Помню,в универе на первом курсе препод спрашивала,как мне школьная программа английского. Когда узнала,что я по Headway и Мерфи училась -люто возненавидела меня. А мне и правда после оксфордских учебников нечего было делать на ее предмете уровня Хэппи инглиш)
15+ доказательств, что экзамен — это лотерея, в которой далеко не всем суждено вытянуть счастливый билет
Для многих людей экзамены и тесты ассоциируются с нервотрепкой и бессонными ночами. Те самые моменты, когда ладошки начинали потеть не только перед самим мероприятием, но и во время ожидания результатов. И обязательно случалось что-нибудь такое, о чем еще долго потом приходилось вспоминать.
- Участвовал в предметной олимпиаде по иностранному языку на уровне республики. Председатель жюри на устной части экзамена поинтересовалась, нравится ли мне учебник, который предписан школьной программой. Я очень честный человек, поэтому сказал, что книжка — полный отстой. Я ее за учебный год ни разу не открывал. Занимаемся по учебникам, которые присылают из-за границы. Первое место занял, а после олимпиады узнал, что председатель жюри — автор этого учебника. © Подслушано / Ideer
- Как-то раз, сразу после экзамена, мы разговаривали с друзьями, и один спросил: «А как вы ответили на 10-й вопрос?» Другой тут же ответил: «Так там же было всего 8 вопросов». Оказалось, что он не перевернул листок с заданиями, а на обороте были еще вопросы. Это единственный раз, когда я увидел, как кто-то побледнел. Этот парень очень хотел стать врачом, так что это была небольшая катастрофа. © madjackslam / Reddit
- Так вышло, что не удалось поступить на бюджет, буквально пары баллов не хватило, но была возможность перевестись на него, сдав экзамены на отлично. Оставался последний. Я знала теорию на все 100, перед экзаменом тянули жребий, в каком порядке заходить, так как никто не хотел идти последним. Считается, что в конце идет тот, кто ничего не знает или хочет договориться с преподом. Мне выпал последний номер... Остались мы одни, и тут он взял и просто собрал свои вещи. Даже не стал слушать мой первый вопрос из билета и поставил в зачетку «удовлетворительно». Я обалдела. Жутко обидно до сих пор, хотя я уже выпустилась. На бюджет все же перевелась, но на последнем курсе. © Подслушано / Ideer
- 1980-е. Итоговый экзамен. Сочинение. В аудитории два класса. И тут замечаю девушку, которую раньше не видел. Неземной красоты, словно Млечный путь глаза. Еще и половины не написал, а она уже пошла сдавать. У меня паника — мечта уходит! Ставлю точку и сдаю так. Выбегаю за ней из школы, а ее встречает мама. Больше я ее не встретил. Получил оценки «2/3». Вот так я и поступил в ПТУ. Больше я таких ошибок не делал. © Logook / Pikabu
- Был у нас в универе профессор. Одной группе он на зачете сказал открыть форточку. А когда они открыли, то сказал: «О, халява прилетела!» — и поставил всей группе зачет. Разумеется, все это рассказали второй группе. Те в предвкушении пришли на зачет, ждут. Профессор снова просит открыть окно. А потом как выдаст: «Халява улетела» — и начал принимать зачет. © Нина Пузравина / ADME
- На уроках английского я сидела рядом с мальчиком, который всегда у меня пытался списать. Иногда я позволяла ему, но иногда отказывала. Как-то раз на экзамене он снова попытался у меня все скатать. Я неважно себя чувствовала, поэтому просто забила, мол, пусть пишет. В итоге он так увлекся, что переписал вообще все. Даже мои ФИО. © Paulina Márquez / Quora
