправду нужнее. Он меня не видел, я была у него за спиной. Но я его поблагодарила и в приподнятом настроении пошла домой. © Подслушано / Ideer
- Прошло уже 5 лет, как мы познакомились с мужем. Довольно курьезная ситуация. Я только получила права и поехала на дачу по шоссе. Внезапно со второстепенной дороги выезжает машина и подрезает ту, которая едет по крайней полосе. А она в меня. В итоге пострадали только мы, а виновник уехал. У меня вмятина. Подходит водитель ко мне и говорит: «У меня есть с собой немного денег», — и тут же отдает наличку. Я обалдела. Машину починила, и даже еще много денег осталось. А потом я пришла на работу, а этот мужчина — наш новый гендиректор. © Подслушано / Ideer
- Я ненавидел свою работу, поэтому от скуки подал заявку на работу за границей. И в тот же день мне позвонили и пригласили на собеседование, а на следующий день предложили работу. Через 2 недели я уже был в посольстве, а через 4 недели уже взял билет за границу в один конец. Прошло 7 лет, все сложилось идеально. До сих пор в голове не укладывается, что я просто от скуки написал заявление, и в итоге это изменило мою жизнь. © Unknown author / Reddit
- Покупала как-то в интернете старинную тарелку с рук. На фото увидела, что она с трещиной. Я, конечно, расстроилась. Говорю продавцу: «Давайте скидку!» Он начал ворчать, но согласился. Я заказала доставку, а когда распаковала, просто обомлела — там лежало совершенно целое блюдо. Я призналась продавцу, а он сказал: «Ну, значит, вам повезло». Может быть, тарелок было несколько. Денег больше брать не стал.
- Помню, как позвонил бывший коллега и спросил: "А ты случаем не знаешь кого-нибудь, кто мог бы работать у меня в компании? Я честно назвал одного знакомого. В итоге его взяли. Но самый сок в том, что через полгода этот знакомый помог мне устроиться на работу моей мечты, на которой платят вдвое больше, чем у меня было. А для этого пришлось переехать в Великобританию. Ох, как же я мечтал об этом. © Unknown author / Reddit
- Собирали с ребенком фигурки из коробочек. В серии 10 фигурок, и мы купили 10 коробочек за раз — все, что было в магазине. В итоге собрали все фигурки! Ни одна не повторилась! Я радовалась больше ребенка. © Вика / ADME
- Однажды я пропустил последний день сдачи документов в художественную школу, а вступительный тест завалил. Через несколько дней мне позвонили и сказали, что один студент отказался от обучения, поэтому мне предложили его место. Невероятно! © Silaries / Reddit
