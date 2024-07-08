15+ доказательств, что экзамен — это лотерея, в которой далеко не всем суждено вытянуть счастливый билет

Хе-е. Неплохая статейка.

Про списывание вместе с ФИО – ну да, по мандражу ещё и не такие чудеса случаются.

Однажды один персонаж списал половину викторины. Потом с пеной у рта доказывал, что писал всё сам. Но в этом случае ему было нужно на "Битву экстрасенсов", потому что девятым номером был написан пример из десятого, десятым – одиннадцатый, и так десять пунктов подряд. Учитывая, что порядок номеров был рандомным и заранее известен не был.

Ещё у нас в ходу одно время был термин "дростр". Возникший из замечательного теста по муз. литературе. Одна фигура написала "оркестр" (что тоже неправильно), вторая сдула у неё, но не разобрала почерк...