- Был у нас один препод, который во время лекции мог внезапно начать рассказывать какие-то левые истории, прям заносило его. А еще в нашей студенческой компании был странный парень. Как только кто-то начинал что-то рассказывать, он без конца перебивал фразой: «Причем тут...?» Ему многократно говорили, чтобы он сначала дослушал собеседника, а уже потом встревал. Но все без толку. Однажды кто-то ляпнул: «А слабо нашему преподу такое сказать?» Его все поддержали: «Да-да, попробуй, у него же реально истории ни к селу ни к городу». И вот когда препода в очередной раз занесло, этот чудик выдал свое любимое: «А причем тут...?» Экзамен завалил, из института был отчислен. © Подслушано / Ideer
- Как-то раз во время экзамена у препода зазвонил телефон. Вместо того чтобы выключить его или выйти в коридор, она медленно прошла через всю аудиторию и сказала: «Помогите выключить его». Телефон звонил несколько минуты, но она даже не предприняла никаких попыток выключить его. © ImNotSarcastic0 / Reddit
- Была на защите диплома студента — доморощенного юмориста, который решил, что будет забавным, если свой доклад он сделает под аккомпанемент контрабаса. Все было бы хорошо, но доклад был настолько слабым, что комиссия всерьез хотела поставить «неуд». Но его научный руководитель дал слово, что выпускник не будет работать по специальности, а станет стендапером. В итоге поставили три. Я не была в комиссии и не имела права голоса, но присутствовала при обсуждении. Может, это жестоко, но я бы поставила «неуд». © Ползучесть / ADME
- Встречалась я на третьем курсе с парнем, который постоянно говорил о том, как ему уже хочется работать и как ему не хватает денег, а мы студенты медицинского. Я себе тихонечко подрабатывала санитаркой и набиралась опыта. Посещаемость у меня была выше, чем у него, и оценки, соответственно, тоже. К тому же еще находила время гулять с друзьями и уделять внимание ему. По перед самой сессией он бросил меня фразой: «Времени у меня на любовь к тебе нет!» Сессию я сдала без пересдач, а он бегал и сдавал экзамены еще долго. © Подслушано / Ideer
- Сдавал в универе экзамен по философии. Учился заочно, поэтому материал знал так себе. Тяну билет, вижу, что ответа не знаю. Начал отвечать так, чтобы звучало логично. Препод слушала меня, подперев ладонью щеку. Потом задала несколько дополнительных вопросов. А после моего ответа как выдала: «Вы не правы! Но в вашем ответе все так обоснованно, что я не могу вам возразить. Отлично!» © Николай Киричек / ADME
- Экзамен по биологии. Препод была на высоких каблуках. Но когда ей нужно было пройти по аудитории, она снимала туфли и ходила в следках. © ProfessionalId***233 / Reddit
- Сдаю экзамен по зоологии позвоночных, самочувствие не очень. Первый вопрос знаю очень хорошо и бодро отвечаю, а вот ответить на второй вопрос не могу. Пытаюсь создать видимость того, что знаю, но препод меня прерывает и спрашивает: «У нас здесь водится белоплечий орлан. Какие орланы еще есть?» Я осторожно отвечаю: «Белоголовый?» Препод кивает: «Хорошо! А еще?» И тут уже я уверенно выдал: «Белохвостый?» В итоге сдал я на четверку. © flame.777 / Pikabu
- Сдавала экзамен по психологии. Вытягиваю билет, начинаю рассказывать. Вдруг препод поднимает на меня глаза и перебивает словами: «Вы бы еще голой пришли!» Не понимаю, в чем дело. А он кивает на грудь и говорит: «Вон бельишко навыкат». Обалдеть! Опускаю глаза, а у меня там красная кофта аккуратно выглядывает из-под выреза свитера тонкой и ровной полосочкой, словно бюстгальтер. Начала объяснять ему, что недоразумение вышло, но он даже слушать не стал. Поставил мне в итоге трояк и испортил настроение на целый день.
- В универе статистику преподавала дряхлая старушка. Она была крайне несовременным человеком. И самую первую пару она начала не с приветствия, а с фразы: «Ну, вы обо мне наслышаны». Как же она нам выносила мозг... Ее любимая фраза для издевки над студентами была: «Ты тут у доски стоишь, а не на дискотеке». Она ненавидела молодость. Самая жесть случилась на экзамене, когда она у меня отобрала калькулятор со словами: «Это мобильный телефон». © Подслушано / Ideer
Всю голову сломала как должны выглядеть кофта и свитер, чтобы вместе создать впечатление лифчика
- Идет экзамен по строительной механике. Вопросы реально сложные. Проходит примерно час, и один студент встает и громко выдает: «К черту все это, я пас!». И просто уходит. Через 10 секунд встает другой парень и говорит: «Я тоже». © Watsis_name / Reddit
- Помню, как нас готовили к экзамену по литературе. Нам сказали: «В билете будет вопрос про ваше мнение насчет произведения. Так вот, ваше мнение никого не интересует, держите его при себе. А писать надо, так же, как написано в учебнике». По-моему, это очень даже соответствует реальной жизни. © biosirb / Pikabu
- Во время экзамена по социологии одногруппник рядом со мной уснул и начал громко храпеть. В аудитории находилось около 40 человек, и все старались не засмеяться. Даже преподы улыбались. Но потом храп стал настолько громким, что преподу пришлось его разбудить. © False_Ad3403 / Reddit
Практически каждый из нас когда-то сидел на экзамене с дрожью в руках, надеясь на удачу или свои знания. Но зачастую с экзамена мы приносили не только оценку, но и историю для будущих внуков.
Комментарии
Шедевральные ответы студентов на экзамене по литературе.
Студент:
- Итак, любовная лирика... Стихотворение о любви. Пример - "Ромео и Джульетта".
Преподаватель:
- "Ромео и Джульетта" - это не стихотворение.
- Роман?
- Нет.
С надеждой:
- Сборник рассказов?..
Студент:
- Книгу "Голый завтрак" написал какой-то Уильям.
Преподаватель:
- Какой Уильям?
С большой надеждой:
- Шекспир?..
Студент:
- Да, я читаю много книг, я все время читаю что-то.
Преподаватель:
- Назовите что-нибудь из недавно прочитанного.
- Я уже не помню автора и название книги, но там было про ослика.
Студент:
- Простите, я погрыз край билета...
Преподаватель:
- Зачем?
- Мне так лучше думается.
Вы правда думаете что в виноват "совок" , а окружавшие - прекрасные люди? Вы не сделали выводов даже после того как вас "заложил" одноклассник)? То есть заложил вас не человека, а совок, бггг
Хе-е. Неплохая статейка.
Про списывание вместе с ФИО – ну да, по мандражу ещё и не такие чудеса случаются.
Однажды один персонаж списал половину викторины. Потом с пеной у рта доказывал, что писал всё сам. Но в этом случае ему было нужно на "Битву экстрасенсов", потому что девятым номером был написан пример из десятого, десятым – одиннадцатый, и так десять пунктов подряд. Учитывая, что порядок номеров был рандомным и заранее известен не был.
Ещё у нас в ходу одно время был термин "дростр". Возникший из замечательного теста по муз. литературе. Одна фигура написала "оркестр" (что тоже неправильно), вторая сдула у неё, но не разобрала почерк...
На первом курсе у нас была преподавательница, которая любила парней и ненавидела девушек. Первым всем на халяву поставила зачет, а нас, девчонок, топила только так, придиралась абсолютно ко всему. Например, один раз за абсолютно правильный ответ на вопрос (она сама это подтвердила, что ответила я прекрасно!) отказалась ставить мне зачет по причине "у тебя слишком красивая речь". Предмет, кстати, был культурология.
"Вы не правы! Но в вашем ответе все так обоснованно, что я не могу вам возразить. Отлично!" По-моему, это отличный пример подхода к изучению и сдаче философии